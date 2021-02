Mapa De Austin Water Muestra Que La Ciudad Entera Está Padeciendo De Problemas Con El Suministro De Agua

Read this story in English.

Una advertencia de frío extremo rige para el centro de Texas hasta las 10 de la mañana del viernes, pero el área puede finalmente dejar atrás las temperaturas heladas en algún momento de la tarde y llegar a los 50 grados el sábado.

Austin Energy dijo que casi el 97% de sus clientes tenían electricidad el viernes por la mañana, y todavía estaba trabajando para restaurar la electricidad a otros 16,000. Se les está dando prioridad a los que llevan más tiempo sin energía.

Cómo ayudar y cómo conseguir ayuda: ¿Estás buscando formas de ayudar? ¿O estás tratando de encontrar un lugar para mantenerte abrigado? Aquí tienes algunas opciones.

Sigue vigente un aviso de hervir el agua en toda la ciudad, pero muchos residentes siguen sin agua. Austin Water no pudo dar un plazo para el restablecimiento del servicio. La empresa dijo que está dando prioridad a los hospitales, las centrales eléctricas y los departamentos de bomberos.

9:03 a.m. — Austin Water publica mapa que muestra que que toda la ciudad tiene problemas de presión de agua o no está recibiendo el servicio

Austin Water El mapa de Austin Water muestra los niveles de presión de agua y los cortes en el servicio para el viernes en la mañana. Todas las zonas en rojo carecen de agua. Las naranja claro son zonas con poca presión.

Un mapa de Austin Water dado a conocer esta mañana muestra que el downtown, East Austin, el centro y sireste de la ciudad tienen agua con presión baja. El resto de la ciudad no tiene servicio de agua.

Para llevar a cada de las nueve zonas de presión de agua a sus niveles normales de operación, Austin Water dice que está manteniendo la presión en la Zona Central de Presión - el "centro de acopio para las zonas Norte y Sur."

La compañía dice que continua enviando agua a otras partes de Austin para llevarlas a la zona naranja de "baja presión."

Austin Water reiteró su pedido a los residentes de que conserven tanta agua como les sea posible. Esto permitiría que la compañía envíe el exceso de agua a los centros de almacenamiento, algo que describe como "crítico para la salud de todo el sistema." Los consumidores pueden reportar potenciales rupturas en las tuberías de agua principales aquí .

Austin Water Un gráfico Austin Water muestra la producción de agua actual, los niveles de uso y cuánta agua se está guardando en los reservorios.

os que mantener un mínimo de 100 millones de galones en reserva," dijo Austin Water. "Hoy estamos a 32 millones de galones y aumentando."

6:41 a.m. - "Estaban publicando videos sobre cómo hervir el agua, lo cual parece muy irrelevante si eres uno de nosotros y no tienes agua".

Rachel Finken vive en el barrio de Oak Hill, en el suroeste de Austin, con su marido y sus dos hijos pequeños. Recuperaron la electricidad después de un par de días, pero ahora no tienen agua corriente.

"El miércoles por la mañana, cuando nos despertamos, pensamos que tal vez se había reventado una tubería porque no salía agua de las llaves de arriba y el agua abajo tenía muy poca presión", dijo. "Y luego, muy rápidamente, no hubo agua por completo".

El agua de sus vecinos también se cortó. Cuando vio que los dirigentes municipales publicaban en Internet el aviso de hervir agua, se sintió frustrada por el hecho de que muchos no tuvieran agua.

"Publicaban vídeos sobre cómo hervir el agua, lo que parece muy irrelevante si eres uno de nosotros y no tienes agua, y eres como muchas personas que quizá tienen agua pero no tienen medios para hervirla ahora mismo", dijo. "Me parece bastante desconsiderado publicar eso sin reconocer que hay barrios que no tienen agua para hervir".

Lee más de esta historia de Marisa Charpentier aquí.

5 a.m. - Austin Water dice que será un "proceso de varios días" para restaurar el servicio

Austin Water brindó novedades esta mañana en una serie de tweets. Tres de las plantas de tratamiento de agua de la agencia están actualmente estables, produciendo 86 millones de galones de agua en las últimas 12 horas. La producción típica es de unos 140 millones de galones al día en esta época del año, según la agencia.

También se ha restablecido la presión del agua en "las principales tuberías que son la columna vertebral de nuestro sistema de distribución de agua". Austin Water dice que esto les permitirá comenzar a restaurar el servicio a los clientes en más áreas de la ciudad. Pero la empresa de servicios públicos dice que será un "proceso de varios días de duración" para que vuelva el servicio otra vez a todos los clientes.

Las cuadrillas todavía están trabajando en arreglar las roturas de la red de agua y las tuberías averiadas para los clientes particulares, de acuerdo con la agencia. También informó que una importante línea de transmisión de agua tiene una fuga y necesita ser reparada.

En este momento, la agencia dice que está dando prioridad a los hospitales. Hasta el momento había reestablecido el agua a tres grandes hospitales durante el jueves, pero no especificó cuáles.

Aquí te compartimos algunas otras actualizaciones de las últimas 24 horas:

Todos los sitios de prueba y vacunación contra el COVID-19 de Salud Pública de Austin (APH, en inglés) permanecerán cerrados este viernes, informó la agencia. APH dijo que no se sabe cuándo se reanudará la aplicación de vacunas, pero que las personas con citas ya pactadas serían contactadas para reprogramar.

ERCOT dijo que algunas plantas de energía y la infraestructura que se desconectó debido al clima helado estaban en funcionamiento de nuevo, y la energía estaba siendo restaurada a los millones de tejanos que se quedaron sin ella desde el lunes. Sin embargo, dijo que si te vuelve la luz, podrías sufrir apagones de nuevo periódicamente, ya que los administradores de la red "rotan" los cortes de energía para tratar de proporcionar electricidad a más personas durante breves períodos.

Capital Metro ha vuelto a ofrecer un servicio limitado desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Se espera que la recolección de basura en las calles, el compostaje y el material para reciclado comiencen de nuevo el viernes.

El Palmer Events Center en Austin había alcanzado el máximo de su capacidad y no podía recibir más personas que necesitaran refugio. Había espacio limitado en la Del Valle High School, Mendez Middle School y la Reilly Elementary School.

Un número de grupos religiosos también estaban proporcionando refugio. Encuentra una lista de lugares a través de la Red de Ayuda para Desastres de Austin aquí.

Las personas que necesiten transporte a un refugio deben llamar al 311.

