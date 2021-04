Un Veterano De ERCOT Regresó Para Ayudar Tras Los Apagones. Solo Se Quedó Un Par De Semanas.

Read this story in English.

Un ex director ejecutivo del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) quien fue llamado a regresar para ayudar a restaurar la confianza del público en esa institución tras los apagones de febrero, terminó quedándose solo “un par de semanas.”

ERCOT, la institución que maneja la red eléctrica de Texas, fue la principal figura que recibió culpas tras la letal catástrofe. Como parte de las consecuencias, miembros de la junta directiva renunciaron en conjunto, y según reportes algunos incluso recibieron amenazas de muerte.

Fue dentro de ese contexto que ERCOT anunció que Bob Kahn regresaría al servicio. Kahn fue director ejecutivo de ERCOT desde el 2007 al 2009 y dijo que regresaba para llegar al fondo del asunto de los apagones.

“Mi meta no es culpar a nadie,” le dijo al periódico Austin American-Statesman en marzo. “Mi meta es encontrar qué plantas energéticas funcionaron, qué no, y por qué no lo hicieron.”

Pero su salida ese mismo mes es muestra de qué tan difícil se ha hecho esa tarea conforme los consumidores, generadores, abastecedores de combustible y reguladores se culpan los unos a los otros por la falla y la devastación financiera que esto trajo.

Kahn dice que la razón por la que se fue es por el potencial conflicto de interés que emana tras una demanda que hizo la ciudad de Denton contra la junta directiva de ERCOT. La ciudad demandó a ERCOT luego de recibir facturas por millones de dólares en cargos relacionados a los apagones.

La Agencia Municipal Energética de Texas, donde Kahn es director ejecutivo, sirve a la ciudad de Denton.

“Entonces, básicamente, mis jefes me demandaron,” le dijo Kahn a KUT con una risa contenida. “Es que era una situación incómoda que después de hablar con el consejo de ERCOT y mi consejero legal que decidí que lo correcto era salirse de la junta directiva.”

Kahn, quien ha estado sirviendo como representante de las utilidades manejadas a cargo del municipio, dijo que sigue con la esperanza de poder prestar su experiencia para ayudar a que el estado se recupere. “Pero no podré hacerlo en esa capacidad como miembro de la junta directiva de ERCOT.”

