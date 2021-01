Texas Confía En Las Cadenas De Tiendas Para Dar Las Vacunas De COVID-19. En Austin, No Están Cerca De Las Comunidades De Color

Read this story in English.

Como parte de la estrategia para inmunizar a la gente lo más rápida y eficientemente posible en Texas, H-E-B, CVS, Kroger y Walgreens estarían a cargo de distribuir gran parte de las vacunas contra el COVID-19.

El problema con el plan del estado es bastante obvio para los funcionarios de las comunidades de color de bajos ingresos: estas comunidades no son atractivas para muchas grandes cadenas de tiendas.

El alcalde de Manor, Larry Wallace, dijo que su comunidad suburbana en la parte este del Condado de Travis va a tener más dificultades para acceder a la vacuna.

"Si hablamos de que las vacunas se están distribuyendo en los H-E-B", dijo, "bueno, Manor no tiene uno. Si estamos hablando de que se están dando en los CVS, bueno, Manor no tiene uno. En Walgreens, bueno, Manor no tiene uno. Por lo tanto, Manor no tendrá ese apoyo".

Manor se compone de cada vez más comunidades de color, ya que esas poblaciones han sido económicamente forzadas a salir de los límites de la ciudad de Austin. Durante una conferencia telefónica este lunes, Wallace dijo que cree que el actual plan de distribución de vacunas obligará a los residentes de Manor a conducir más lejos para vacunarse.

RELACIONADO | Líderes negros del condado de Travis piden equidad en medio del 'problemático' despliegue de las vacunas contra el COVID-19

Hizo un llamamiento a los funcionarios locales y estatales para que dejaran en manos de las ciudades la decisión de cómo distribuir mejor la vacuna en sus comunidades.

"Estas estrategias nacionales no comprenden ni entienden lo que hay sobre el terreno a nivel municipal", dijo. "No estamos utilizando las iglesias. No estamos utilizando las escuelas".

Los defensores en Austin han planteado la preocupación de que las comunidades negras y latinas en los enclaves del este -que han sido los más afectados por la pandemia del COVID-19- tienen significativamente menos proveedores de vacunas en comparación con las comunidades más ricas al oeste de la I-35.

Los líderes de la ciudad y el condado en el área dicen que tienen poco o ningún control sobre la situación. Los funcionarios de salud del estado dan las órdenes cuando se trata de quién y cuándo se vacuna. Y, de acuerdo con el plan de distribución del estado para la próxima semana, las farmacias privadas continuarán recibiendo miles de dosis de la vacuna.

Chris Van Deusen, portavoz del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, dijo que los departamentos de salud locales jugarán un papel más importante en las vacunas contra el COVID-19 en los próximos meses.

"Sabemos que los departamentos de salud locales tienen un verdadero historial probado en vacunación de miembros del público", dijo. "Ciertamente, confiaremos en ellos en el futuro".

Durante una conversación el lunes por la noche, el alcalde de Austin, Steve Adler, dijo que entiende porqué los funcionarios estatales y federales se apoyarán en estos negocios para distribuir la vacuna. Sin embargo, dijo, esto no es una buena idea en Austin, "donde las grandes tiendas y las farmacias no están ubicadas equitativamente" en toda la ciudad.

"Sabemos que tenemos una historia de desigualdades", dijo Adler. "Y eso se ha demostrado sólo en términos de la gente que es susceptible incluso de contraer el virus y lidiar con él. En nuestra comunidad eso no funciona".

Stephanie Hayden, directora de Salud Pública de Austin (APH, en inglés), dijo que hasta ahora el estado no deja que los departamentos de salud pública locales decidan adónde deben ir las vacunas.

Si el estado tomara esa decisión [de dar la vacuna a APH], aceptaríamos con gusto la vacuna y la llevaríamos a la comunidad. Stephanie Hayden, directora de Salud Pública de Austin

Si los funcionarios estatales le dieran a APH un cargamento de vacunas, dijo, las zonas del este de Austin serían una prioridad.

"Si el estado tomara esa decisión, aceptaríamos con gusto la vacuna y la llevaríamos a la comunidad", dijo Hayden.

La concejal de la ciudad de Austin, Natasha Harper-Madison, que representa a zonas del este de Austin, dijo a KUT que está frustrada por la falta de información que los funcionarios locales están recibiendo sobre los planes de distribución de vacunas por parte del estado, en general.

Pero independientemente del plan del estado, la ciudad podría haber hecho más para asegurar que hubiera equidad, según dijo.

"Soy miembro del cuerpo de gobierno de Austin y tengo que decirles que no creo que hayamos hecho todo lo posible para asegurarnos de que estábamos preparados para lo que sabíamos que iba a suceder", dijo Harper-Madison.

Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, no se espera que APH reciba una sola dosis de la vacuna en la asignación que hará el estado durante la cuarta semana del proceso de vacunación. En cambio, varios consultorios médicos privados y farmacias de H-E-B, Randall's y Walgreens recibirán cientos de dosis.

Las partes menos ricas y más diversas del Condado de Travis están casi excluidas del plan de distribución del estado para esa semana. Pflugerville, por ejemplo, recibirá sólo 300 dosis de la vacuna y se destinará sólo a un consultorio privado en la ciudad.

A Manor se le han asignado cero dosis en esa semana.

Adler dijo que cree que sería más efectivo dar a APH 1,000 dosis de la vacuna, "en lugar de enviar [100 dosis] a un médico con una práctica privada".

De esa manera, dijo, la ciudad podría encontrar un lugar centralizado en la parte este donde la vacuna es más necesaria.

"El único problema ahora mismo es que el estado no nos está dando [a la vacuna] para poder ejecutar nuestro plan", dijo Adler. "La están distribuyendo de forma diferente".

Van Deusen dijo que la distribución actual es sólo una instantánea en el tiempo.

"No me gustaría estudiar demasiado durante una sola semana", dijo. "No quisiera comparar un proveedor que obtuvo tanto esta semana con otro porque ciertamente podría cambiar en semanas futuras".

Adler dijo que el Condado de Travis está "presionando" al estado para que haga un cambio en el sistema y que espera que se consideren sus preocupaciones.

En una carta al Gobernador Greg Abbott, el Juez del Condado de Hays, Rubén Becerra, también pidió que los funcionarios estatales comiencen a priorizar a los funcionarios de salud locales cuando se distribuyan las vacunas.

"Los gobiernos locales pueden derribar las barreras tradicionales de salud pública y prestar servicios de manera eficiente", escribió. "Somos el pulso de la comunidad local y podemos asegurarnos de que estamos identificando nuestras necesidades y poblaciones más vulnerables".

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Ashley Lopez a alopez@kut.org. También puedes seguirla en Twitter en @AshLopezRadio.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.