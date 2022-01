Al igual que los hospitales, los centros de cuidados a largo plazo de Texas luchan por mantenerse abiertos durante esta oleada de COVID-19

Read this story in English at the Texas Standard:

Al igual que los hospitales, los centros de atención a largo plazo de Texas se enfrentan a la escasez de personal debido a los requisitos de cuarentena del COVID-19.

Sin embargo, las tasas de vacunación entre el personal y los residentes están aumentando, dice la ombudsman de los centros de cuidados a largo plazo en Texas, Patty Ducayet. Ella afirma que el 75% del personal de estas instalaciones está completamente vacunado, comparado con el 81% de los residentes. No está claro cuántas personas se han vacunado en total, pero es una cifra en la que el estado está trabajando para calibrar.

Escuche la entrevista más arriba o lea la transcripción más abajo.

Esta transcripción ha sido editada ligeramente para mayor claridad:

TEXAS STANDARD: La última vez que comprobamos el estado de vacunación de los centros estatales de cuidados a largo plazo, creo que sólo un 11% de los centros tenían el 75% o más de su personal totalmente vacunado contra el COVID 19. ¿Y esas cifras han cambiado en los últimos dos meses?

PATTY DUCAYET: Donde sí puedo dar estadísticas es en términos de los porcentajes de residentes y personal del centro que están vacunados. Así que permítame darle una estadística diferente. En el caso de los residentes de las instalaciones de enfermería, tenemos un poco más del 81%. Y en cuanto al personal, un poco más del 75% en Texas ha sido vacunado.

Pero basándonos sólo en ese muestreo, parece una mejora dramática en comparación con un par de meses atrás.

Definitivamente una mejora. Ha sido gradual. Y lo que esto puede o no indicar e cómo van los esfuerzos para que tanto el personal como los residentes reciban el refuerzo de las vacunas.

¿Qué tipo de esfuerzos se están haciendo para que más personal se vacune?

Oh, muchos esfuerzos para asegurarse de que las instalaciones sepan que el Estado de Texas los apoyará si quieren ayuda para conseguir esos refuerzos de las vacunas y, ciertamente, cualquier nueva vacunación para los residentes que se acaban de mudar, y para el nuevo personal. Hay clínicas disponibles que el Estado de Texas ayudará a organizar en cualquier instalación que tenga problemas. Y creemos que ha habido un buen progreso en este sentido. Las instalaciones han tenido esa relación con su farmacia desde antes, y sólo tienen que volver a conectar con la farmacia. Si hay algún problema con eso. Les pedimos que acudan a nosotros, que nos digan que tienen problemas y les conseguiremos ayuda para que esa clínica llegue al centro.

Parece haber una gran diferencia en la forma en que las personas infectadas con la variante omicron están manifestando los síntomas versus los pacientes infectados con la variante delta. ¿Ha habido algún cambio en cuanto a la gravedad de estos casos de COVID que están viendo en las residencias de ancianos y en los centros de cuidados a largo plazo?

Anecdóticamente, sí, ciertamente estamos escuchando mucho más sobre síntomas bastante leves, pero no hay, ya sabes, no estamos sin riesgos. Un residente de un centro de cuidados a largo plazo sigue estando en la categoría de alto riesgo de enfermedad grave y muerte, y tenemos que vigilar a los residentes muy de cerca.

En anteriores picos de COVID, ha habido problemas relacionados con que los familiares no pudieran visitar a sus seres queridos dentro de las instalaciones. ¿Ha habido cambios en las políticas de visitas de los familiares como resultado del actual pico?

Los requisitos de los centros de cuidado son muy claros en cuanto a que los residentes tienen acceso a sus visitas en cualquier momento y durante todo el tiempo que deseen. Así que ha habido un cambio real y un cambio real en la política para asegurar que los residentes no sean aislados de las visitas. En un centro de vida asistida (ALF), hay un poco más de indulgencia en las normas estatales. Pero aún así, existe la expectativa de que alguien que se considera un cuidador esencial pueda tener siempre acceso a su familiar residente. Y otros visitantes pueden organizar las visitas también. Así que tenemos un gran cambio.

Dado que usted recibe muchas preocupaciones de los familiares, seres queridos y amigos de las personas que están en centros de cuidados de larga duración, ¿cuál es la preocupación más común que escucha?

En estos días, es la preocupación por el personal y la respuesta a los brotes de COVID en el centro y lo que el centro hace en términos de respuesta de control de infecciones.

¿Y estas instalaciones responden a esas preocupaciones o no tanto? ¿O podrían hacer más?

Creo que hay una buena respuesta de los centros cuando les informamos de un problema. Si no vemos una buena respuesta del programa del defensor del pueblo, lo llevamos al departamento de regulación de cuidados a largo plazo e informamos directamente a ellos. Esa es la rama de la HHSC que es una especie de fuerza policial, el lado de la aplicación de las cosas.