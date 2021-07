Ordenan El Regreso — Y El Arresto Si Es Necesario — De Demócratas Que Dejaron Texas Para Bloquear Restricciones Al Voto

Read this story in English

Un día tras la partida de más de 50 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Texas, que abandonaron el estado con el fin de intentar bloquear la aprobación de nuevas restricciones al voto, sus colegas republicanos votaron el martes para traerlos de regreso y arrestarlos de ser necesario.

La Cámara de Representantes de Texas tenía solo 80 de sus 150 miembros en la cámara el martes por la mañana. Las reglas de la Cámara Baja requieren que dos tercios de los legisladores estén presentes en el estado para obtener el quórum necesario para que se lleve a cabo una votación.

El representante estatal Will Metcalf, un republicano de Conroe, presentó una medida que permitiera el arresto de los legisladores de ser necesario para traerlos de regreso a la cámara. La medida pasó con 76 votos a favor y 4 en contra.

Sin embargo, las autoridades de Texas probablemente no podrán arrestar a los legisladores, quienes llegaron a Washington D.C. el lunes. El gobernador Greg Abbott, quien apareció en el programa de TV The Ingraham Angle el lunes, dijo que no había ninguna medida legal que pudiera tomar mientras los legisladores demócratas estuvieran fuera del estado.

“Una vez que regresen al estado de Texas, serán arrestados y llevados al Capitolio de Texas, y nos pondremos a negociar”, dijo Abbott.

El martes, los demócratas de Texas se pararon frente al Congreso y pidieron a la administración de Biden y a los legisladores federales que actúen para proteger el voto a nivel federal, y que lo hagan pronto.

Los demócratas rompieron el quórum en la Cámara de Representantes de Texas con el fin de detener dos proyectos de ley que prohibirían la votación sin tener que salir del coche y los centros de votación que operan las 24 horas del día, entre otras cosas. Ambas propuestas también dificultarían la votación por correo y le darían más autoridad a los observadores electorales partidistas.

Abbott convocó una sesión legislativa especial después de que los demócratas de la Cámara Baja bloquearan medidas similares en mayo al marcharse de la cámara y romper el quórum justo antes de finalizar la sesión regular.

Los demócratas parecían decididos a permanecer en Washington hasta el final de la sesión especial, pero admitieron que no podrían demorar el proceso para siempre. Aún faltan más de 20 días para que se acabe la sesión especial actual, y Abbott tiene el poder de convocar más sesiones especiales después de que ésta finalice.

“Sabemos que eso es exactamente lo que [Abbott] va a hacer. Entramos en esto con los ojos bien abiertos. Sabemos exactamente lo que sucederá”, dijo el representante estatal Chris Turner, un demócrata de Grand Prarie, el martes por la mañana en una conferencia de prensa frente al Congreso.

Además de los demócratas de la Cámara Baja, nueve demócratas del Senado de Texas viajaron a Washington el martes. Cuatro miembros demócratas del Senado permanecieron en Texas, dejando solo a 22 de los 31 miembros en la cámara senatorial, cantidad suficiente para un quórum en esa cámara.

Los demócratas dijeron que el propósito de su viaje a Washington es presionar al Congreso para que intente nuevamente aprobar nueva legislación electoral. Los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon el debate sobre la Ley Para el Pueblo (For the People Act) el mes pasado.

Los legisladores estatales dijeron que esperaban escuchar al presidente Joe Biden reiterar su compromiso de promover nuevas protecciones al voto en su discurso en Filadelfia el martes por la tarde.

“Lo que realmente necesitamos hoy es un momento tipo Lyndon B. Johnson”, dijo el representante federal Lloyd Doggett, un demócrata de Austin, refiriéndose al presidente originario de Texas que expandió los derechos civiles, incluyendo protecciones a la equidad del voto, durante su administración en los años sesenta . “Necesitamos que el presidente, el vicepresidente y todos los demócratas del Senado trabajen juntos para preservar la democracia estadounidense”.

Durante su discurso, Biden criticó a los legisladores republicanos de Texas por sus intentos por limitar el voto.

“Quieren que votar sea tan difícil e inconveniente que esperan que la gente no vote del todo”, dijo.

Además de bloquear las propuestas de ley en cuanto al voto, la partida de los demócratas descarriló otras medidas de los republicanos, incluyendo una propuesta que haría que fuera más difícil que ciertas personas acusadas de un crimen salgan de la cárcel bajo fianza, y una propuesta que prohibiría que los estudiantes atletas de Texas que son transgénero participen en los programas deportivos de sus escuelas.

Pero Abbott y los republicanos de la cámara baja también criticaron a los demócratas por abandonar el estado y negarse a votar en otras medidas menos controversiales, como algunas propuestas para reducir los impuestos a la propiedad, pagar beneficios a los maestros retirados, y reformar el sistema de bienestar infantil del estado.

Durante una conferencia de prensa el martes, el representante estatal Jim Murphy, un republicano de Houston, describió las acciones de los demócratas como “teatro político”.

La representante estatal Penny Morales Shaw, una demócrata de Houston, dijo a Houston Public Media que la partida de los legisladores demócratas fue necesaria para llamar la atención a las leyes electorales de Texas, las cuales han sido clasificadas como algunas de las leyes de votación más estrictas del país.

Morales Shaw dijo que creía que Texas necesitaba trabajar en leyes que fortalecieran el derecho al voto.

“Este proyecto de ley, no va a afectar a una persona, a un partido u otro, va a afectar a todos”, dijo Morales Shaw. “Afectará a los adolescentes, afectará a los jóvenes, afectará a las personas discapacitadas, afectará a todas las personas de todos los credos”.

