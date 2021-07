El Distrito Escolar De Austin Trata De Recuperar A Miles De Estudiantes Que Perdió Durante La Pandemia

Read this story in English

Cincuenta miembros del personal del Distrito Escolar de Austin (o AISD por sus siglas en inglés) se reunieron afuera de la escuela secundaria Mendez Middle School en el sureste de Austin el sábado 26 de junio, y empezaron su día con “breakfast tacos” y café.

El grupo incluía personal administrativo, profesores y voluntarios. El plan era caminar por Dove Springs y hablar con padres de familia con niños en edad escolar sobre inscribirse en las escuelas de AISD.

Alejandro Delgado, el nuevo director ejecutivo de matriculación, fue quien tuvo la idea de visitar a las familias en persona. Delgado está adoptando estrategias más agresivas para aumentar las cifras de matriculación en las escuelas del distrito.

“Estamos tocando puertas”, dijo Delgado. “Para apoyar a nuestras escuelas primarias locales, estamos visitando complejos de apartamentos de alta densidad. En cuanto a nuestros estudiantes de Mendez, vamos a visitar a los estudiantes de sexto y séptimo grado que aún no se han inscrito para el próximo año escolar”.

Durante los últimos cinco años, las escuelas de AISD han visto una caída en cuanto a sus cifras de matriculación. Los padres de familia ahora tienen más opciones, ya sean escuelas charter, escuelas privadas o distritos escolares a las afueras de Austin, en áreas donde el costo de vida es menor. El problema empeoró exponencialmente durante la pandemia: alrededor de 5,000 estudiantes abandonaron el distrito escolar de Austin.

Y cuando el distrito pierde estudiantes, también pierde fondos estatales. La semana pasada, la superintendente Stephanie Elizalde dijo que el distrito no podría darle a los maestros y al personal un aumento del 2% sin antes saber los niveles de matriculación para el siguiente año escolar.

El puesto de Delgado — director de matriculación — fue creado para tener a alguien dedicado exclusivamente a traer más estudiantes a AISD. Delgado tomó acción de inmediato.

“No debemos dar por sentado a nuestros niños actuales”, dijo Delgado mientras los voluntarios se preparaban para dispersarse. “Nuestras familias, nuestros estudiantes tienen opciones y queremos ser su distrito de elección”.

¿A Dónde Se Están Yendo Los Estudiantes?

Las cifras de matriculación de AISD han ido disminuyendo lentamente durante los últimos años. A medida que el precio promedio de vivienda aumenta en la ciudad de Austin, algunas familias han optado por mudarse a áreas más asequibles. Las escuelas autónomas (o charter schools) también comenzaron a aparecer dentro de los límites de la jurisdicción de AISD. Estos dos factores han afectado a las escuelas del distrito que sirven a comunidades de bajos ingresos en el este de Austin.

Además, cuando comenzó la pandemia, algunos padres retiraron a sus hijos del distrito escolar. Esto provocó la caída más grande de inscripciones que AISD ha visto en los últimos años.

La mayor disminución de inscripciones que AISD reportó tener sucedió entre sus estudiantes más jóvenes. Algunos padres de familia de niños que hubiesen entrado a pre-kinder o kinder optaron por faltar a la escuela por completo: el aprendizaje virtual era demasiado difícil y se sentían inseguros de enviar a sus pequeños a clases presenciales.

Cuando las escuelas abrieron sus puertas en octubre, Matt Wright envió a su hijo de tercer grado de regreso a Maplewood Elementary, pero sintió que no sería conveniente enviar a su hijo menor a pre-kinder. La hora de entrada para su pequeño era 30 minutos después de la de su hijo mayor, dijo. Tampoco había opciones extraescolares en el campus.

La familia decidió mantener a su hijo menor en una guardería que les ofrecía cuidado de tiempo completo.

Julia Ward determinó que la educación virtual en Mapplewood no funcionó para su hijo de segundo grado, quien tiene una discapacidad de aprendizaje. Ella también decidió abandonar la escuela.

“Estaba claro que él realmente estaba luchando emocionalmente al intentar hacer esto”, dijo Ward. La madre también dijo que el continuar con las clases virtuales le pareció inútil.

Ward encontró una escuela privada que ofrece clases pequeñas y mucho tiempo al aire libre, una opción que le dio un sentido de seguridad durante la pandemia. La madre de familia dice que fue un sacrificio financieramente hablando y en términos de tiempo, ya que la escuela quedaba un poco lejos de casa, pero opina que fue lo mejor que pudo haber hecho por su hijo.

Ambas familias dicen que planean volver a inscribir a sus hijos en AISD este otoño, pero Delgado sabe que hay miles de otras familias que quizás no lo hagan. Y este verano, el distrito quiere llegar a la mayor cantidad de familias posible.

“No Lo Dejaremos Al Azar”

Cuando Delgado fue contratado en mayo, dijo que uno de sus objetivos era mejorar el “servicio al cliente”. Inscribir a un niño puede ser la primera experiencia de un padre de familia en una escuela, dijo, por lo que el distrito debe pensar en cada detalle de este proceso.

Refiriéndose a los niveles de inscripción, Delgado dijo, “no lo dejaremos al azar … Esta es una de las cosas en las que estoy trabajando con nuestro equipo, decir que no podemos simplemente esperar o rezar para que aparezcan los niños, porque en realidad nuestros datos demuestran lo contrario. Así que tenemos que ser realmente proactivos e intencionales”.

“Antes de este año, [los padres] prácticamente tenían que esperar hasta la primera semana de clases o esa primera semana de agosto para registrarse. Y dijimos hace un par de semanas que eso ya no es aceptable. Porque ¿adivinen quién sí contesta el teléfono durante el verano? Las escuelas charter”. Alejandro Delgado, Director Ejecutivo de Matriculación del Distrito Escolar De Austin

Delgado está comenzando con cambios logísticos pequeños, como sincronizar los tiempos de entrada para los estudiantes de pre-kinder y primaria. El distrito también amplió el servicio de autobús.

Delgado también quiere conversar con las familias que están contemplando registrar a sus estudiantes en alguna escuela charter. Como ex director de una de esas escuelas, está familiarizado con sus tácticas de reclutamiento.

“Antes de este año, [los padres] prácticamente tenían que esperar hasta la primera semana de clases o esa primera semana de agosto para registrarse. Y dijimos hace un par de semanas que eso ya no es aceptable. Porque ¿adivinen quién sí contesta el teléfono durante el verano? Las escuelas charter”.

Una estrategia que se le ocurrió fueron las clínicas de inscripción. Todos los días de junio, el personal de AISD estuvo en todas las escuelas del distrito, disponible para ayudar a las familias a navegar el proceso de inscripción o responder preguntas sobre programas. Repartieron libros gratis para familias de pre-kinder y ayudaron a los padres con la tecnología, ya sea a recuperar contraseñas olvidadas o a acceder a la plataforma digital del distrito, donde se cargan las calificaciones de los estudiantes.

Sin embargo, Delgado sabía que el distrito necesitaba ser más proactivo. Esto fue lo que lo llevó a proponer la iniciativa de visitas casas de puerta a puerta en Dove Springs.

Creando Confianza, Una Casa A La Vez

Delgado y Elizalde caminaron el sábado por la calle, rumbo a una de las casas en su lista. Es la dirección de un estudiante que asistió a Mendez el año pasado, pero que aún no se ha inscrito para el siguiente año escolar.

“¿Cuáles son mis preguntas de nuevo?” le preguntó Elizalde a Delgado.

“Primero, ¿estás registrado para el próximo año? ¿Cómo fue tu experiencia el año pasado?”, le respondió Delgado. “La segunda pregunta es: ¿Qué esperas para el próximo año? La siguiente pregunta es ¿cómo podemos ayudarte?”

Vieron a una familia bajando las compras de su coche. Elizalde se presentó y descubrió que la adolescente ya está inscrita en la escuela preparatoria Akins High School. Será una estudiante de primer año en otoño. Se despidieron y continuaron calle abajo.

“Tenemos direcciones, pero lo que no tenemos son direcciones de niños que no asisten a las escuelas de AISD”, dice Delgado. “Puede que haya niños que vayan a escuelas charter. Así que cada vez que vemos bicicletas, también llamamos a la puerta, incluso si no están en la lista”.

Michael Minasi Stephanie Elizalde, superintendente de AISD, habla con Araceoy Castro y Joel Aguirre afuera de su casa. Los líderes del distrito escolar de Austin tienen como meta alentar a las familias a inscribir a sus hijos con ellos.

Delgado y Elizalde luego se dirigieron a la puerta principal de una casa con juguetes en el patio.

Un joven de 19 años abrió la puerta y dijo haberse graduado de la escuela secundaria el año pasado. Pero agregó que sus dos sobrinos, que viven en la misma casa, están en la escuela primaria. El no supo decir a qué escuela asisten, por lo que Delgado y Elizalde le dejaron información sobre AISD, por si acaso.

Aunque es nuevo en su trabajo, Delgado dijo conocer la historia complicada entre AISD y muchas de las familias que viven en Austin. Dijo saber que un sábado tocando puertas no convencerá a todas las familias que abandonaron el distrito de regresar. Pero es un buen comienzo.

“Hemos perdido muchos niños a lo largo de los años. Es una disminución de inscripciones”, dijo Delgado. “Por lo tanto, creo que llevará tiempo recuperar la confianza en nuestro sistema. Tenemos directores y maestros trabajando arduamente en todo el distrito, por lo que tomará tiempo dar la bienvenida a nuestras familias, pero lo lograremos”.

