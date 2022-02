Estos niños de primer grado pueden estar inquietos, pero también se están comportando como niños de 6 años

Read this story in English

Holly Prine está parada frente a la pizarra blanca en su aula de la Escuela Primaria Clear Fork en Lockhart. Pide a los alumnos de primer grado sentados en la colorida alfombra frente a ella que nombren palabras con el sonido "or".

"¡Puerta (door)!", grita un alumno.

"¡Maíz (corn)!", dice otro. "¡Yo dije primero maíz (corn)!".

Se da la vuelta para agarrar un rotulador y, en esos pocos segundos, la atención del grupo se desmorona. Un alumno se arrastra por debajo de una mesa, otros empiezan a hablar entre ellos, unos cuantos se revuelcan por la alfombra.

Mientras habla de la palabra "maíz", Prine se detiene.

"Oh, voy a esperar. Deja que espere a que se calmen", dice. "¿Así es como nos vamos a sentar en la alfombra?", pregunta.

Tarda un minuto entero en conseguir que los alumnos se sienten, guarden silencio y la miren.

Los educadores a menudo deben reencauzar a sus alumnos, pero Prine y muchos otros maestros de primer grado en el centro de Texas dicen que el comportamiento de los niños este año es anormal.

"Son excelentes en la transición hacia afuera del aula", dice Prine. "A la hora de ir a comer, saben cómo manejar eso. Las transiciones en el aula son un poco diferentes, porque es como que si no tienen una actividad que hacer inmediatamente, van a empezar a hablar entre ellos".

Los maestros de varias escuelas dicen que a los alumnos de primer grado les cuesta mucho seguir las reglas de un aula. Muchos se pasan el día intentando que se concentren.

Y todos dicen que se debe a la pandemia.

La primera vez en un aula

La transición de vuelta a clases en persona fue difícil para muchos alumnos, pero los de primer grado están teniendo una experiencia única. En marzo de 2020, sólo tenían 4 años. Algunos podrían haber estado en preescolar, pero la mayoría aún no había empezado la escolarización formal. entonces, su experiencia en el jardín de infantes era sobre todo virtual.

Patricia Lim / KUT Prine says this school year is more chaotic than years past.

Prine dice que este año escolar es más caótico que los anteriores.

Saltarse el jardín de infancia significa perderse lecciones cruciales sobre cómo actuar en la escuela: mantener las manos quietas cuando se hace la fila, poner una burbuja silenciosa en la boca mientras se camina, sentarse en la alfombra cruzando las piernas y cantar.

Todos los demás niños en edad escolar tuvieron alguna experiencia en un aula antes de ser enviados a casa debido al COVID-19. Pero estos niños no.

Prine dice que siempre hay una transición al principio del año escolar para recordar a los niños las reglas, pero que no debería seguir siendo tan caótico en el segundo semestre.

Dice que tiene que ponerlos al día en muchas cosas, como consolidar las habilidades de lectura. También tiene que trabajar mucho en la escritura a mano, una destreza que los alumnos aprenden en el jardín de infantes. El año pasado, los estudiantes pasaron la mayor parte del año en línea, y no había garantía de que los padres trabajaran con ellos en la escritura a mano como lo haría un profesor.

Prine dice que puede estresarse por sus avances, porque su principal objetivo como maestra de primer grado es conseguir que estos niños lean y escriban.

"En eso nos centramos realmente", dice. "Y eso es lo que mantiene a un maestro de primer grado despierto por la noche: la lectura".

Actuación adecuada a la edad

Esta no es una historia sobre cómo estos alumnos de primer grado están condenados por la pandemia. De hecho, podría ser lo contrario. Según Jennifer Keys Adair, profesora de educación infantil en la Universidad de Texas en Austin, la pandemia podría haber expuesto una nueva forma de pensar sobre este grupo de edad.

Adair afirma que actividades como quedarse quieto durante 20 minutos o hacer un trabajo en solitario -aunque son normales en el sistema educativo estadounidense- no lo son para el cerebro de un niño de 6 ó 7 años.

"El deseo de ayudarse y estar con los demás y de aprender con los demás es realmente fuerte a esa edad", dice. "Entre los 3 y los 8 años [es] cuando los niños están aprendiendo quiénes son en relación con los demás".

Adair dice que estar inquietos no es una señal de que los alumnos de primer grado de Lockhart tengan problemas con la escuela; así actuaría cualquier niño de esa edad. No aprender las pautas sociales en el jardín de infantes sólo evidencia cómo quieren aprender naturalmente: entre ellos.

"Cuando observan lo que ocurre en otro pupitre, están aprendiendo", dice. "Cuando tienen una conversación y un niño tiene la libertad de gritar que ha descubierto algo y todo el mundo puede ir corriendo a verlo, están aprendiendo de eso. Pero si están en un aula en la que no pueden emocionarse, no pueden levantar la voz, no pueden llamar a los demás cuando hacen algo emocionante... todas esas oportunidades de aprendizaje se cierran".

Patricia Lim / KUT Ejercicio escolar para los alumnos de primer grado en la escuela primaria Clear Fork el 21 de enero de 2022.

Esta no es una información nueva para profesores como Prine. Ella ve este instinto en sus alumnos todos los días.

"Esa necesidad de socialización y de estar cerca de los demás anula esa necesidad de seguir instrucciones", dice. "No sienten esa urgencia, porque es como: 'No, lo que realmente necesito es ir a hablar con mi amigo'".

Pero Prine trabaja en un sistema escolar que dice que la lectura debe ser fuerte en el primer grado y aún mejor en el segundo, para que en el tercer grado los estudiantes puedan tomar un examen estandarizado y hacerlo tan bien que el distrito se mantenga su buen desempeño en el Estado de Texas.

Según Adair, no es así como deberían enseñarse los primeros grados.

En gran parte de Europa Occidental y en países como Estonia, los alumnos no empiezan a aprender a leer hasta el primer grado, dice. Empezar en el jardín de infantes se hizo popular en Estados Unidos sólo después de que aparecieran los exámenes estandarizados. Así que, aunque los profesores se sienten frustrados por la forma en que se comportan los alumnos, Adair dice que está completamente en línea con cómo debería actuar un niño de 6 años.

"Si el objetivo es que se queden tranquilos y que así se sepa que eres un buen maestro, esto tiene que ser frustrante", dice. "Pero el problema es que los profesores tienen que cambiar junto con sus directores, de lo contrario no es realmente justo".

Aunque los alumnos de la clase de Prine a menudo no se quedaban sentados durante la lección, seguían gritando las palabras que contenían "o" y pronunciando palabras. Estaban entusiasmados por aprender; simplemente no estaban siguiendo las expectativas estándar de una clase.

Después de la lección sobre la alfombra, los alumnos se dirigieron a los pupitres para realizar diferentes actividades. Tres alumnos se sentaron en una mesa para practicar su escritura. Dos niñas trazaron cuidadosamente letras en una página plastificada que tenían delante. El tercero escribía tan rápido como podía, las letras desordenadas, sin calcar en absoluto las de la página.

Terminó la última letra y gritó: "¡Soy el más rápido!"

"No es una carrera", dijo la niña que estaba a su lado.

El niño miró su página, con las letras cuidadosamente trazadas, y luego la suya. Borró su página y volvió a empezar, yendo esta vez mucho más despacio.

Aprendió de su compañera de clase lo que, según Adair, se le quedará más grabado que si un adulto lo hubiera corregido.