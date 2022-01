Las cárceles pueden ser centros de contagio de COVID, pero los tejanos no saben lo que ocurre dentro

Read this story in English.

Las cárceles tienen una merecida reputación de ser centros de transmisión de enfermedades infecciosas. Las estrechas dependencias ponen a los reclusos y a los guardias en estrecha proximidad. Los guardias se van a casa todos los días, y la gente suele estar entre rejas durante un tiempo relativamente corto antes de volver a la comunidad.

"La gente piensa que las cárceles están separadas de sus comunidades, pero en realidad no es así", afirma Krishnaveni Gundu, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Texas Jail Project. Gundu, que vive en el condado de Harris, dijo que la cárcel de allí está "completamente ligada a la comunidad".

Sin embargo, el estado ya no publica con regularidad las cifras de infecciones y pruebas entre los reclusos y el personal. Y mientras las comunidades hacen frente a la variante omicron, más infecciosa, los datos anecdóticos dicen que las políticas de las cárceles en torno a las pruebas y el tratamiento médico son poco claras en el mejor de los casos.

Esto se produce en un momento en que la variante omicron de COVID está arrasando en Texas. El estado informó el pasado jueves que más del 20% de las pruebas de COVID-19 fueron positivas. Las hospitalizaciones han aumentado más de 5,000 en dos semanas.



Durante gran parte de los primeros 15 meses de la pandemia, la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas había publicado datos diarios de varias cárceles del estado, incluyendo Dallas, Tarrant, Denton y Bexar. Los datos incluían el número de reclusos y carceleros con pruebas de COVID-19 pendientes o positivas, el número de reclusos y carceleros en cuarentena y el número de muertes confirmadas relacionadas con el COVID-19.

Esto dejó de hacerse el 14 de junio de 2021.

"Dejamos de recopilar la información para reasignar al personal a la asistencia en el desempeño de otras funciones", dijo el portavoz de la TCJS, Will Turner, en un correo electrónico. Dijo que el director ejecutivo de la comisión, Brandon Wood, no estaba disponible para una entrevista.

"Las cárceles siguen informando de los casos positivos de COVID a su departamento de salud local", dijo Turner.

Aunque los datos pueden estar menos disponibles, hay pruebas de que las cárceles de todo Texas están luchando contra el COVID. Las cárceles de los condados de Harris, Starr, Hidalgo y Smith, entre otros, han suspendido las visitas.



"La razón por la que necesitamos estos datos es para entender cómo se está propagando el COVID y qué podemos hacer para prevenir la propagación", dijo Gundu. "Si no tenemos estos datos básicos, ¿cómo se espera que los responsables políticos respondan?".

En el norte de Texas, la oficina del sheriff del condado de Tarrant dio a conocer las cifras de infección esta semana en dos publicaciones de Facebook.

"Compartiremos la información actual de COVID en nuestra página de Facebook hasta que la reciente ola de nuevos casos comience a disminuir", decía el post del miércoles, que no detallaba las cifras de las pruebas, las infecciones entre el personal o las tasas de vacunación.

KERA se puso en contacto con el Departamento de Salud del Condado de Tarrant, que remitió las preguntas a la oficina del sheriff. El jefe de personal del sheriff dijo que el número de infecciones por COVID-19 en la cárcel el jueves se redujo a 118, pero cualquier otro dato requeriría una solicitud de información pública. Dijo que no había nadie disponible para una entrevista.

La oficina del sheriff del condado de Dallas no respondió a los correos electrónicos y a una llamada de KERA en busca de una entrevista y de datos sobre las infecciones, las vacunas y las pruebas. Los Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas recibieron la consulta de KERA pero no proporcionaron ningún dato al final del día del jueves.



Timothy Gutiérrez ha estado en la cárcel del condado de Dallas desde que fue fichado el 19 de noviembre. Poco antes de las Navidades experimentó presión en los senos nasales, dolor de cabeza y fatiga, lo que le llevó a dejar el trabajo y pasar unos días en cama. Solicitó ver a una enfermera y luego pidió una prueba de COVID en la enfermería. Gutiérrez dijo que el personal de la clínica le dijo que no tenía el virus. Se marchó sin hacerse la prueba.

Luego, la semana pasada, Gutiérrez desarrolló un fuerte dolor de garganta. Dos de sus compañeros cayeron muy enfermos y fueron sacados de su módulo. En un momento dado, dijo Gutiérrez, el personal vino a hacer la prueba a los reclusos, pero no a todos, incluso después de que el carcelero lo pidiera.

Gutiérrez todavía no ha conseguido una prueba, que cree que puede requerir otra solicitud formal. (Esas cuestan 10 dólares cada una.) Pero no está seguro de cuál sería el objetivo de hacer la prueba a una persona.

"Si toda el ala está en vigilancia por ello, ¿por qué no hacer la prueba a toda la cápsula de todos modos, para ver si, ya sabes, todavía está aquí o no?" dijo Gutiérrez a KERA.

El módulo de Gutiérrez en la cárcel tiene entre 40 y 50 personas. No sabe quiénes tienen COVID o quiénes se han hecho la prueba, pero muchos reclusos tienen síntomas. El Dallas Observer informó la semana pasada que alrededor del 1% de los reclusos en la cárcel del condado de Dallas tenían un resultado positivo o pendiente de la prueba.

"En los últimos días, muchos de ellos han estado tosiendo, moqueando, cosas así", dijo Gutiérrez el lunes. "No sé si es sólo un resfriado o qué".

La prometida de Gutiérrez, Danielle Benoit, residente en Garland, está molesta por la falta de información.

"Sólo quiero saber que se va a hacer algo", dijo ella. "O si simplemente se están dando por vencidos".

En el condado de Tarrant, LaKeisha Hunter está detenida en el Centro Correccional y se quejó del tiempo que tarda en recibir atención médica.

"He pedido ver al médico y todavía no me han visto, y hasta ahora he estado aquí un mes y medio", dijo Hunter al Texas Jail Project en una llamada telefónica revisada por KERA.

Alrededor de una docena de organizaciones de derechos civiles escribieron una carta al TCJS en octubre instando a la comisión a reanudar la recopilación y publicación de los datos del COVID. Gundu dijo que el TCJS les dijo que la agencia ya no tenía los recursos de personal para dedicarse a ello, y que no estaban obligados a hacerlo en primer lugar.

El grupo activista ICE Out of Tarrant, que se opone a la participación del condado en el programa 287(g), comenzó a solicitar los datos cada semana a las cárceles de los condados de Tarrant y Dallas.

El organizador Jonathan Guadian dijo que la oficina del sheriff del condado de Dallas, que gestiona la cárcel, le envió presupuestos de 216 dólares por una semana de datos COVID-19, un coste que no podía pagar.

La oficina del sheriff del condado de Tarrant suministra datos en respuesta a las solicitudes semanales de Guadian, pero la información es menos detallada que la publicada por la comisión de normas penitenciarias. Guadian obtiene un recuento diario de reclusos con infecciones activas por COVID-19, así como el número de resultados de pruebas pendientes para los reclusos. Pero no recibe información sobre el número de reclusos en cuarentena o aislados sin infecciones activas. El condado dice que no hace un seguimiento de eso.

A Guadian le preocupa que la cárcel no ponga en cuarentena a los reclusos que han estado expuestos al COVID-19, lo que podría permitir una mayor propagación del virus. También señaló que la hoja de cálculo semanal no tiene datos consistentes sobre los carceleros.

"Muchos de los días que recibo esta información de la cárcel del condado de Tarrant, no tienen ninguna información para informar sobre los carceleros y sus confirmaciones de pruebas", dijo.

La Legislatura de Texas podría exigir la recopilación y publicación periódica de los datos de COVID-19, pero los legisladores no vuelven a reunirse hasta 2023. Gundu dijo que los comisionados de los condados podrían exigir más responsabilidad a las cárceles, ya que votan los presupuestos de las oficinas del sheriff.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Bret Jaspers a bjaspers@kera.org. Puedes seguir a Bret en Twitter @bretjaspers.

