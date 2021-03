Empresas De Austin Dicen Que Sus Empleados Quedan Indefensos Si Abbott Anula La Obligacion De Usar Cubrebocas

Read this story in English.

Antes de que riviera la obligación de usar mascarilla en Texas, Emily Hoover dijo que no era fácil conseguir que la gente se pusiera un cubrebocas en su tienda.

Hoover, propietaria de Feathers Boutique Vintage, recordó que al principio de la pandemia exigía mascarillas. Pero se dio cuenta de que estaba teniendo mucha resistencia.

"Como negocio en South Congress, me resultó muy difícil conseguir que la gente cumpliera con la normativa", dijo. "Mucha gente me llamó y me mandó mensajes diciéndome que la obviara y que no me comprarían mientras exigiera el uso de las mascarillas".

Pero el verano pasado, dijo Hoover, las cosas se hicieron más fáciles cuando el gobernador Greg Abbott emitió una orden estatal que exigía a la gente llevar cubrebocas en espacios públicos. Según explicó era más fácil decirle a la gente que estaban rompiendo una regla del estado, en lugar de una política de su tienda.

Ahora, a Hoover le preocupa que las cosas vuelvan a ponerse difíciles.

El martes, Abbott anunció que anulará la orden de usar mascarillas en todo el estado a partir del próximo miércoles. También anunció que levantará todas las restricciones sobre el COVID para los negocios. Dijo que muchos tejanos ya han "dominado" cómo seguir las normas de seguridad y protegerse del virus.

"Los tejanos han luchado y han aprendido mejor cómo conducir sus propias vidas", dijo Abbott durante un evento en Lubbock. "La gente y los negocios no necesitan que el Estado les diga cómo operar".

Necesitamos ayuda con los mensajes para poder protegernos a nosotros mismos, en lugar de luchar contra el público en general y tratar de convencerlos de que nuestras vidas son valiosas y que deben llevar una mascarilla para protegernos. Michael Fojtasek

Pero Hoover dijo que eliminar la obligación de usar mascarillas podría dificultar a las empresas aplicar sus propias normas sobre los cubrebocas.

"Va a ser más difícil para los que queremos que se mantenga [su uso] tener algo en lo que apoyarnos", dijo.

Muchos propietarios de negocios locales y empleados de gastronomía de Austin dicen que también están profundamente preocupados por el mensaje que envía la orden de Abbott.

Michael Fojtasek, propietario del restaurante Olamaie, dijo que Abbott ha "asignado la responsabilidad de proteger [a los trabajadores] a los propietarios de negocios" en el estado. Dijo que el momento es especialmente preocupante porque las personas que trabajan en espacios públicos como restaurantes, bares y locales no están en priorididad en la fila para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Dijo que le va a resultar difícil protegerse a sí mismo y a su personal "si el público en general piensa que está bien ir a cualquier sitio sin mascarilla" la próxima semana.

"Necesitamos ayuda con los mensajes para poder protegernos, en lugar de luchar contra el público en general y tratar de convencerlos de que nuestras vidas son valiosas y que deben llevar una máscara para protegernos", dijo.

Las personas que trabajan en eventos en Austin también están preocupadas por la decisión de Abbott de eliminar las restricciones de capacidad para los locales.

Santiago Dietche dirige una empresa local de DJ y eventos llamada Dart Collective. Dijo que, tal y como están las cosas, los locales más grandes han estado acogiendo a más de 100 personas para eventos porque muchos locales tienen una capacidad de hasta 400.

"Definitivamente me he sentido inseguro en más del 50% de estos eventos", dijo. "Pero la regla del 25 al 50% nos ha ayudado a mantener al menos cierta apariencia de distancia".

Dietche dijo que eliminar el requisito de llevar mascarilla y el aumento a capacidad total sólo va a hacer las cosas menos seguras para él y otros DJs y músicos en su empresa. Señaló que Texas ya es un "destino" para eventos más grandes porque el estado ha tenido restricciones más flexibles que otros estados.

"El hecho de que ahora sea el único estado de toda la Unión que vuelve a permitir el 100% del aforo en los locales y sin ningún tipo de restricción para las empresas, creo que es obvio que va a haber más gente acudiendo a Texas", dijo Dietche.

