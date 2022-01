Austin ISD añade dos viernes libres este semestre para proporcionar "alivio al estrés" de su personal en medio de la ola de omicron

Read this story in English.

El Distrito Escolar Independiente de Austin está añadiendo dos fines de semana de tres días al semestre de primavera para dar a los profesores un descanso, ya que la ola de omicron COVID-19 ha puesto todavía más presión a los recursos ya limitados de las escuelas.

Los estudiantes tendrán ahora dos viernes extra libres: El 11 de febrero y el 4 de marzo. Los maestros y el personal del campus seguirán siendo pagados por esos días. La Junta Directiva de AISD aprobó por unanimidad el cambio durante una reunión el jueves por la noche.

"Reconocemos que no es suficiente, pero sólo porque no es suficiente no significa que no debemos hacer algo", dijo la Superintendente de AISD Stephanie Elizalde. "Sabemos lo duro que está trabajando todo nuestro personal, pero específicamente nuestro personal basado en el campus, y estoy agradecida con ellos".

La ola de omicron ha llevado a una escasez de personal en todo el distrito, ya que muchos empleados han estado fuera debido a la enfermedad COVID-19 o a que fueron expuesto a ella. Los miembros del personal están sirviendo como sustitutos, y el distrito aumentó el salario de los sustitutos a principios de este mes en un intento de atraer a más profesionales en esa área.

En un principio, el distrito escolar sugirió dar un respiro a las escuelas con salidas anticipadas de dos o tres horas los viernes seleccionados durante el resto del año escolar. El distrito envió una encuesta sobre el plan propuesto, y más de 20,000 padres, estudiantes y empleados respondieron. La mayoría indicó que quería días de salida temprana. Sin embargo, alrededor del 20% de los padres dijeron que no querían salir temprano, lo que el distrito interpretó como que sería difícil de manejar para las familias. El distrito también escuchó la preocupación de que el plan de salida anticipada quitaría a los profesores parte del tiempo de planificación remunerado necesario al final del día.

Teniendo en cuenta estos comentarios, el distrito propuso un plan diferente para ofrecer "alivio del estrés": dos días libres completos y pagados.

"Al darles dos días libres completamente pagados, siguen conservando su tiempo de planificación, al tiempo que obtienen el descanso que se merecen", dijo el distrito en un comunicado de prensa a principios de esta semana.

Elizalde dijo que reconoce que estos días libres serán una carga para algunos padres que tendrán que encontrar cuidado de niños esos días. Pero dijo que el distrito necesitaba responder a las peticiones de alivio de los empleados de AISD. Alentó a los padres que no pueden encontrar cuidado de niños a ponerse en contacto con ella o con el Jefe de Escuelas Anthony Mays para obtener ayuda.

"Podríamos ver con qué padres podríamos trabajar de forma individual", dijo Elizalde, sugiriendo que el personal de la Oficina Central, que estaría trabajando esos días, podría acoger a algunos estudiantes cuyos padres no tenían otra opción.

Algunos miembros del personal por hora del campus no estaban incluidos en la propuesta original de los días libres adicionales. Durante la reunión del jueves, unos 30 padres y empleados de AISD llamaron para animar a la junta a incluir a los custodios.

"Todos vamos más allá, y todos necesitamos un descanso", dijo una persona que llamó.

Después de escuchar los comentarios del público, la junta modificó la propuesta para asegurar que todo el personal del campus - incluyendo los conserjes, trabajadores de la cafetería, asistentes de enseñanza y personal de oficina - también podría tomar los dos viernes libres y seguir siendo compensado.