Oficiales De Salud Pública de Austin Dicen Estar Listos Para Vacunar A Más Gente. Ahora Solo Necesitan Las Dosis Necesarias

Read this story in English.

Oficiales de Salud Pública de Austin (APH, por sus siglas en inglés) dijeron que incrementarán sus esfuerzos para vacunar contra el COVID-19 al personal de escuelas y cuidadores de niños, y también esperan que el estado le dé prioridad a trabajadores esenciales para la semana que viene.

Stephanie Hayden-Howard, directora de APH, urgió a los residentes de Austin a que “mantengan el rumbo” y continúen conservando sana distancia y utilizando cubrebocas, a pesar de la decisión del Gobernador Greg Abbott de levantar la obligación de uso de cubrebocas y permitir que los negocios operen a 100% de su capacidad.

El anuncio de APH del viernes fue emitido al mismo tiempo que el condado se prepara para recibir un envío de la nueva vacuna de Johnson & Johnson, que requiere una sola dosis, y mientras el estado expande los criterios para determinar quién puede ser inmunizado.

Coronavirus in Austin, Texas: Health leaders give update on vaccine, stats | KVUE

Funcionarios del gobierno estatal anunciaron durante la semana pasada que educadores y personal de escuelas, así como trabajadores dedicados al cuidado infantil, ahora califican para vacunarse bajo un nuevo plan del estado.

Hayden-Howard dijo que APH está colaborando con escuelas y comunicándose con operadores de cuidados infantiles en lo que ha llamado: “School Saturday.” APH ha usado el programa desde enero para vacunar a maestros y trabajadores de cuidado infantil dentro de los grupos 1A y 1B, pero dijo que este fue expandido a partir del sábado pasado.

Hasta ahora, APH ha dado 3,700 dosis de vacunas a personal de escuelas y trabajadores de cuidados infantiles a través del programa de “School Saturday” y además recibió más de 10 mil peticiones este viernes de personas que quieren recibirla.

El Dr. Mark Escott, director médico interino de APH, dijo que es probable que el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas amplie los grupos prioritarios para la vacuna para incluir a trabajadores esenciales.

“Anticipamos que más o menos la siguiente semana incorporen a la categoría 1C, que es la de trabajadores esenciales,” dijo.

Escott y la Directora Asistente de APH, Cassandra DeLeon, dijeron que la vacuna de Johnson y Johnson cumplirá un rol muy importante dentro del plan de oficiales de salud para incrementar las inmunizaciones.

Escott dijo que los residentes de Austin no deberían preocuparse por la eficacia de la nueva vacuna, la cual será enviada la semana que entra.

“Es una excelente vacuna, una que yo creo será más prominente,” dijo Escott. Y el hecho de que es una sola dosis, agregó, hace que sea más fácil de producir que las de Pfizer y Moderna.

La tasa de eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson es más baja que la de las otras vacunas. Pero, Escott comenta, que su tasa de eficacia de 72% es sustancialmente más alta que los estándares impuestos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para las vacunas contra la gripe, las cuáles tienen tasas de eficacia de entre 10% y 60%. Además destacó que la vacuna de Johnson & Johnson ha demostrado tener un 85% de efectividad previniendo casos graves del COVID-19.

Actualmente, en los cinco condados donde hay cobertura de APH, hay 218 mil personas que califican para recibir la vacuna, explicó DeLeon. De estas personas, hay 141 mil viviendo en el condado de Travis. DeLeon dijo que la estimación es que esta cuenta aumente junto con la disponibilidad de la vacuna durante las siguientes semanas.

Para poder cumplir con la demanda, el condado está “actualmente preparando” el Toney Burger Center para transformarlo en un sitio masivo de vacunación. Además, estudian la idea de usar el Travis County Expo Center como otro sitio.

DeLeon le pide a la gente que no vayan a vacunarse sin antes hacer una cita. Sin embargo admite que no ha sido perfecto el procedimiento para apuntarse en línea para pedir.

El sitio en línea de APH ha estado saturado con peticiones para obtener citas después de que el gobernador de Texas anunciara que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio en el estado. DeLeon dijo que APH simplemente no cuenta con la capacidad para procesar con fluidez las peticiones. Además, no hay suficientes dosis en este momento para satisfacer la demanda.

“Sabemos que el sitio web es difícil debido a que la cantidad de gente que quiere acceder es un contrapeso total frente al número de vacunas disponibles,” dijo DeLeon.

DeLeon dijo que APH espera que la disponibilidad de vacunas aumente la semana que entra cuando llegue el cargamento de Johnson & Johnson, así como con otros envíos grandes. Por ahora, el condado podría inmunizar alrededor de 36 mil personas a la semana, sin embargo no cuenta con las dosis.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Andrew Weber a aweber@kut.org. También puedes seguirlo en Twitter en @England_Weber.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.