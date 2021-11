Condiciones invernales extremas todavía son una amenaza para la red eléctrica de Texas, según análisis de ERCOT

Read this story in English.

La red eléctrica de Texas debe poder operar sin problemas en condiciones invernales normales, pero situaciones extremas podría volver a dejar al estado en la oscuridad, de acuerdo con una evaluación publicada el viernes por el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés).

El reporte, conocido como el Seasonal Assessment of Resource Adequacy (Evaluación Estacional de la Adecuación de los Recursos) , dice que la red eléctrica tiene buenas posibilidades de proveer suficiente energía para cubrir la demanda si el clima invernal es normal o moderadamente difícil. Pero condiciones invernales extremas pueden ocurrir averías a lo largo de la cadena de suministro de energía, lo que causaría apagones.

Las evaluaciones, publicadas cuatro veces al año, se basan en una serie de suposiciones acerca de el suministro de energía, la demanda y las condiciones climáticas probables. A menudo pueden plantear más preguntas de las que responden.

Esta vez, dicen algunos analistas, el operador de la red del estado está siendo demasiado optimista sobre el clima y lo que significará para la demanda de electricidad (a menudo denominada "carga").

“Esperamos que hay un 10% de posibilidad de que la demanda supere lo que ERCOT considera su escenario extremo de carga," dijo a KUT Andrew Dessler, profesor de ciencias atmosféricas de Texas A&M que ha venido haciendo investigaciones sobre la red eléctrica en el estado. "En mi opinión es

We expect there’s a 10% chance that demand will exceed what ERCOT considers to be their extreme peak load scenario,” Andrew Dessler, a professor of atmospheric sciences at Texas A&M who has been researching the grid, told KUT. “En mi opinión, ese no es el peor de los casos. Una de cada 10 cosas pasa todo el tiempo.”

Otros han cuestionado si ERCOT no está subestimando cuánto puede afectar otra helada profunda como la de febrero del año pasado a los procesos de generación y distribución de energía, incluyendo congelamientos en la cadena de suministro de gas natural.

Oferta y demanda son dos factores crucial para mantener la fiabilidad de la red. Si se desbalancean, ERCOT se ve obligado a tomar medidasm incluyendo cortes de electricidad generalizados, para devolver el equilibrio al sistema.

Por ejemplo, fueron los esfuerzos para re-equilibrar la red que llevaron a ERCOT a cortarle el suministro eléctrico a millones de tejanos durante la tormenta invernal del pasado mes de febrero.

Este reporte de ERCOT se publica

La evaluación de ERCOT viene inmediatamente después de otro informe de la North American Electric Reliability Corp. que encontró que la red de Texas sigue siendo vulnerable a apagones en caso de otra gran tormenta invernal.

