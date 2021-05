Read this story in English

Proveedores de vacunas en Austin están ofreciendo oportunidades de vacunación contra el COVID-19 sin necesidad de hacer citas y vía auto-servicio este fin de semana de Memorial Day (también conocido en español como el Día de los Caídos).

La vacuna Pfizer ha sido aprobada para personas de 12 años de edad en adelante. Las vacunas Moderna y Johnson & Johnson están aprobadas para personas mayores de 18 años.

Estos son los lugares en donde te puedes vacunar este fin de semana. También te explicamos cómo conseguir transportación gratuita a estos sitios.

Centro de Exposiciones del Condado de Travis

Las personas mayores de 12 años pueden obtener su primera dosis de la vacuna Pfizer en el Centro de Exposiciones del Condado de Travis en 7311 Decker Lane, en Austin, este sábado. La clínica estará cerrada el viernes y el domingo a causa del puente festivo. Este sitio de vacunación drive-thru (en los que no es necesario bajar del coche) operará de 9 a.m. a 5 p.m. y está siendo organizado por una coalición de condados del centro de Texas.

No es necesario hacer cita. Los menores de 18 años de edad necesitarán ser acompañados por un padre o guardián legal.

Departamento de Salud de Austin

La agencia de salud pública estará ofreciendo vacunas en distintos sitios. La vacuna Pfizer, la cual ha sido aprobada para personas mayores de 12 años, estará disponible en el Centro de Ana Lark. Los demás sitios estarán ofreciendo la vacuna Moderna para personas mayores de 18 años. Las personas pueden llegar a vacunarse a cualquiera de estos sitios sin necesidad de hacer cita:

Para los que prefieran agendar una cita, pueden hacerlo a través de este sitio web o vía telefónica. Funcionarios del Departamento de Salud de Austin le piden al público llamar al 311 o 512-974-2000 y dejar su nombre y número telefónico. Alguien les regresará la llamada para agendar su cita.

Escuelas de Austin Achieve

Las organizaciones African American Youth Harvest Foundation y Central Texas Allied Health Institute estarán organizando una clínica el sábado para personas mayores de 12 años. La clínica se realizará en el gimnasio de la preparatoria de Austin Achieve en 7424 E. Hwy 290, Edificio 2, en Austin.

La primera dosis de la vacuna Pfizer estará disponible de 10:20 a.m. a 4 p.m. La segunda dosis estará disponible de 9 a.m. a 10 a.m (solo para personas que obtuvieron la primera dosis a través de ambas organizaciones el 8 de mayo). Los menores de 18 años de edad tendrán que ser acompañados por un padre o guardián legal.

No se necesita cita previa, pero si desean agendar una cita, se pueden pre-registrar a través de este sitio web .

VaxTogetherAustin

Esta organización sin fines de lucro estará organizando varios sitios de vacunación en farmacias Walgreens ubicadas en el área de Austin durante los próximos días.

De viernes a sábado (9 a.m. a 5 p.m.) y el domingo (10 a.m. a 5 p.m.) en la farmacia Walgreens ubicada en 9307 N. Lamar, en Austin. Esta clínica estará ofreciendo la vacuna Johnson & Johnson a personas mayores de 18 años. No se necesita hacer cita.

El sábado, 4 de mayo en la farmacia Walgreens ubicada en 4501 Guadalupe St., en Austin, la organización estará ofreciendo la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer a personas mayores de 12 años. A los menores de edad se les requerirá ser acompañados por un padre o guardián legal. Para vacunarse en este sitio las personas necesitan agendar una cita a través de este sitio web .

. Para buscar más oportunidades de vacunación a través de esta organización pueden visitar vaxtogetheraustin.org

UT Health Austin

UT Health estará ofreciendo vacunas sin necesidad de hacer cita para personas mayores de 12 años en la Universidad de Texas de lunes a viernes entre las 9 a.m. y 4:20 p.m. A los menores de edad se les requerirá contar con el consentimiento de un padre o guardián legal.

Para obtener más información sobre este sitio y opciones de estacionamiento, visita este enlace . Si desean solicitar una cita, pueden hacerla aquí.

Farmacias

Varias farmacias en el área de Austin estarán ofreciendo vacunas para personas mayores de 12 años. Para estas se necesita agendar una cita. Aquí algunas opciones:

Haz una cita en una farmacia H-E-B

Haz una cita en Walgreens

Haz una cita en CVS

¿No tienes como llegar a estos lugares?

Capital Metro está ofreciendo viajes gratuitos a los sitios de vacunación. Visita este enlace para aprender cómo solicitar tu viaje.

Uber y Lyft también están ofreciendo viajes gratis a sitios de vacunación y de regreso a casa.

