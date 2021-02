Austin Está Bajo Un Aviso De Hervir El Agua, Pero "Decenas De Miles" No Tienen Agua Corriente Para Hervir

Read this story in English.

Cuando la ciudad de Austin emitió un aviso de hervir el agua el miércoles por la noche, muchos residentes estaban desconcertados. Algunos se preguntaron: ¿Cómo puedo hervir el agua si no tengo electricidad? Otros no tenían agua para hervir.

Rachel Finken vive en el barrio de Oak Hill, en el suroeste de Austin, con su marido y sus dos hijos pequeños. Recuperaron la electricidad después de un par de días, pero ahora no tienen agua corriente.

"El miércoles por la mañana, cuando nos despertamos, pensamos que tal vez se había reventado una tubería porque no salía agua de las llaves de arriba y el agua abajo tenía muy poca presión", dijo. "Y luego, muy rápidamente, no hubo agua por completo".

El agua de sus vecinos también se cortó. Cuando vio que los dirigentes municipales publicaban en Internet el aviso de hervir agua, se sintió frustrada por el hecho de que muchos no tuvieran agua.

"Publicaban vídeos sobre cómo hervir el agua, lo que parece muy irrelevante si eres uno de nosotros y no tienes agua, y eres como muchas personas que quizá tienen agua pero no tienen medios para hervirla ahora mismo", dijo. "Me parece bastante desconsiderado publicar eso sin reconocer que hay barrios que no tienen agua para hervir".

La tormenta de invierno que cubrió Austin de nieve, luego de hielo, y luego de más nieve, ha dejado a los residentes sin electricidad durante días y ahora muchos están sin agua corriente. La frío helado ha provocado la rotura de tuberías y de la red de suministro de agua. En los últimos días, muchos residentes tenían sus llaves de agua goteando y almacenaron agua, lo que agotó el suministro de agua de la ciudad. El resultado: baja presión de agua y, en algunos casos, nada de agua.

Luego, la mayor planta de tratamiento de agua de Austin se quedó sin energía. Esa combinación llevó a la ciudad a emitir el aviso de hervir el agua el miércoles. Austin Water dice que está trabajando en un plan para restaurar el sistema de agua, pero no ha dado a los residentes una respuesta clara sobre cuándo volverá el suministro, y cuando el agua será segura para beber.

"Va a ser un proceso de varios días para restaurar la presión y el servicio", dijo el director de Austin Water, Greg Meszaros, en una conferencia de prensa el jueves. "Los clientes que no tienen agua, es mejor que se preparen para las peores condiciones: días sin agua, en lugar de horas".

Dijo que "muchas decenas de miles" están sin agua en toda la ciudad.

Produce bastante ansiedad no saber cuándo podremos recuperar el agua porque no podemos hacer un plan. Rachel Finken

Antes de que se cortara el agua, Finken y su familia almacenaban agua en la tina. Ahora utilizan esa agua para descargar el baño. También han empezado a traer nieve del exterior para derretirla en la bañera. Finken dijo que se siente afortunada de tener un empaque de agua que compraron en Target hace un tiempo.

"Así que estamos bien con el agua potable por ahora", dijo. "Pero con todo eso dicho, es bastante angustiante no saber cuándo podremos volver a tener agua porque no podemos hacer un plan".

Stephanie Paulos y su familia de cinco miembros (más un perro y un pez) también llevan sin agua corriente desde el miércoles por la mañana. La electricidad en su casa del suroeste de Austin estaba cortada en ese entonces, pero volvió el miércoles por la tarde, dijo.

"Mis hijos se han encargado ahora mismo de recoger la nieve en varias neveras exteriores para poder derretirla para lavar y descargar el baño y cosas así", dijo, "y quizás tener que hervirla para beber cuando se nos acaben las reservas de agua potable".

Tienen algo de agua de la llave almacenada. La familia había tenido las llaves de agua goteando durante la helada, pero en lugar de dejar que el agua se fuera por el desagüe, la juntaron.

Paulos dijo que ha sido complejo saber cómo planificar, ya que no ha recibido noticias oficiales de la ciudad sobre por qué se cortó el agua, cuándo volverá y qué otras precauciones de seguridad hay que tomar mientras tanto.

"Lo que falta aquí es la comunicación", dijo. "Si no tienes electricidad y los mensajes están ocurriendo en los canales de las redes sociales, como Facebook Live, me pregunto cómo la gente -las personas mayores o las personas sin un teléfono celular- van a recibir esta información, y por qué no ha habido mejores intentos de comunicar cuáles son las precauciones de seguridad y qué hacer durante este tiempo".

La mayor parte de la ayuda y la información ha venido de los vecinos, dijo. Han estado hablando entre ellos para resolver problemas, como por ejemplo cómo evitar que se rompan las tuberías.

"La otra cuestión que nos preocupaba ayer era si debíamos apagar el calentador de agua, porque si el depósito de agua está vacío y hay electricidad y gas en la casa, existe la posibilidad de que se produzca un incendio en la casa si se mantiene encendido el calentador de agua", dijo. "Pero, de nuevo, todo esto es información que no proviene de fuentes formales, sino que intentamos recabar esa información de nuestros vecinos".

Dijo que los vecinos también se han comunicado entre sí para contarse que las tiendas cercanas no tienen agua potable. Algunos están trabajando para comprar bolsas de hielo que puedan compartir entre ellos para derretir y beber.

"Una vez que se agote nuestro almacenamiento, no tengo ni idea de lo que pasará", dijo. "Espero que puedan restablecer el agua antes de que eso ocurra, pero imagino que incluso entonces, tendremos que hervir durante varios días. Pero al menos habrá agua en la tubería".

