Investigadores Prueban Tratamiento Contra La Soledad En Personas Mayores Ante El Aislamiento Durante La Pandemia

La Escuela de Medicina de Dell de la Universidad de Texas en Austin (UT Austin, en inglés) y Meals on Wheels (Comidas sobre Ruedas) del centro de Texas han estado probando un programa que podría ayudar a combatir los efectos en la salud de la soledad y el aislamiento, particularmente entre las personas mayores.

Los voluntarios llaman a los adultos de la tercera edad que están confinados en su casa y a menudo aislados en su vida diaria para que hablen de sí mismos y cómo van sus cosas. La frecuencia con la que alguien recibe una de estas llamadas depende de la persona.

La voluntaria Dee Dee Diaz llamó recientemente a Earl, un hombre de unos 70 años. No habían hablado en un tiempo, así que había mucho para ponerse al día.

Una de las nietas de Earl se casó recientemente, le dice. Otra nieta tuvo un bebé que nació un poco antes de tiempo. Earl también habla de un pequeño procedimiento médico que tuvo hace poco: salió bien.

La conversación se centra entonces en el clima. Se está poniendo más frío, así que las hojas de los árboles alrededor de su patio están empezando a caer. Earl también le cuenta a Dee Dee sobre eso.

"Tengo un fresno, así que he estado lidiando con él", dice. "Entonces los árboles del vecino del patio trasero, se meten en mi jardín".

La llamada telefónica es como cualquier conversación que oirías entre amigos, excepto que es un poco más unilateral.

Mini Kahlon, directora ejecutiva de Factor Salud en la Escuela de Medicina de Dell, dice que las llamadas están diseñadas para centrarse en personas como Earl. Se enfocan en lo que están pasando en su vida, en lo que están pensando, en cómo son sus días.

"El objetivo es realmente hacer que la persona del otro lado sienta que es un tiempo para ellos", dice. "Que es un momento para sus prioridades, sus elecciones, sus intereses".

Kahlon dice que el programa utiliza la empatía como una especie de intervención médica para las personas que se enfrentan a la soledad y el aislamiento. Según explica, estas simples conversaciones pueden eventualmente tener un gran efecto en cómo la gente se siente acerca de sus propias vidas.

"Y de esa manera hacerles sentir -en ese momento y con suerte en adelante- que sus asuntos pasados, sus asuntos presentes, y lo que sienten sobre el futuro importa", dice Kahlon.

Meals on Wheels del centro de Texas es el capítulo local de un grupo nacional que distribuye comidas a los estadounidenses mayores. El presidente y director ejecutivo, Adam Hauser, dice que el aislamiento ha sido un problema entre quienes tienen mucho tiempo con el servicio.

"No es raro que muchos de nuestros clientes, si no tuvieran una visita diaria de un voluntario de Meals on Wheels, no verían a nadie más", dice.

La pandemia acaba de ser una radiografía de la depresión y la ansiedad que causa el aislamiento, dice. Todo el mundo puede verlo un poco más claro ahora.

"Supongo que se puede decir que una de las cosas buenas de la pandemia es que la gente está empezando a darse cuenta de que los adultos mayores tienen necesidades muy complejas y significativas", dice.

Y Kahlon señala que esas necesidades se han hecho más grandes y más urgentes durante la pandemia. Hasta ahora, el programa ha atendido a más de 100 personas en su primera ronda de llamadas de este año.

"No hay absolutamente ninguna duda de que con el COVID y el mayor aislamiento de la gente, el interés por la soledad se ha disparado", dice. "No hay duda de ello".

Es por eso que La Escuela de Medicina de Dell ha comenzado a estudiar el programa.

Los investigadores reunieron datos de las personas que recibieron estas llamadas entre julio y septiembre. Hicieron preguntas para medir si se sentían menos aislados, menos dejados de lado o como si tuvieran compañía en sus vidas después de recibir las llamadas.

Kahlon dice que si los investigadores pueden probar que las llamadas hacen diferencias medibles, y que podrían ser un arma útil en la lucha contra la soledad.

"Es una de las varias soluciones potenciales que estarán disponibles para la gente cuando piensen en cómo intervenir", dice. "No sólo buscar y reconocer que el problema existe".

Los investigadores están trabajando para que los resultados del estudio se publiquen lo antes posible, para que otras organizaciones puedan replicar el programa en otros lugares.

Hauser dice que es más importante que nunca que la gente vea a la soledad como un problema de salud pública importante. Dice que el aislamiento puede afectar la salud física de alguien, así como su salud emocional.

"La soledad y la depresión y los sentimientos de aislamiento, en nuestra opinión, son virus como el COVID", dice "Y pueden tener un impacto devastador en la salud, particularmente en los ancianos y los adultos mayores".

