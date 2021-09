Estas Son Todas Las Propiedades Afectadas Por Los Planes Para Expandir La I-35 En Austin

Read this story in English

Los planes del estado para expandir la Interestatal 35, la carretera más transitada de Austin y una de las más congestionadas de Texas, requerirían la expropiación de casi 200 propiedades, según un análisis de KUT utilizando mapas esquemáticos producidos por el Departamento de Transporte de Texas. Algunos propietarios cederían unos pocos pies cuadrados. Otras propiedades serían virtualmente borradas del mapa.

El Departamento de Transporte de Texas (o TxDOT por sus siglas en inglés) ya había revelado sus dos opciones principales para el Proyecto I-35 Capital Express , nombre dado a la remodelación del tramo de la carretera entre la U.S. 290 East y Ben White Boulevard. Los planes desplazarían al menos 140 propiedades . TxDOT no ha proporcionado una lista de las propiedades que serían afectadas, solo mapas en forma de archivos PDF.

KUT examinó los mapas de ambas opciones, tramo por tramo. Creamos nuestro propio mapa interactivo que muestra cada caso en el que el nuevo “derecho de vía” — un término utilizado para describir los tramos de tierra sobre los que se construyen las carreteras — invadiría propiedades privadas que actualmente existen a lo largo de la interestatal. Para cada propiedad, publicamos dos capturas de pantalla para mostrar cómo sería afectada por los dos planes de TxDOT.

Haz clic aquí si tienes problemas cargando el mapa en esa página.

Haz clic en los puntos rojos para ver fotos e información de las propiedades afectadas. Para ver imágenes de cómo cada plan afectaría la propiedad, haz clic en las flechas pequeñas en la parte inferior de cada imagen.

Estas líneas azules, naranjas y negras indican por dónde cruzaría el nuevo derecho de vía bajo los planes del departamento de transporte del estado.

En las imágenes, las líneas azules indican hasta dónde llegaría el derecho de vía bajo los nuevos planes de TxDOT. Las líneas naranjas indican hasta dónde llega el derecho de vía actualmente. Las líneas negras indican los límites de cada propiedad existente.

The Whip In, una tienda y restaurante sobre la lateral de I-35 y Mariposa Drive, cedería más terreno bajo la Alternativa de Construcción 2, por ejemplo, que bajo la Alternativa de Construcción 3.

Nathan Bernier/KUT Lado a lado, las capturas de pantalla de los mapas de TxDOT muestran cómo las dos opciones principales para la expansión de la I-35 en el centro de Austin absorberían diferentes cantidades de terreno de la tienda y restaurante Whip In. Al compararlas, se puede observar que la Alternativa 2 requeriría absorber más terreno de la tienda que la Alternativa 3.

Ese es el caso para la mayoría de propiedades afectadas por la Alternativa de Construcción 2. Esa opción daría como resultado la expropiación de 32 acres para el derecho de vía, en comparación con 30 acres bajo la Alternativa de Construcción 3, según el análisis de TxDOT.

En algunos casos, contamos varios tramos adyacentes como uno solo cuando eran parte de la misma entidad. Por ejemplo, Frank Denius Fields de UT está compuesto de 10 extensiones de tierra entrelazadas. Todos los terrenos son propiedad de la universidad. En lugar de agregar 10 puntos en el mapa, agregamos uno para representar toda la instalación.

TxDOT La línea azul punteada de un mapa de TxDOT muestra la franja del derecho de vía que sería cedida por Frank Denius Fields, una propiedad de UT que se subdivide en diez áreas separadas como lo indica la línea negra punteada.

TxDOT puede expropiar las propiedades en este mapa, pero debe pagar a los propietarios un “valor justo de mercado” y, si corresponde, ayudar con los costos de reubicación.

El departamento de transporte considera cuántos tramos tendrían que adquirirse como uno de varios factores al evaluar un plan de construcción. Pero ese no es el único criterio utilizado al elegir una propuesta. La Alternativa de Construcción 1 — que TxDOT ha descartado en parte por su alto precio de $8 mil millones, más del doble de las otras dos opciones — hubiera reclamado aproximadamente la mitad del derecho de vía que las Alternativas de Construcción 2 y 3, un aproximado de solo 16 acres.

Algunos grupos comunitarios ofrecieron tres alternativas a los planes de TxDOT que no hubieran aumentado el derecho de vía de la I-35. Sin embargo, TxDOT ha descontado en gran medida estos planes, ya sea porque no aumentan el cupo de la carretera, o porque incluyen características costosas por las cuales TxDOT dijo que no pagará. Ejemplos de tales propuestas incluyen el plan de Rethink 35 , que hubiera transformado a la interestatal en un bulevar, y la propuesta de la Alianza del Centro de Austin y el Instituto de Tierra Urbana , que buscaba poner capas encima de la I-35 y transformarla en una carretera subterránea.

Urban Land Institute Una sección transversal de la I-35 bajo el plan que propusieron la Alianza del Centro de Austin y el Instituto de Tierra Urbana muestra el túnel subterráneo. TxDOT ha dicho que no descarta esta propuesta pero que no pagaría por toda la construcción requerida.

TxDOT argumenta que sus dos propuestas principales, que incluyen la adición de dos carriles en cada dirección para vehículos con dos o más pasajeros, satisfacen las necesidades de la creciente población de la región. Ambos proyectos eliminarían los carriles elevados de la interestatal y bajarían los carriles principales.

Nathan Bernier/KUT Estas ilustraciones transversales muestran la diferencia entre las dos opciones de construcción principales de TxDOT a la altura de la calle 30th. En esta ubicación, la Alternativa de Construcción 3 tendría tres carriles para vehículos más que la alternativa de Construcción 2.

Las Alternativas de Construcción 2 y 3 también aumentarían la infraestructura para peatones y ciclistas y buscan ajustarse a los planes de Capital Metro para expandir el servicio de transporte público en la ciudad bajo el plan conocido como Project Connect.

Los planes de TxDOT están abiertos a comentarios del público hasta el viernes 24 de septiembre, una extensión de la fecha límite original. Se espera una decisión final en el verano de 2023. Se prevé que la construcción comience a finales de 2025.