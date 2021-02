Fluye Ayuda Para Ancianos Atrapados Sin Comida Ni Agua Luego De Que Un Post En Las Redes Sociales Se Hiciera Viral

Read this story in English.

Los residentes de una comunidad de ancianos del noreste de Austin que se habían quedado sin electricidad, agua y acceso a la comida fueron ayudados el domingo por "un ejército de ángeles" después de que un residente publicara un mensaje en las redes sociales.

Lisa, que ha vivido en el complejo de departamentos St. George's Court durante 12 años, dijo que algunos residentes habían tratado de calentarse con velas de té durante el corte de energía.

"Fue bastante aterrador", dijo Lisa, quien se preocupó por los residentes que necesitaban tratamiento con oxígeno y otros equipos médicos que requerían electricidad para ayudarles a respirar.

Gabriel C. Pérez Los residentes de los departamentos St. George's Court, una comunidad para personas mayores y discapacitadas en el norte de Austin, se quedaron sin electricidad y agua durante el clima extremo de la semana pasada.

Aunque la electricidad volvió, el complejo de 60 unidades todavía no tenía agua el domingo por la mañana, y los 68 residentes también se estaban quedando sin comida. Lisa dijo que la comunidad depende de los comestibles entregados por lugares como H-E-B y Walmart, pero esas entregas fueron canceladas.

"Así que recé sobre ello a las 4 de la mañana", dijo Lisa. "Dije: 'Dios, hay tanta necesidad, ¿qué puedo hacer?'".

Decidió publicar un post en la red social Nextdoor, para que los vecinos supieran que había una comunidad de ancianos necesitada.

Su publicación llamó la atención de Branston Cyphers, presidente de la asociación de vecinos de Coronado Hills y Creekside, que abarca el complejo de ancianos. Se puso en contacto con Lisa y visitó el complejo.

"Todos estaba sin agua", dijo Cyphers. "No podían hervir el agua porque muchos de ellos estaban en sillas de ruedas [o] andadores. No pueden conducir. Están inmóviles. Muchos de ellos no podrían ni siquiera alzar el agua de su auto aunque fueran a buscarla".

Cyphers fue a un evento de distribución de agua de Powered By People, una organización fundada por el excongresista Beto O'Rourke que coordina esfuerzos de voluntarios en Texas. Cyphers dijo que el grupo consiguió más de 20 voluntarios para entregar cajas de agua puerta a puerta a los residentes.

Las iglesias y otros residentes respondieron al llamado de ayuda de Cyphers en Nextdoor y Facebook, entregando alimentos enlatados, comidas calientes y comestibles frescos.

A última hora de la mañana del domingo, dijo Lisa, había un "ejército de ángeles" dejando suministros en su departamento, que se utilizó como punto de organización. Cyphers visitó cada unidad, preguntando a los residentes qué necesitaban.

Los voluntarios trajeron más de 100 cajas de agua, mucho más que las 15 cajas que Lisa esperaba recibir.

"Me sentí muy bien al ver que la comunidad se movilizaba y que los voluntarios se presentaban por sí mismos y ofrecían su tiempo y sus recursos para ayudar a personas que ni siquiera conocían", dijo Cyphers. "Y eso demuestra la buena gente que tenemos en esta ciudad. Estoy muy orgulloso de esta ciudad".

Cyphers dijo que estaba contento de que Lisa hubiese hablado o la comunidad no habría sabido cómo ayudar. Pero Lisa calificó su papel de "insignificante". Dijo que sólo quería que la gente supiera que había personas reales que necesitaban ayuda.

Lisa dijo que está agotada, pero que se alegra de que ningún residente se haya ido a la cama con sed.

Al final, dijo, fueron sólo "vecinos ayudando a vecinos".

