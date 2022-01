Texas es el segundo estado con más arrestos por la insurrección en el Capitolio. Un año después, esto sigue siendo importante.

Read this story in English.

Más de 700 personas han sido detenidas y acusadas de delitos relacionados con el asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero. Y si bien miles de personas viajaron desde 45 estados a Washington, D.C., Texas tiene la dudosa distinción de tener el segundo estado con el mayor número de personas detenidas por su participación en el intento de derrocar unas elecciones democráticas.

Sesenta y tres tejanos han sido detenidos, según el Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

Once de ellos se han declarado culpables, entre ellos Troy Smocks, residente en Dallas, que llegó a un acuerdo de culpabilidad en octubre por cargos de amenazas a través del comercio interestatal. Fue condenado a 425 días de cárcel y tres años de libertad condicional, la condena más larga de todos los tejanos acusados.

También se encuentra entre los condenados el ex policía de Houston Tam Dinh Pham, de Richmond, que fue detenido en las semanas posteriores al atentado.

Pham entró supuestamente en el edificio del Capitolio después de asistir al mitin del expresidente Trump ese mismo día. Según documentos judiciales, inicialmente negó cualquier implicación en los disturbios, pero se echó para atrás después de que los investigadores buscaran en sus fotos "borradas", donde encontraron fotos y vídeos "fácilmente identificables" como tomados dentro del edificio del Capitolio.

Jenna Ryan, de Frisco, está cumpliendo una condena de 60 días que comenzó el 31 de diciembre. La agente inmobiliaria descartó públicamente cualquier amenaza de enjuiciamiento en marzo.

"Definitivamente no voy a ir a la cárcel. Lo siento, tengo el pelo rubio, la piel blanca, un gran trabajo y un gran futuro", escribió en Twitter. "Siento aguarles la fiesta a los que nos odian. No hice nada malo".

En una reciente entrevista con NBC News, Ryan comparó su experiencia con la de "los judíos en Alemania [nazi]".

El residente de Austin Joseph Barnes, que fue detenido en febrero tras ser acusado de entrar en el edificio del Capitolio, murió en un accidente de moto en junio. Su caso ha sido desestimado desde entonces.



Hasta ahora, la gran mayoría de los cargos en las detenciones de los tejanos son por delitos menores relacionados con la entrada al Capitolio. Matt Mozzocco, residente en San Antonio, se declaró culpable de desfilar, manifestarse o formar piquetes ilegalmente en el edificio del Capitolio. Fue condenado a 45 días de prisión y 60 meses de servicios comunitarios.

Jon Lewis, investigador del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington, dijo que muchos viajaron con amigos y familiares a D.C. para interrumpir la certificación de la victoria de Joe Biden, como lo hicieron cinco miembros de la familia Munn, que se desplazaron a la capital desde la pequeña ciudad de Borger (Texas).

"Tanto si se trata de la familia Munn como de otras, se trata de algo que ha movilizado no sólo a individuos de uno en uno o de dos en dos, sino a amigos y familiares, lo que hemos visto en la literatura como motor de parte de esta radicalización", dijo.

Más preocupantes son casos como el de Steve Cappucio y David Judd, dos tejanos que no parecían conocerse pero que se vieron impulsados por la "Gran Mentira", la falsa afirmación de Trump de que le robaron las elecciones de 2020.

Cappucio y Judd supuestamente atacaron a los agentes de policía con armas mortales: les golpearon con bates, porras y escudos antidisturbios robados en una especie de guerra medieval.

parte de la corriente principal", dijo Lewis. "Que estas ideas de que la violencia política en el Capitolio de EE.UU., contra la Policía del Capitolio y la Policía Metropolitana, con la intención de entrar en el edificio del Capitolio y evitar la certificación de una elección democrática es de alguna manera aceptable".

Encuestas recientes muestran que casi tres cuartas partes del Partido Republicano creen en la Gran Mentira, y no es sólo esa conspiración la que se ha generalizado: También lo han hecho las conspiraciones antigubernamentales, las conspiraciones anti-COVID, las conspiraciones de la teoría racial crítica.

El extremismo ya no es extremismo, dijo Mary McCord, ex fiscal de los Estados Unidos y actual directora del Instituto de Defensa y Protección Constitucional de la Universidad de Georgetown. Ahora la gente puede decir "mi congresista dijo esto o mis legisladores estatales dijeron aquello".

"Se trata de personas en posiciones de poder y privilegio con un barniz de credibilidad al que se aferran otros que, de otro modo, serían marginales, y lo utilizan como un poder para intimidar a otros", dijo.

Ahora, envalentonados, los elementos radicales del GOP han vuelto sus ojos hacia la gente que cuenta los votos, acosando a las personas hasta que renuncian y sustituyéndolas por negadores de las elecciones.

"Si los negacionistas electorales van a negarse a certificar los votos al legítimo ganador si no es el que ellos quieren", dijo. "Entonces nuestra democracia está en serios problemas".

Es un año de elecciones en Texas y es poco probable que se oiga al GOP hablar de la importancia del atentado del año pasado.

Lamentablemente -dicen los investigadores del extremismo- restarle importancia al hecho es una de las peores cosas que se pueden hacer.

Lucio Vásquez contribuyó a este reportaje.

Copyright 2022 Texas Public Radio. To see more, visit Texas Public Radio.