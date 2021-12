Condado de Williamson resuelve demanda por la muerte de Javier Ambler por $5 millones

Read this story in English.

El Condado de Williamson ha aceptado un acuerdo en el que se compromete a pagar $5 millones para resolver la demanda por muerte por negligencia presentada por la familia de Javier Ambler II

La familia de Ambler presentó una demanda contra el condado el año pasado por su muerte en marzo de 2019 mientras estaba bajo la custodia de los agentes del Sheriff del Condado de Williamson.

Los comisionados del condado aprobaron unánimente el acuerdo durante su reunión del martes. El condado estará pagando $1.6 millones y el resto será pagado por la aseguradora condal.

En marzo del 2019, oficiales del Condado de Williamson persiguieron a Ambler, un hombre negro de 40 años de edad, por 22 minutos porque este no había bajado las luces de su vehículo para no impedir la visión del tráfico contrario. Cuando lo alcanzaron, usaron un taser contra él aunque este decía que no podía respirar y terminó muriendo al poco tiempo.

Su muerte fue filmada para el show de reality "Live PD," que tenía un contrato con la oficina del sheriff para ese tiempo.

Varios ex funcionarios del condado de Williamson han sido acusados en este caso, entre ellos el ex sheriff del condado de Williamson Robert Chody y el ex asesor general de la oficina del fiscal del condado de Williamson Jason Nassour. Ambos fueron acusados de manipulación de pruebas relacionadas con el caso de Ambler.

Dos ex ayudantes del sheriff, James Johnson y Zachary Camden, fueron acusados de homicidio en segundo grado por la muerte de Ambler.

¿Tienes un tip noticioso que quieras compartir? Envíale un correo electrónico a la autora de esta nota, Allyson Ortegon. También puedes seguirla en Twitter en @allysonortegon.

Esta historia fue traducida por Teresa E. Frontado.