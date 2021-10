Las dosis de refuerzo de las tres vacunas contra el COVID han sido aprobadas. ¿Quién califica para recibirlas y dónde puedes ir en Austin?

Read this story in English.

Si recibiste la vacuna contra el COVID-19 a principios de este año, puede que ya sea tiempo de recibir una dosis de refuerzo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedad han autorizado los refuerzos para las tres vacunas aprobadas en los Estados Unidos.

Estas dosis de refuerzo proveen protección adicional contra el COVID-19 y sus variantes y las autoridades sanitarias están alentando a los residentes a recibirlas una vez que califican para ellas.

"Los refuerzos son increíblemente importantes para mantener a nuestra comunidad protegida y las hospitalizaciones bajas. De la misma manera en que hemos estado urgiendo a la gente a usar mascarillas, vacunarse y hacerse pruebas si estás enfermos, los estamos urgiendo a que se mantengan al día con sus refuerzos," dijo la autoridad sanitaria del Condado de Travis-Austin Dr. Desmar Walkes en un comunicado de prensa. "Al mantenernos al día con nuestra vacunas, estamos protegiendo a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad y haciendo más difícil el contagio de COVID en nuestra comunidad."

Así que, ¿quién debe recibir una dosis de refuerzo?

Individuos que recibieron dos dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna califican para un refuerzo si pertenecen a alguno de los siguientes grupos:

Tienen 65 años o más

Tienen 18 años o más y viven en un hogar de atención especial

Tienen 18 años o más y tienen una condición médica subyacente

Tienen 18 años o más y viven o trabajan en ambientes de alto riesgo

Estas personas pueden recibir una dosis de refuerzo a los seis meses o más de haber recibido la segunda dosis.

Aquellos que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson pueden recibir la dosis de refuerzo si tienen más de 18 años y si fueron vacunados hace dos meses o más.

¿Se pueden mezclar distintos tipos de vacunas?

Si calificas para una vacuna contra el COVID-19 puedes escoger cuál quieres para la dosis de refuerzo. Por ejemplo, si recibiste la vacuna de Pfizer para las primeras dos dosis podrías recibir un refuerzo de Moderna o de J&J. O, si recibiste la vacuna de J&J en tu primera dosis, podrías escoger Pfizer o Moderna para el refuerzo.

Anteriormente se recomendaba que la gente recibiera el refuerzo de la misma vacuna que ya había recibido. Pero ahora los CDC dicen:

"Aquellos individuos que califican pueden escoger la vacuna que van a recibir como refuerzo. Algunas personas pueden preferir recibir la misma vacuna que recibieron originalmente y otros pueden preferir un refuerzo diferente."

Las autoridades sanitarias recomiendan que la gente traiga su tarjeta de vacunación contra el COVID-19 mostrando la fecha y dosis recibidas anteriormente cuando vayan a recibir el refuerzo.

Yo califico. ¿Dónde puedo ir para recibir la dosis de refuerzo?

A diferencia de a principios de año, las vacunas contra el COVID se consiguen ahora fácilmente. De acuerdo al sitio de localización de vacunas Vaccines.gov, individuos deberían ser capaces de recibir el refuerzo en cualquier centro que está aplicando las vacunas contra el COVID.

Por ejemplo, puedes recibir un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 haciendo una cita en línea o visitando una de las clínicas de Salud Pública de Austin. APH sólo está ofreciendo las vacunas de Moderna y Pfizer y recomienda traer la tarjeta de vacunación para actualizarla.

También puedes hacer cita para recibir tu dosis de refuerzo en farmacias como Walgreens, CVS, H-E-B y Randalls.

