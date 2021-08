Aquí Te Decimos Cómo Ayudar Desde Austin A Víctimas Del Huracán Ida En Louisiana

Read this story in English

El Huracán Ida llegó a Louisiana este domingo y la devastación que dejó a su paso se ha hecho aparente.

The Associated Press reportó que Ida impactó el estado con vientos de hasta 150 millas por hora. Esto lo hace empatar como el quinto huracán que con más fuerza ha llegado al territorio continental estadounidense. Tocó tierra el mismo día en que el Huracán Katrina impactó Louisiana hace 16 años.

De acuerdo con New Orleans Public Radio , se ha confirmado la muerte de al menos dos personas y hay cientos desaparecidos. En la parroquia de Lafourche, quedaron destruidas casas, escuelas e iglesias. (El estado de Louisiana se divide en jurisdicciones conocidas como parroquias.) Alrededor de un millón de personas en el estado no tienen electricidad y muchas otras no tienen acceso a servicio telefónico o a agua.

Ida ha perdido fuerza pero lo que queda de la tormenta sigue representando una amenaza para el estado. Los daños continúan siendo evaluados y las operaciones de rescate están en proceso. Equipos de Texas se han dirigido hacia Louisiana, o se están preparando para hacerlo, con la intención de ayudar con operaciones de búsqueda y evacuación, así como otro tipo de actividades.

En Austin, la Red de Apoyo por Desastres de Austin (ADRN, por sus siglas en inglés) ha estado coordinando esfuerzos para ayudar a las víctimas y está pidiendo donativos. Los fondos serán usados para comprar suministros de emergencia, alimentos y otros bienes esenciales. Los donativos también ayudarán a establecer vivienda temporal para víctimas y ayudarán a restaurar sus hogares. Puedes dar click aquí para hacer un donativo en línea.

ADRN también está pidiendo donativos de kits de supervivencia que incluyan cobijas, artículos de higiene personal, toallas y almohadas. Los kits pueden ser personalizados para familias, hombres, mujeres o niños. Se pueden dejar en la sede de ADRN o en Hope Family Thrift Store, ubicada en 1122 E. 51st Street, en Austin. Puedes dar click aquí para más información sobre cómo armar uno de estos kits.

Dueños de negocios locales también se involucraron en los esfuerzos de apoyo. Dos camiones de comida (o food trucks), Cuantos Tacos y Discada, están colaborando para reunir suministros esenciales para ayudar a los afectados por la tormenta.

Luis “Beto” Robledo, el dueño de Cuantos Tacos en East Austin, publicó el domingo en su cuenta de Instagram que estarían recolectando suministros afuera de su camión de comida. Él está pidiendo alimentos enlatados, repelente de insectos, artículos de baño e incluso comida para perros.

“Eso es algo que buscan, seguro”, dijo. “La gente tiene mascotas, así que también necesitan comer”.

Robledo rentó un trailer mediano y miembros de la comunidad empacaron completamente con suministros este lunes. Los negocios planean recolectar más suministros, empezando a las 10 a.m. este martes. La gente puede dejar provisiones en 1108 E. 12th Street, en Austin. Puedes revisar las páginas de Instagram de Discada y de Cuantos Tacos para estar al pendiente de sus actualizaciones.

Estas son otras organizaciones que están recolectando donativos para los esfuerzos de apoyo.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Alejandro Martínez-Cabrera a amc@kut.org , o a Jerry Quijano a jerry@kut.org . También puedes seguirlos en Twitter como @AMC_KUT o @jerryquijano .

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.

Traducido por Sebastián González de León.