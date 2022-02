Te explicamos cómo comprobar los cortes de energía, las condiciones de las carreteras y la red eléctrica en Texas

Read this story in English.

El tiempo más frío del año llega a Texas esta semana. Trae consigo mucha ansiedad por el estado de la red eléctrica y mucho más. Una forma de ayudar a mantener la seguridad de tus seres queridos y la tuya propia es mantenerte informado.

Aquí tienes algunos enlaces que te ayudarán a comprobar el estado de las carreteras, los cortes de electricidad y los servicios que pueden verse interrumpidos por la helada.

Por supuesto, si te quedas sin electricidad, tu conexión a Internet no funcionará. Por eso es buena idea cargar el teléfono con antelación.

Cómo chequear el estado de la red eléctrica

El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) dice que tiene suficiente energía en reserva para satisfacer la altísima demanda que se espera (especialmente el viernes por la mañana). Esto es importante porque el operador de la red puede tener que instituir otro apagón en todo el estado si la oferta y la demanda se desajustan.

Por supuesto, el público no tiene mucha confianza en la red en este momento.

Puedes comprobar las condiciones de la red visitando el sitio web de ERCOT. En este enlace podrá ver el seguimiento en tiempo real de la oferta y la demanda de la red por parte de ERCOT, así como las previsiones de la agencia.

Si las condiciones de la red son difíciles, ERCOT hará un llamamiento para conservar la electricidad y tomar otras medidas de ahorro de energía antes de realizar cortes de electricidad. Pero, aunque no haya apagones en todo el estado, eso no significa que no haya cortes locales.

Cómo comprobar los apagones locales

El hecho de que no haya una emergencia eléctrica a nivel estatal no significa que no vayas a quedarte sin electricidad. Durante casi cualquier gran tormenta de invierno, las ramas de los árboles helados caen sobre las líneas eléctricas. Austin Energy dice que es probable que esto ocurra en algunos lugares de su área de servicio, y que los equipos están listos para responder.

Si eres es un cliente de Austin Energy puedes chequear los cortes locales yendo al mapa de apagones en línea de la empresa de servicios públicos. También puedes inscribirte para recibir actualizaciones por mensaje de texto sobre los apagones enviando REGISTER (o REG) al 287-846.

La información sobre apagones para los clientes de Bluebonnet Electric Coop se puede encontrar aquí.

La información sobre apagones para los clientes de Oncor se puede encontrar aquí.

La información sobre apagones para la Cooperativa Eléctrica de Pedernales se puede encontrar aquí.

La información sobre apagones para los clientes de Georgetown Electric Utility se puede encontrar aquí.

Estado de las carreteras

Las autoridades de seguridad pública aconsejan evitar conducir si es posible. Si necesitas salir a la calle, asegúrate de tener el tanque lleno de gasolina, cables de arranque y un kit de emergencia que tenga comida, agua, una linterna y ropa de abrigo.

Para ver imágenes recientes de las cámaras de tráfico de las carreteras del centro de Texas, visita este mapa creado por Nathan Bernier de KUT.

Puedes comprobar el estado de las carreteras de todo el estado en DriveTexas.org.