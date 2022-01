¿Ya tienes tu Rosca de Reyes? Aquí te decimos dónde conseguirla en Austin

Read this story in English.

Muchas panaderías latinas de Austin han preparado para hoy Día de los Reyes Magos la tradicional Rosca de Reyes. En el cristianismo, la fiesta, también conocida como Epifanía, conmemora el día en que los tres reyes magos trajeron los regalos a Jesús tras su nacimiento. También marca el final de las celebraciones navideñas.

Courtesy / Nolys Ferraro Muchas familias latinas acostumbran comer la Rosca de Reyes con chocolate caliente. Distintos países tienen versiones diferentes del tradicional postre. En la foto puedes ver en primer plano la versión española y al fondo una Rosca estilo mexicano.

Para muchos latinos, el día incluye la entrega de regalos y golosinas como la Rosca o Corona de Reyes. Este pan dulce tiene forma de corona y está decorado con frutos secos y azúcar. Es costumbre comerlo con chocolate caliente. A veces se hornea con un muñequito en el interior, y la persona a la que le toque en su rebanada tiene que llevar tamales u organizar una fiesta el 2 de febrero para el Día de la Candelaria.

Estas son algunas de las panaderías en Austin que están vendiendo Rosca de Reyes hoy. Eso si, llama con antelación por si se les acaba. ¡Que lo disfrutes y a ver a quién le toca traer los tamales!

Mi Tradición Bakery



North location: 8716 Research Blvd., Ste. 290; phone: 512-374-9910

South location: 801 E. William Cannon Dr., Ste. 125; phone: 512-445-9120

La Mexicana Bakery

1924 S. First St.; phone: 512-443-6369

Fiesta Mart



North location: 3909 N. I-35 Service Road, Austin; phone: 512-406-3900

South location: 5510 I-35 South, Austin; phone: 512-373-7800

El Rancho Supermercado



6800 Berkman Dr.; phone: 512-452-6100

8752 Research Blvd.; phone: 512-458-5100

La Michoacana Meat Market

6908 Cameron Road; phone: 512-451-9404

Find more locations at the website

La Reyna Bakery

5200 E. William Cannon Dr.; phone: 512-448-3311