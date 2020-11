La Administración Trump no Expulsará a los Niños Inmigrantes Retenidos Actualmente en Hoteles

Read this story in English here.

La administración Trump anunció esta semana que no expulsará a niños inmigrantes y padres que se encuentran retenidos en el Hampton Inn Hotel and Suites en McAllen.

Los abogados del gobierno federal dijeron en su comparecencia el lunes que “los menores no nombrados que se encontraban en el hotel identificado el 23 de julio de 2020 en los Estados Unidos cuando se emitió la TRO (ORDEN DE RESTRICCIÓN TEMPORAL) está siendo procesada o será procesada bajo los procedimientos de inmigración establecidos bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos, y no bajo la Orden de los CDC.”

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron una orden a fines de marzo citando parte del Título 42 del Código de los Estados Unidos, diciendo que les permitía retirar rápidamente a las personas, incluyendo a los refugiados y a los niños, que cruzan entre los puertos de entrada, para ayudarles a mitigar la propagación del COVID-19 en los Estado Unidos.

Una demanda fue presentada el viernes 24 de julio.

El fue el demandante en ese caso como representante de los niños retenidos actualmente en el hotel. La presentó la demanda de su parte para juzgar y detener la expulsión de los niños en el hotel.

“El fin de semana, el gobierno aceptó dejar a todos y cada niño que se encontraba en ese hotel fuera del proceso de expulsión, el llamado proceso del Título 42, que es la justificación que está usando en este momento el gobierno para expulsar niños sin debido proceso, utilizando la pandemia como excusa,” dijo Efrén Olivares, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

Associated Press [AP] obtuvo documentos y reportó primero que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaba reteniendo niños, a veces durante semanas, en hoteles antes de que la agencia los enviara a sus países de origen.

El jueves 23 de julio, un día antes de presentar la demanda, se publicó un video en redes sociales del Proyecto de Derechos Civiles de Texas que mostraba a uno de sus abogados, Andrew Udelsman, intentar acceder al cuarto piso del Hampton Inn Hotel.

Un grupo de hombres vestidos de civil, solicitaron la credencial de Udelsman, luego este les preguntó quiénes eran, pero se rehusaron a identificarse.

“¡Soy abogado! ¡Estoy acá para ayudar!” gritó Udelsman en el video, intentando comunicarse con algunos de los niños en el hotel.

Los hombres empujaron a Udelsman al ascensor y le dijeron que se fuera.

Texas Civil Rights Project, @TXCivilRights:

ÚLTIMO MOMENTO: Nuestro abogado fue agresivamente rechazado al intentar ofrecer ayuda a los niños inmigrantes detenidos ilegalmente en el Hampton Inn en McAllen, TX. Él y otro miembro de nuestro personal fueron violentamente empujados al ascensor del hotel y les dijeron que no podían ofrecer ayuda. #FreeThemALL !

NECESITAMOS GENTE EN #MCALLEN: Encuéntranos en el Hampton Inn en McAllen (10 West Expressway 83) a las 6:55 p.m. Estacionen en el Plaza al lado del hotel. El DHS mantiene a los niños y refugiados en este hotel antes de expulsarlos ilegalmente. Nuestros abogados estarán acá intentando ayudarles. #RGV

“El 23 de julio, un contratista del ICE, MVM, Inc. se encontraba en un hotel en McAllen, TX, dando alojamiento temporal para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Para garantizar la seguridad de aquellos bajo custodia, los agentes contratistas, en un piso dedicado, se posicionaron en los ascensores y en las puertas de salida,” declararon a TPR los oficiales del ICE. “Durante este tiempo, dos individuos no identificados intentaron acceder por la fuerza a esa área del edificio, pero los agentes pudieron llevarlos de nuevo al ascensor y alejarlos de las habitaciones ocupadas.”

Olivares, con el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo que la declaración del ICE era mentira.

“Me indignó ver a uno de nuestros miembros de equipo, uno de los abogados que yo superviso, ser asaltado de esa manera solo por intentar ayudar a niños inmigrantes,” dijo Olivares. “Eso nos confirmó que en ese hotel estaba sucediendo algo extremadamente ilegal e inquietante, porque estaban esos hombres sin usar ningún uniforme, negándose a identificarse, actuando con violencia hacia un abogado tratando de brindar servicios legales a familias inmigrantes. Eso es alarmante.”

La declaración del ICE también decía que su agencia “no está reteniendo a ninguna persona en ese sitio”.

Una declaración previa de los Hoteles Hilton dijo también que los niños ya no se encontraban en el hotel.

Un día después de que el ICE declarara, los manifestantes se reunieron fuera del hotel y dijeron que vieron a niños saludar desde el último piso.

“También presenciamos a algunos de seguridad intentar acercarse hacia nosotros y decirnos que no podemos estar acá, que no podemos estar protestando, que no podemos estar haciendo esto,” dijo Cythina Hernandez, una manifestante.

Un vocero de Hilton confirmó en una declaración que los niños todavía estaban en el hotel.

“Nos gustaría abordar algunas preguntas sobre nuestra declaración, que decía ‘Todos los menores inmigrantes y sus acompañantes asociados con esta reservación han dejado el hotel’. El estado de estas personas fue el tema preguntado por las redes sociales y por las personas preocupadas, y la declaración sigue siendo cierta. Nuestro intento era responder las preguntas que se habían realizado, y no engañar a nadie,” decía la declaración.

“Teniendo en cuenta la pandemia, las reglas de cuarentena y un huracán literalmente sacudiendo el área, se solicitó un corto período de gracia para dar un tiempo para reubicar a un grupo de adultos, algunos que tienen niños con ellos. Debido a las circunstancias, lo aceptamos. Hemos informado a todas las partes que los tendremos reubicados desde mañana, y no después del lunes. No podemos hablar por ninguna organización que pueda haber producido reportes de conflicto.”

Olivares dijo que es solo un hotel del que se enteraron.

“Quién sabe cuántos hoteles más en todo el país, en Texas y más allá, están siendo utilizados para retener personas en secreto,” dijo.

También dijo que cree que el gobierno falló a su favor porque los agarraron con las manos en la masa.

“Y ellos saben que lo que están haciendo es ilegal e inconstitucional, y por eso decidieron detenerse,” dijo.

Olivares dijo que continuarán luchando contra las expulsiones del Título 42.

