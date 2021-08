Distrito Escolar De Austin Abre Aplicaciones Para Programa De Aprendizaje Virtual

Read this story in English

A partir de este lunes, el Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD, por sus siglas en inglés) aceptará aplicaciones para inscribirse al programa de aprendizaje a distancia durante el primer semestre del año escolar entrante. El programa está disponible para estudiantes desde kínder hasta sexto grado.

Las familias tienen hasta el jueves para aplicar. Se les notificará el día 9 de agosto si fueron aceptadas.

La convocatoria fue enviada por medio de un correo electrónico a las familias que actualmente tienen niños estudiando en el distrito escolar. Las familias fuera del distrito pueden encontrar la aplicación aquí .

Cristina Nguyen, portavoz del distrito escolar, dijo que el programa estará disponible para todos los estudiantes que vayan a cursar desde el kínder hasta sexto grado.

“En este momento, vamos a servir a cada estudiante que esté interesado en hacer esto”, dijo. “Lo vamos a expandir a nuestras familias que no están en el distrito. [Ellas] pueden aplicar, y serán automáticamente agregadas a la lista de espera”.

Nguyen dijo que los estudiantes que no están actualmente inscritos en el distrito serán aceptados en el programa si hay cupo.

El programa operará como una “academia virtual” donde los estudiantes aprenderán a distancia. No será un programa híbrido; los estudiantes que vayan a la escuela en persona no estarán en las mismas clases que aquellos que participen remotamente.

Los alumnos que participen en el programa remoto permanecerán inscritos en sus escuelas locales y se espera que para el segundo semestre de este ciclo escolar (que inicia en enero) regresen a la escuela para tomar instrucción en persona.

Inicialmente, el distrito no había planeado ofrecer educación a distancia cuando terminaron las clases en mayo. Sin embargo, la variante delta del COVID-19 ha provocado un incremento en infecciones y hospitalizaciones. Nguyen dijo que desde que el condado de Travis elevó las restricciones locales por riesgo de coronavirus a nivel 4, el distrito escolar de Austin comenzó a escuchar con mayor frecuencia que las familias no querían mandar a sus hijos a los planteles escolares, especialmente si son niños que no aún no califican para recibir la vacuna.

En una encuesta enviada la semana pasada a más de 32 mil familias, el 86% de los participantes dijo que mandaría a sus hijos a clases presenciales, 80% dijo que los mandaría con cubrebocas, y 5% dijo que preferiría tener a sus niños en educación a distancia.

Debido a que el estado no está dando fondos a programas de educación a distancia como lo hizo el año pasado, el distrito escolar de Austin dijo que es probable que se endeude con este nuevo programa remoto. En una reunión de la junta directiva del distrito escolar que tuvo lugar la semana pasada, Stephanie Elizalde, la superintendente del distrito, dijo que tomó la decisión de ofrecer una opción de aprendizaje remoto tras escuchar a varios padres de familia y enterarse que el Distrito Escolar Independiente de Round Rock y otros distritos aledaños estarán ofreciendo sus propios programas aprendizaje a distancia .

El viernes, el Distrito Escolar Independiente de Pflugerville anunció que ofrecerá, con algunos límites, educación a distancia para alumnos que están preocupados por su salud cuando inicien las clases. Las familias en ese distrito serán notificadas el 2 de agosto sobre quienes fueron aceptados en el programa.

El primer día de escuela es el 17 de agosto.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.

Traducido por Sebastián González de León.