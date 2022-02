El vicegobernador Dan Patrick quiere revocar la plaza a los profesores que enseñen la teoría crítica de la raza

Read this story in English

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, propuso el viernes pasado revocar la plaza a los profesores de las universidades públicas cuyo plan de estudios incluya la enseñanza de la teoría crítica de la raza.

La advertencia se produjo después de que el consejo de la facultad de la Universidad de Texas en Austin (UT) aprobara a principios de la semana pasada una resolución en la que sostenía que tenía libertad para enseñar a los estudiantes sobre cuestiones que incluyen la teoría de la raza y el género, a pesar de las demandas en contra por parte de los políticos y otras personas ajenas al mundo académico.

"Esta resolución afirma que son los educadores, y no los políticos, quienes deben tomar las decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje, y apoya los derechos y la libertad académica del profesorado para diseñar cursos, planes de estudio y pedagogía, y para llevar a cabo investigaciones académicas relacionadas", dice parte de la resolución, que no es vinculante. "Esta resolución reafirma los derechos fundamentales del profesorado a la libertad académica en su sentido más amplio, incluyendo la investigación y la enseñanza de la teoría de la raza y el género".

El documento también afirma que el profesorado de la UT "rechaza firmemente" los intentos de grupos externos, incluidos los legisladores y la junta de regentes del sistema, de dictar el contenido de las clases.

Patrick dijo durante una conferencia de prensa en el Capitolio el viernes pasado que la resolución es otra señal de que la "izquierda actual ... ha ido demasiado lejos".

"Nosotros somos los que pagamos sus salarios", dijo Patrick, refiriéndose a los miembros de la Legislatura de Texas. "Los padres son los que pagan la matrícula. Y por supuesto, vamos a tener voz y voto en lo que es el plan de estudios. Por supuesto, vamos a opinar en nombre de los padres. Si hay cuestiones con las que los padres no están contentos, con las que los contribuyentes no están contentos, o con las que no está contenta la Legislatura o la Junta de Regentes".

Patrick añadió que esconderse detrás de "este argumento de la libertad académica" no funciona.

Los legisladores ya aprobaron un proyecto de ley que prohíbe la enseñanza de la teoría crítica de la raza -descrita generalmente como una disciplina académica que examina el papel de la raza y el racismo en la historia de Estados Unidos y cómo funcionan en la ley y la sociedad- en las escuelas públicas.

El viernes, Patrick dijo que la Legislatura está preparada para dar un paso más cuando los legisladores vuelvan a reunirse el próximo año. Propuso enmendar el Código de Educación de Texas para incluir un lenguaje que establezca que eseñar la teoría crítica de la raza es motivo de destitución y el fin de la titularidad para todos los nuevos profesores contratados.

En la actualidad, el código establece que "un miembro del profesorado está sujeto a la revocación de la plaza u otra acción disciplinaria apropiada si se determina que existe incompetencia, negligencia en el cumplimiento del deber u otra causa justificada".

Patrick dijo que ese lenguaje se modificará para incluir que: "la enseñanza de la teoría crítica de la raza es una prueba prima facie de una buena causa para la revocación de la plaza".

"No vamos a permitir que un puñado de profesores que no representan a todo el grupo enseñen y adoctrinen a los estudiantes con la teoría crítica de la raza, que somos inherentemente racistas como nación", dijo. "Cambiaremos esas normas y llevaremos la titularidad (de las plazas) a una revisión anual".

En un comunicado, el presidente de la Asociación de Profesores de Texas, Pat Heintzelman, dijo que la propuesta de Patrick continuaría un ataque a la educación y la libertad académica que comenzó cuando los legisladores apuntaron a las escuelas públicas.

"A pesar de lo que aparentemente piensa Dan Patrick, la mayoría de la gente no piensa como él, especialmente la gente que valora la educación. Prohibir la teoría crítica de la raza en las universidades y limitar la titularidad son ataques a la libertad académica, que es una parte importante del proceso de ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico que necesitarán para el éxito futuro", dijo Heintzelman.

"El trabajo del vicegobernador es dar a nuestras instituciones públicas de educación el apoyo que necesitan para el éxito de los estudiantes, y eso significa animar a los profesores y a los estudiantes a discutir teorías y temas que algunas personas pueden encontrar incómodos. Patrick, en cambio, parece empeñado en ignorar los derechos de la Primera Enmienda de los miembros del profesorado y sus estudiantes", dijo.

Los defensores de debates más amplios sobre la raza y su papel en la sociedad estadounidense han argumentado que el término "teoría crítica de la raza" ha sido cooptado por quienes sólo buscan limitar la libertad de expresión.

"El término se ha utilizado injustificadamente para incluir todos los esfuerzos de diversidad e inclusión, las políticas conscientes de la raza y la educación sobre el racismo, se basen o no en la teoría crítica de la raza", afirma el Fondo de Defensa Legal de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People o Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, en español) en su sitio web. "Los intentos de prohibir la teoría crítica de la raza son realmente ataques a la libertad de expresión, a los debates sobre la historia veraz de la raza y el racismo en Estados Unidos, y a las experiencias vividas por los negros y otras personas de color".

Patrick dijo que su propuesta cuenta con el respaldo del senador estatal Brandon Creighton, republicano de Conroe y presidente del Comité de Educación Superior del Senado de Texas. El comité celebrará audiencias provisionales sobre el tema a medida que avance, añadió Patrick.