Al Menos Treinta Candidatos Buscan Ser El Siguiente Jefe De Policía De Austin

Al menos 36 personas han aplicado para ser el próximo jefe de policía de Austin, según dijeron oficiales este lunes durante una junta de la Comisión de Seguridad Pública de la ciudad.

Rey Arellano, asistente del administrador de la ciudad, le dijo a la comisión que espera tener dos o tres finalistas para los últimos días de julio o a principios de agosto.

Arellano dijo que no sabe si hay candidatos que provengan del mismo Departamento de Policía de Austin entre los solicitantes.

El ex jefe de policía de Austin, Brian Manley, anunció en febrero que dejaría el mando del departamento . El administrador de la ciudad, Spencer Cronk, dijo en ese entonces que empezaría la búsqueda inmediatamente para encontrar a un nuevo jefe y prometió tener candidatos finales para finales del verano.

Joseph Chacon actualmente está sirviendo como el jefe de policía interino de la ciudad .

El próximo jefe de policía de la ciudad heredará un departamento actualmente bajo el escrutinio del concejo de la ciudad y muchos ciudadanos. Algunos activistas critican al ex jefe por no haber facilitado cambios dentro de un departamento que ha sido acusado de violencia innecesaria y racismo. Algunos miembros del concejo sienten que Manley no actuó con urgencia al implementar los cambios que buscaban.

“Realmente queremos alguien apto para el cambio, que se emocione por el cambio, quizás alguien con experiencia para el cambio”, dijo el lunes la comisionada Nelly Paulina Ramirez.

Las clases para cadetes de la policía de Austin reiniciaron esta semana tras una larga pausa para hacer cambios al entrenamiento policíaco . Algunos de estos cambios incluyen 30 horas más de entrenamiento enfocándose en interacciones con la comunidad y nuevas clases sobre la historia de la policía y raza en Estados Unidos.

La decisión del concejo de la ciudad de interrumpir el entrenamiento de cadetes fue en 2019 luego de que la ciudad recibiera quejas de presunto racismo, sexismo e intimidación dentro del departamento .

