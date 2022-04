Casi 25,000 votos por correo fueron rechazados en Texas durante las elecciones primarias del 1 de marzo

Read this story in English.

Alrededor del 12.38% de los votos por correo fueron rechazados en los 254 condados de Texas en las elecciones primarias del 1 de marzo, según la oficina del Secretario de Estado de Texas.

Los funcionarios electorales locales, así como los defensores del derecho al voto, han dicho que muchos votantes fueron engañados por una ley respaldada por el Partido Republicano que entró en vigor a finales del año pasado.

James Slattery, abogado estatal principal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dice que estas nuevas cifras muestran que la nueva ley de voto de Texas, conocida como Proyecto de Ley del Senado 1 (conocida como la SB 1), fue "catastrófica para la democracia" en el estado.

"La tasa de rechazo se multiplicó por 12 desde las últimas elecciones", dijo. "La única razón por la que la tasa de rechazo se disparó tanto es que el proyecto de ley del Senado 1 impuso este nuevo requisito de identificación y está privando de derechos a los votantes elegibles".

Bajo el SB 1, los votantes tienen que proporcionar un número parcial de la Seguridad Social o de la licencia de conducir en su solicitud de voto por correo - así como en el sobre de retorno. El número de identificación que proporcionen tiene que coincidir con el que figura en su registro de votantes.

Muchos votantes no vieron la parte del nuevo documento de identidad en el sobre de devolución o tenían documentos de identidad que no coincidían, dijeron los funcionarios locales. Algunos funcionarios electorales del condado informaron de que hasta el 40% de las papeletas devueltas fueron marcadas inicialmente para su rechazo. Finalmente, algunos votantes pudieron arreglar sus papeletas, pero muchos no.

Según los datos estatales, hubo una tasa de rechazo final ligeramente superior entre las papeletas emitidas en las primarias demócratas en comparación con las republicanas.

La oficina del Secretario de Estado de Texas informó que el 12.87% de los votos demócratas emitidos por correo fueron rechazados durante las primarias, mientras que el 11.77% de los votos republicanos fueron rechazados. En total, se rechazaron 14,281 papeletas demócratas y 10,355 republicanas.

Sam Taylor, secretario de estado adjunto para comunicaciones, dijo en un comunicado el mes pasado que gran parte de estos problemas pueden abordarse mediante la educación de los votantes.

"Mientras que en años anteriores hemos centrado nuestros esfuerzos de educación de los votantes en los requisitos de identificación en persona", dijo, "este año también estamos dedicando una parte significativa de nuestra campaña de educación de los votantes para mejorar la conciencia de los nuevos requisitos de identificación de la boleta por correo."

Slattery dijo que es escéptico de que eso sea suficiente para resolver los problemas creados por el SB 1.

"Más educación de los votantes ayudará en los márgenes", dijo Slattery. "Pero no explica un salto de 12 factores en los rechazos. Es inherente a la naturaleza del proceso".

Slattery dijo que está "muy preocupado" por las tasas de rechazo que "sólo serán peores en noviembre", cuando se espera que más votantes voten por correo.