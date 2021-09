Riesgo De COVID-19 En Austin Y Condado De Travis Baja A Nivel 4

Read this story in English

Oficiales de salud pública de Austin y del condado de Travis redujeron a nivel 4 los lineamientos de riesgo de contagio por COVID-19 .

El número de casos y hospitalizaciones ha estado disminuyendo en las últimas semanas. La Dra. Desmar Walkes, autoridad de salud en Austin y el condado de Travis, dijo que la mejoría se debe a los esfuerzos comunitarios como el uso de cubrebocas y las vacunas.

“El comportamiento que ha asumido la comunidad para reducir el número de casos ha sido efectivo”, dijo Walkes este martes durante una conferencia de prensa conjunta del Concejo de la ciudad de Austin y la Corte de comisionados del condado de Travis.

La variante delta, una cepa altamente contagiosa del COVID-19, provocó un nuevo brote del virus durante el verano. Esto llevó a un aumento rápido de pacientes en los hospitales y generó preocupación sobre la capacidad del sistema de salud para continuar a ese ritmo. En una cuestión de semanas, conforme incrementaron drásticamente las hospitalizaciones, los oficiales de salud elevaron de nivel 2 a nivel 5 los lineamientos locales para combatir los contagios por COVID-19. La propagación de la variante delta causó que la disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos en el área de servicio que incluye a Austin llegara a su punto más bajo desde que inició la pandemia.

En un boletín de prensa publicado este martes, el departamento de salud pública de Austin indicó que el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos continúa siendo alto, pero que las admisiones en hospitales de pacientes con pruebas positivas de COVID-19 han disminuido de manera continua durante las últimas semanas.

Según oficiales de salud, el índice semanal de casos positivos (el porcentaje de personas que obtuvieron una prueba positiva, dentro de todas las personas que se hicieron una prueba de COVID-19 cada semana) disminuyó de 14.8%, durante su punto alto en los primeros días de agosto, a 8.3%. El promedio de hospitalizaciones de 7 días (una cifra que los oficiales de salud monitorean al tomar decisiones respecto a los lineamientos de salud comunitarios) también disminuyó de su punto más alto de 641.9 durante el 27 de agosto a 440 este lunes. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos también disminuyó alrededor de 21%; de 230.6 en el día 27 de agosto a 181.1 este lunes.

Sin embargo, Walkes advirtió que los hospitales continúan en una situación difícil. El número de casos ha disminuido, pero los pacientes infectados con la variante delta suelen permanecer más tiempo en un hospital y las camas disponibles siguen siendo escasas.

“La variante delta nos muestra lo impredecible y letal que es este virus, especialmente para las personas que no están vacunadas”, dijo Walkes. “Sin embargo, conforme seguimos viendo que la tendencia de las cifras va en una buena dirección, no podemos actuar como si la pandemia se hubiera terminado. Nuestros hospitales y las unidades de cuidados intensivos continúan operando a niveles críticos y necesitamos que el público continúe colaborando para asegurarse de no contribuir hacia un nuevo brote”.

Bajo los lineamientos del nivel 4 , el departamento de salud pública de Austin indica que los individuos completamente vacunados deberían utilizar cubrebocas cuando se reúnan en interiores, viajan, cenan o van de compras. Además deben usar cubrebocas en reuniones al aire libre si es que no pueden mantener su sana distancia.

Oficiales locales de salud dicen que quienes están parcialmente vacunados o no vacunados deben evitar reuniones, viajes, cenas y compras a menos que sea esencial. El departamento de salud pública de Austin indica que deben utilizar cubrebocas cuando salgan a hacer actividades esenciales.

En el condado de Travis, el 71% de la población está completamente vacunada y alrededor del 81% ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Las cifras en condados aledaños son más bajas y cada vez representan una mayor proporción de las personas hospitalizadas por COVID.

