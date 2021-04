Texas Tiene Una Nueva Variante Del Coronavirus: Esto Es Lo Que Sabemos.

Lee esta historia en inglés.

Una nueva variante del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, ha sido identificada en Texas.

El virólogo jefe del Global Health Research Complex de la Universidad Texas A&M, Benjamin Neuman, le dijo al Texas Standard que el equipo de investigadores encontró recientemente la variante BV-1, bautizada en nombre del Brazos Valley, en un estudiante de A&M con síntomas leves de COVID-19. Los investigadores han identificado otras dos variantes – BV-2 and 3 – si bien Neuman dijo que se están enfocando mayormente en el potencial impacto del primero.

Los riesgos de esta nueva variante todavía est;an siendo determinados, pero Neuman dijo que es importante alertar a la gente de la existencia de estas variantes como "un sistema de alarma temprana" para combatir el contagio.

¿Cómo descubrieron el BV-1?

"Lo que estábamos haciendo ahí era esencialmente como cuando eres un niño y te pones a levantar las piedras de tu patio a ver qué bichos puedes conseguir viviendo debajo de ellas, sólo que nosotros lo hacíamos con el COVID. Estábamos viendo casos asintomáticos o con síntomas leves para tratar de ver qué hay ahí, y entonces nos encontramos con este," le dijo Neuman al Texas Standard.

El estudiante había dado positivo en la prueba de COVID-19 el 5 de marzo y para el 25 de marzo apenas mostraba síntomas leves.

¿Cómo están evaluando los riesgos de esta nueva variante?

Neuman dice que los investigadores están indagando cómo, exactamente, es que está cambiando el virus y en qué parte del virus están ocurriendo estos cambios. Algunas mutaciones pueden sólo ser "cambios por el bien del cambio;" otros pueden afectar significativamente cómo funciona el virus y si es más contagioso como la variante de Gran Bretaña o más resistente a los anticuerpos como la variante sudafricana.

"Te fijas a ver si hay cambios específicos en partes específicas, ya sabes, que le hayan hecho cosas al virus anteriormente y lo hicieron más eficiente a la hora de esparcirse o cumplir con una parte de su trabajo," dijo Neuman.

¿Qué efectos tiene esta nueva variante en la eficacia de la vacunas?

Ninguno, hasta ahora, dice Neuman. El y otros investigadores todavía están tratando de determinar cómo el virus ha mutado anteriormente para entender sus efectos.

Si un virus se está esparciendo, es muy probable que es porque está mutando:

Neuman dice que mientras el coronavirus se esté esparciendo entre la población tiene la oportunidad de mutar, por lo cual él dice que es muy importante frenar el contagio porque esas mutaciones hacen más difícil contener el virus. El dice que han ocurrido al menos 35-40 mutaciones del SARS-CoV-2 desde que fue identificado en China.

En este momento, las medidas para reducir el contagio incluyen vacunaciones, distanciamiento social y el uso de cubrebocas.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo el contenido que encuentras en texasstandard.org y KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.