Cómo Ayudar A La Gente Sin Electricidad En Austin. Y Cómo Encontrar Ayuda Si La Necesitas

Más de 200,000 clientes de Austin Energy seguían sin electricidad este martes por la tarde. La empresa de servicios públicos ha dicho que los clientes deben estar preparados para que los cortes de luz continúen durante la noche del martes y el miércoles. La temperatura máxima en Austin se espera que sea de 29 grados, y otra tormenta de invierno está en camino. Aquí, te explicamos cómo ayudar -y cómo obtener ayuda- en el área de Austin.

Cómo ayudar

Una de las cosas más importantes que puedes hacer es verificar cómo están tus vecinos y las personas que conoces que puedan ser especialmente vulnerables al frío extremo. ¿Tienen electricidad? ¿Tienen forma de calentarse por la noche? ¿Tienen suficiente comida?

Otra forma importante de ayudar es conservar la energía para aliviar la demanda de la red eléctrica haciendo cosas como:

Bajar el termostato a 68 grados o menos

Apagar el televisor

Desenchufar las luces y los aparatos no esenciales

No utilizar electrodomésticos grandes como lavadoras y hornos

Si quieres ayudar a las personas sin hogar, Austin ECHO tiene una lista de opciones disponibles, incluyendo la donación de kits de cuidado para el invierno y artículos de higiene. También puedes comprar y enviar mantas a los necesitados a través de Front Steps.

La Liga Urbana del Área de Austin, que apoya a grupos necesitados y a la gente de color, ha lanzado una campaña de donaciones de emergencia llamada #LoveThyNeighborTX y está buscando donaciones monetarias. Hasta ahora se han recaudado cerca de $100,000.

Cómo obtener ayuda y mantenerse abrigado

La ciudad de Austin ha abierto el Palmer Events Center en el 900 de Barton Springs Road, en el sur de Austin como centro de abrigo principal para las personas que buscan refugio. Si necesitas transporte a los refugios o más información sobre los centros de abrigo llama al 512-305-ICEE (4233). Si estás en capacidad de trabajar como voluntario en el centro, la ciudad pide que llenes y envíes esta planilla antes de presentarte. Nota: la información acerca de los refugios cambia diariamente, así que por favor asegúrate de chequear esta página frecuentemente. Hay otras opciones de refugio disponibles en la ciudad:

Del Valle High School, 5201 Ross Rd., Del Valle

Mendez Middle School, 5106 Village Square Dr., Southeast Austin

Reilly Elementary, 405 Denson Dr., Central Austin

La Austin Disaster Relief Network también tiene una lista de siete iglesias que están funcionando como refugios abiertos 24 horas en el área:

The Austin Stone, 1150 McNeil Rd., Round Rock

Point Community Church (aceptan mascotas siempre y cuando estén en su jaula), 11300 Old San Antonio Road, Manchaca

Mosaic Church (no aceptan mascotas), 12675 Research Blvd., Northwest Austin

Friendship Creekside (aceptan mascotas siempre y cuando estén en su jaula), 14455 FM 1826, South Travis County

Hill Country Bible Church (aceptan mascotas siempre y cuando estén en su jaula), 12124 Ranch Road 620 N., Northwest Austin

University Ave Church of Christ (aceptan mascotas siempre y cuando estén en su jaula), 1903 University Ave., Central Austin

Hope Chapel (aceptan mascotas siempre y cuando estén en su jaula), 1508 Ruth Ave., Central Austin

Austin ISD abrió dos escuelas para utilizarlas como centro de abrigo para familias: Lee Elementary School en en centro de Austin y Murchison Middle School en West Austin - pero el distrito dijo que sólo estarán abiertas de 9 a.m. a 9 p.m. y con mínimos recursos.

Debido al espacio limitado en los refugios, la ciudad pide que las personas que pueden refugiarse de manera segura en su casa continúen haciéndolo y dejen el lugar para aquellos que son vulnerables o tienen condiciones médicas.

People who have COVID-19 should call 311 to get transportation to one of the city's COVID isolation centers and not go to a warming center.

Individuos que tienen COVID-19 deben llamar al 311 para ser transportados a uno de los centros de aislamiento por COVID de la ciudad. Por favor no vayas a uno de los centros de abrigo si estás infectado.

Quienes necesiten alimentos deben llamar al 211. El Banco de Alimentos del Centro de Texas también tiene un mapa de los lugares donde la gente puede encontrar alimentos en la zona en estos momentos. La línea de no emergencia 311 de Austin dice que está atendiendo una gran afluencia de llamadas y advirtió que las personas que quieran comunicarse pueden recibir señal de ocupado. Las personas pueden obviar el sistema de llamadas descargando la aplicación y contactando al 311 de esa manera.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) en Fort Worth compartió varios consejos sobre cómo mantenerse abrigado cuando se corta la electricidad. Esto es lo que puedes hacer:

Mantener las persianas o cortinas cerradas para conservar algo de calor

Cierra las habitaciones para evitar el desperdicio de calor

Usa capas de ropa de abrigo ligera y holgada

Coloca toallas o trapos en las grietas bajo las puertas

Come y bebe para mantenerte caliente (evita la cafeína y el alcohol, dice el NWS)

