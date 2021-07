El Distrito Escolar De Austin Ofrecerá Aprendizaje Virtual Este Otoño

Read this story in English

Algunos estudiantes de kindergarten a sexto grado tendrán la opción de asistir a clases virtuales este otoño, anunció el Distrito Escolar de Austin (o AISD por sus siglas en inglés) el lunes.

Anteriormente el distrito había dicho que sólo ofrecería clases presenciales porque el estado no estaría proporcionando fondos para el aprendizaje virtual.

Tras el aumento de casos de coronavirus en la región y anunciarse que la capital texana está bajo el nivel 4 de riesgo por COVID-19 , muchos padres dicen sentirse preocupados de enviar a sus hijos no vacunados a clases presenciales. Una orden ejecutiva del gobernador también le prohíbe a las escuelas exigir el uso de tapabocas.

En una reunión del consejo escolar la noche del lunes, los líderes del distrito dijeron que aún no pueden garantizar que todos los estudiantes que quieran tomar clases virtuales tendrán la opción de hacerlo. AISD envió una encuesta el lunes por la noche pidiéndole a todas las familias que respondan para así saber cuántas familias quieren aprendizaje virtual.

El distrito escolar espera contar con los fondos para apoyar a todos los que quieran aprender de forma remota, pero si hay demasiados estudiantes interesados, es posible que tenga que recurrir a un proceso de selección.

“Dado que no recibiremos fondos para que los estudiantes aprendan virtualmente, brindar una opción virtual resultará en una pérdida de ingresos del distrito”, dijo George Gorgonas, director financiero interino de AISD. “En este momento, es difícil estimar la pérdida total, la cual depende del número de estudiantes y del periodo de tiempo que se ofrezca [el aprendizaje] virtual”.

Los funcionarios de AISD no anunciaron la opción de aprendizaje virtual hasta ahora porque no estaban seguros de que el distrito pudiese cubrir los gastos. La Agencia de Educación de Texas ha dicho que no financiará el aprendizaje virtual este año como lo hizo el año pasado. Cualquier distrito que ofrezca aprendizaje virtual debe pagarlo por su cuenta.

El viernes, el Distrito Escolar de Round Rock (o RRISD por sus siglas en inglés) anunció que ofrecería aprendizaje virtual para estudiantes de kindergarten a sexto grado, quienes no tienen la edad suficiente para recibir la vacuna. La superintendente de AISD, Stephanie Elizalde, dijo que este anuncio la impulsó a tratar de encontrar una opción de aprendizaje virtual en Austin, a pesar de que el presupuesto de AISD es mucho más ajustado que el de RRSID.

El gobierno federal le está dando dinero a los distritos escolares para ayudarlos a recuperarse de los efectos de la pandemia. Pero los fondos federales no son suficientes para financiar el aprendizaje virtual y además abordar todos los otros problemas que surgieron a causa de la pandemia, como la necesidad de apoyar a los estudiantes que se han retrasado y mejorar las unidades ventilación en los recintos escolares.

El distrito dijo que los maestros no tendrán que dar clases a estudiantes presenciales y virtuales al mismo tiempo.

“Los maestros que den clases virtuales, solo enseñarán virtualmente”, dijo AISD a través de un comunicado de prensa.

El distrito está creando una “academia virtual” exclusivamente para estudiantes remotos. Los estudiantes mantendrán contacto de alguna u otra manera con sus escuelas, pero tomarán muchas de estas clases con estudiantes remotos de otras escuelas.

AISD enviará más información a las familias el viernes.

¿Tienes un tip noticioso que quieras compartir? Envíale un correo electrónico a Claire McInerny. También puedes seguirla en Twitter en @ClaireMcInerny.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.

Traducido por Carola Guerrero de León.