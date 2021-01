Miles de Tejanos Del Centro Pasan Hambre Debido A La Pandemia. La Situación No Cambiará Pronto

Con el ánimo de mantener informada a la comunidad latina de Austin, KUT ofrece la versión en español de sus historias más importantes en temas clave como la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía, educación, vivienda, transporte, el derecho al voto e inmigración. Tratamos de hacer estas traducciones rápidamente y publicarlas al mismo tiempo que las versiones en inglés pero en algunas circunstancias, particularmente cuando son noticias de última hora, nos toma un poco más de tiempo. Te agradecemos tu paciencia. También encontrarás historias de nuestros socios de Univision Austin. Los periodistas de ambas estaciones están colaborando para llevarle la mejor información. ¿Te gusta lo que ves aquí? ¡Ayúdanos a compartirlo con la comunidad! ¿Tienes sugerencias? Por favor envía un correo electrónico a nuestra directora, Teresa Frontado, a la dirección tfrontado@kut.org . Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.______________________________________________________________________KUT publishes professionally translated Spanish versions of stories that heavily impact the Latino communities in Central Texas, like the COVID-19 pandemic and its economic effect, education, housing, transportation, voting rights and immigration. Sometimes these stories will be published at the same time as the English versions; in breaking news situations, there might be a lag while translators work. We appreciate your patience. You'll also find stories from our news partner, Univision Austin. Journalists from both stations are working to bring our audiences the latest confirmed news. Do you like what you see here? Please help us share it with the community. Do you have suggestions? Please send an email to KUT's Executive Editor Teresa Frontado at tfrontado@kut.org . Funding for Spanish translations of select KUT news stories comes from Texas Mutual Insurance Company, providing Texas-based workers compensation insurance.