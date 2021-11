Votantes en Austin rechazan de manera categórica la Proposición A, que hubiera requerido contratar cientos de policías más

Read this story in English.

Los votantes de Austin han rechazado en las urnas una medida que hubiera requerido que el departamento de policía contratase cientos de nuevos oficiales.

Más del 67% de lo votantes que participaron en las elecciones locales del 2 de noviembre se pronunciaron en contra de la Proposición A, de acuerdo a resultados preliminares. La medida hubiera requerido que el Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés) contratase al menos dos oficiales por cada 1,000 residentes. Dada la cifra actual de personal en ese departamento, Austin hubiera tenido que contratar entre 300 y 700 nuevos oficiales el año que viene, de acuerdo a estimados de la ciudad.

Críticos de la llamada Prop A argumentaban que el costo de contratar a tantos nuevos oficiales podía ser devastador para el presupuesto de la ciudad. La Oficina de Presupuesto de la Ciudad de Austin estimó que la Propuesta A podía haberle costado a la ciudad entre $54 millones y $120 millones al año, al menos por los primeros cinco años. (Un estimado del grupo de defensores de la Prop A era mucho menos, alrededor de $35 millones al año).

Si bien los carteles distribuidos por la campaña “No Way on Prop A” sugerían que la ciudad iba a tener que cortar el presupuesto de los parques y bibliotecas para pagar por más policías, no estaba claro antes de la elección exactamente de dónde iban a venir los fondos para financiar el mandato.

Pero al hacerse claro el martes por la noche que la Prop A no tenía chance de pasar, de dónde sacar el dinero dejó de ser una procupación para nadie. En cambio, los oponentes a la Prop A dijeron que el rechazo por parte de Austin de la medida era prueba de que los residentes están a favor de los esfuerzos recientes de hacer cambios en el departamento de policía de la ciudad.

"Austin respondió esta noche de manera contundente. Creemos en la reforma al sistema de justicia criminal. Creemos en un sistema de seguridad pública completo y en que podemos hacer una mejor ciudad," dijo el concejal Greg Casar a KUT. "Los resultados de esta noche demuestran que los austinianos han rechazado las divisiones de la extrema derecha y vamos avanzando hacia cambios progresivos."

El grupo detrás de la Propuesta A, Save Austin Now, basó su campaña precisamente en este "cambio." El grupo argumentaba que las decisiones recientes por parte del Concejo Municipal en cuando a personal de APD, su entrenamiento y operaciones, han hecho a Austin menos segura. (Si bien este año la ciudad vio un aumento récord del número de homicidios, la tasa de crimen violento en Austin bajó alrededor de 40% entre el 2019 y el 2020.)

En el 2019, los miembros del Concejo de la Ciudad de Austin votó para suspender el entrenamiento de nuevos policías luego de que varios cadetes describieran cómo la academia usaba tácticas de bullying e intimidación. El concejo acordó reanudar las clases de los policías cuando los materiales usados en el entrenamiento se hubieran actualizado. Ese proceso tomó más tiempo del esperado, en parte debido a la pandemia, y la clase de cadetes no comenzó de nuevo hasta este verano.

El concejo también eliminó alrededor de 150 puestos en el departamento de policía que estaan vacantes como parte de los cortes al presupuesto del año pasado. Este año, una nueva ley estatal obligó a la ciudad a restituir el presupuesto de la policía de Austin a niveles precios, si bien el concejo no votó por pagar por nuevos puestos.

APD había tenido dificultades en llenar vacantes antes de esats decisiones del concejo. El número de oficiales empleados por la ciudad ha venido disminuyendo desde el 2018, de alrededor de 1,850 a la cifra actual apenas por encima de los 1,600.

Save Austin Now, que hizo campaña exitosamente para restaurar las leyes contra acampar en público y mendigar a principios de este año, se aprovechó de estos números, argumentos que la reducción del número de efectivos era la razón por la que han aumentado los homicidios en la ciudad. Representantes del grupo recolectaron más de 20,000 firmas en una petición para incluir la medida en la boleta electoral de noviembre.

"Está claro que las cosas van a tener que ponerse peor antes de que mejore la seguridad pública," dijo Matt Mackowiak, co-fundador de Save Austin Now, en una fiesta electoral el martes por la noche. "Habíamos pensado que la gente de esta ciudad iba a exigir que tuviéramos un departamento de policía con niveles de personal adecuado."

Mackowiak dijo que la lucha de su grupo por lo que él llama "una ciudad segura" no se ha terminado, y terminó su discurso mencionando la posibilidad de que Casar se lance a candidato a representante en el congreso federal, lo que abriría un puesto en el Concejo de la ciudad.

"No vamos a salvar a Austin esta noche, pero lo haremos eventualmente," dijo Mackowiak.

Traducido por Teresa E. Frontado.