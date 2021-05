Votantes Latinos Creen Que Autoridades De Condado De Travis Y Austin Podrían Dar Más Información En Español Sobre Proceso Electoral

Los residentes de Austin participaron este sábado primero de mayo en un proceso electoral en el que decidieron sobre 8 propuestas, incluyendo la controversial Propuesta B, que impactaría a las personas en situación de calle, y la Propuesta F , que cambiaría el rol del alcalde de la ciudad, además de algunas autoridades locales.

Si quieres conocer más sobre cada propuesta y lo que se jugaba en estas elecciones, haz click aquí .

El Condado de Travis provee boletas de votación en dos idiomas , inglés y español, pero activistas comunitarios han hecho llamados por una mayor distribución de información sobre el proceso electoral en español y otros idiomas. De hecho, cifras publicadas recientemente por la oficina del censo muestran que un porcentaje significativo de la población del Condado de Travis admite que su inglés "no es muy bueno." El porcentaje de residentes que se incluyen dentro de esta categoría llega hasta un poco más de 40% en algunas áreas del este y sureste de Austin.

De acuerdo a datos oficiales, los Latinos constituyen al menos un tercio de la población del área metropolitana de Austin.

KUT habló con mujeres latinas sobre la comunicación en este proceso democrático afuera de un centro de votación en Montopolis ubicado en la Daniel Ruiz Branch Library, en 1600 Grove Boulevard. De acuerdo con información del censo, un poco más del 34% de los residentes de la zona dicen que su inglés "no es muy bueno."

Las votantes entrevistadas consideraron que la capacidad para encontrar información sobre las elecciones fue limitada, sobre todo en español y que, cuando se encontraba información disponible, el lenguaje les resultaba confuso. Si bien consideraron que es importante que los electores busquen cómo informarse acerca de los temas en juego en las elecciones, también dijeron que sienten que las autoridades locales electorales pudieron haber hecho más al respecto.

Yolanda Martínez, originaria de California, dijo que solo pudo informarse sobre el proceso electoral en inglés. Dijo que no vio ninguna información al respecto en español. En su mayoría, se informó por medio de redes sociales.

Por otro lado, Nancy Mendieta, comentó que pudo informarse sobre las propuestas gracias a que tenía acceso a servicios de las bibliotecas públicas de Austin. Dijo que se enfocó en entender la Propuesta B.

Mendieta aclaró que no pudo ponerle mucha atención a otras propuestas debido a que debía enfocarse en su trabajo y en la pandemia.

Dijo que “como madre de dos niños” le preocupa exponerse al virus. “No los veo que nos están protegiendo'', dijo.

Sebastián González de León Yolanda Martínez fuera de Daniel Ruiz Branch Library después de haber emitido su voto.

Martínez también comentó que sentía en ocasiones que el lenguaje no era muy claro, sobretodo en el caso de la Propuesta B. “Cuando lees entre líneas, básicamente estás penalizando a quienes viven en situación de calle y no tienen dónde quedarse,” dijo. “No creo que sea lo correcto”.

Martínez incluso expresó que tenía problemas para recordar de qué se trataba una de las propuestas debido a que no le entendía. La falta de claridad fue un factor que definió su voto.

“No recuerdo porque simplemente no hacía sentido… La leí tres veces… Realmente no me acuerdo,” dijo. “Pero voté ‘no’ porque no entendí lo que significaba. Y no voy a votar por algo que no entiendo.”

Para Nancy Mendieta, la Propuesta B fue la más relevante. Le comentó a KUT que en un momento de su vida pasó por situación de calle. Ahora vive en un hogar estable. Dijo que en primer lugar no deberíamos encontrarnos frente a la toma de esta decisión. “No veo el beneficio de pasar nada de eso,” comentó.

Mendieta destacó que la ciudad no debió haber permitido que la situación de calle llegara a la situación actual. “Lo que necesitamos son más recursos y trabajadores de casos,” agregó, recordando que ella pudo salir de la situación de calle gracias a que pidió ayuda a programas de apoyo en la ciudad. Ahora que le toca decidir sobre qué pasará con las personas en situación de calle, quiere ser neutral. “Sería hipócrita de mí decir ‘váyanse.’ Así que no voy a hacer eso.”

Martínez explicó que a pesar de que es responsabilidad de cada individuo informarse, las autoridades locales podrían hacer más al respecto. “Cuando vienes a un nuevo estado… no te informan sobre estas cosas … Es tu propia responsabilidad buscar este tipo de información,” dijo.

Y respecto al rol de las autoridades dijo que podrían tomar acciones para comunicarse. “No todos tienen cable. No todos tienen radio. ¿Qué más se podría hacer? Mandar cartas a todo el mundo por adelantado.”

KUT solicitó en tres ocasiones, por teléfono y por correo electrónico, información al Condado de Travis acerca de los esfuerzos para informar a las comunidades latinas e hispanas en Austin, pero no recibió respuesta del portavoz municipal.

Para Martínez y Mendieta, es importante que la gente esté informada y vote. “Todos debemos tomar nuestras propias decisiones por nuestra propia cuenta,” dijo Mendieta. Por su parte, Martínez declaró: “Votar es muy importante especialmente como están las cosas... tantos problemas en las casas y también en nuestro gobierno... ¿Qué más podemos hacer? Y eso es votar.”

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo aquí. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.