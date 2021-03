Líderes De Austin y Condado De Travis Consideran Opciones Legales Luego De Que Abbott Levantara Protocolos De Seguridad Del COVID-19

Read this story in English.

Los líderes de Austin y del condado de Travis están instando a la gente a seguir usando protectores faciales después de que el gobernador Greg Abbott anunciara que está levantando el uso obligatorio de cubrebocas en todo el estado.

Durante una conferencia de prensa este miércoles por la mañana, el alcalde de Austin, Steve Adler, dijo que el gobernador ha dejado de lado la promesa que hizo al comienzo de la pandemia de seguir las recomendaciones de la ciencia y los datos sobre el COVID-19.

"El uso de mascarillas es la mejor herramienta que tenemos para detener este virus, para abrir las escuelas a todos los niños en persona, para mantener los negocios abiertos", dijo Adler. "Y ahora la acción del gobernador ha puesto en riesgo esas prioridades".

El juez del condado de Travis, Andy Brown, dijo que está trabajando con la oficina del fiscal del condado para determinar qué opciones legales tienen para ordenar el uso de mascarillas a nivel local.

Cuando se le preguntó acerca de los bares, Brown dijo que consideraría medidas de seguridad como el posible ajuste del horario de venta de alcohol si el condado ve prácticas inseguras, como bares llenos sin distanciamiento social o el uso de mascarillas.

El martes, Abbott anunció que anularía las órdenes que limitaban la capacidad de los negocios y que exigían a los tejanos llevar cubrebocas en público. A partir del próximo miércoles, el requisito de usar una mascarilla ya no estará en vigencia y todos los negocios podrán operar al 100% de su capacidad.

Adler dijo que esto crea una ambigüedad donde no debiera existir. Y pidió que todos sigan usando protectores faciales para protegerse.

"Sólo porque el gobernador diga que no puede ser obligatorio, no significa que no tengamos que usar nuestras mascarillas", dijo.

La orden de Abbott permite a las empresas establecer sus propios límites de capacidad y exigir protectores faciales si así lo desean.

Adler expresó su preocupación por los trabajadores de primera línea que no entran en los grupos prioritarios de vacunas 1A o 1B. Brown dijo que los líderes del centro de Texas están trabajando lo más rápido posible para aumentar la distribución de vacunas, mencionando otro evento de vacunación masiva en el Circuito de las Américas este fin de semana. Espera aumentar la distribución de vacunas de 3,000 dosis la semana pasada a 10,000 esta semana.

"Con poco más del 5% de nuestra comunidad vacunada, no es momento de levantar la orden de [usar] mascarilla", dijo Brown. "No estamos declarando la victoria sobre la pandemia; no hemos superado la pandemia. Tenemos que seguir trabajando juntos para vacunar a toda nuestra población".

Brown dijo que la zona no alcanzará la inmunidad de manada hasta que el 80% de la comunidad esté totalmente vacunada. Dijo que la gente debe seguir usando cubrebocas hasta que la zona alcance ese objetivo.

"Lo último que queremos es una tercera oleada, y eso dificultaría la vacunación de la gente. Eso dificultaría la supervivencia de las empresas", dijo Brown.

Aunque los casos de coronavirus y los ingresos hospitalarios han disminuido, el Dr. José Ayala, del Hospital San David, dijo que el riesgo de contraer COVID-19 sigue siendo alto. Dijo que otra amenaza a la que se enfrenta la comunidad es la aparición de nuevas variantes del virus que se propaguen entre la población.

Ayala dijo que seguir usando mascarillas es "un pequeño precio a pagar" para ganarle al virus.

