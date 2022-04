Familias podrían recibir $1,000 al mes como parte del primer programa de ingreso garantizado de Austin

Read this story in English.

Los programas de ayuda del gobierno a menudo vienen con una lista de cosas prohibidas. Por ejemplo, si recibes los beneficios de SNAP, más conocidos como cupones de alimentos, no puedes usarlos para comprar comida para llevar, jabón, vitaminas o medicamentos.

Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno diera un paso atrás? ¿Y si ofreciera a la gente dinero en efectivo sin estipulaciones?

Esa es la pregunta que los miembros del Ayuntamiento de Austin se plantearán este jueves, cuando voten el primer programa de renta básica universal o renta garantizada de la ciudad. Si se aprueba, la ciudad enviaría $1,000 al mes a 85 familias durante el próximo año.

El alcalde Steve Adler, que apoya la medida, dijo que inicialmente era escéptico de dar a las familias dinero de los contribuyentes sin ninguna directriz sobre cómo debe ser gastado.

"Tener un programa en el que se va a la familia y se le dice: 'Cielos, puede que ustedes sepan más que nosotros', no es la forma en que suelen funcionar los programas gubernamentales", dijo.

Como parte de las negociaciones presupuestarias del año pasado, los concejales se comprometieron a destinar $1,1 millones a financiar un programa de renta garantizada. La votación del jueves es para firmar un contrato con UpTogether, una organización sin ánimo de lucro con sede en California que lo supervisaría.

Austin se comprometería a ejecutar el programa piloto durante sólo un año.

Brion Oaks, jefe de equidad de Austin, dijo que la ciudad dará prioridad a dar el dinero a las familias que están en riesgo de perder sus hogares porque se enfrentan a un desalojo o han sido desalojados en el pasado. Esto se produce en un momento en que los residentes luchan contra un aumento histórico de los costes de la vivienda; mientras que el precio medio de venta de una casa en Austin superó recientemente los $600,000, la ciudad también está viendo un rápido aumento de los desahucios.

"Queremos tratar de crear o desarrollar un proceso de selección para ver realmente cómo podemos ayudar e intervenir con las familias que se enfrentan a la inseguridad de la vivienda", dijo Oaks.

Dijo que otros detalles de quiénes calificarán para el dinero en efectivo todavía tienen que ser elaborados, pero que anticipa que el programa comenzaría a finales de mayo o junio.

Si las autoridades aprueban el programa, Austin se uniría a al menos otras dos docenas de ciudades estadounidenses que están probando o han establecido iniciativas de ingresos garantizados, como Los Ángeles, Nueva Orleans y Santa Fe, N.M.

Según las investigaciones sobre algunos de estos programas, los beneficiarios gastan la mayor parte del dinero en productos esenciales. Cuando el gobierno de Stockton, California, empezó a dar a más de 100 residentes 500 dólares al mes, la gente gastó más de un tercio de ese dinero en comida. Los beneficiarios también describieron cómo este dinero les liberaba del estrés y de otras obligaciones, lo que significaba que tenían más tiempo para pasar con la familia.

Oaks dijo que el Urban Institute, un centro de estudios con sede en Washington, D.C., estudiará el proyecto piloto de Austin, de un año de duración. Dijo que la ciudad tiene curiosidad por ver cómo una afluencia de efectivo ayuda a las familias a mantener la estabilidad económica antes de comprometerse con una iteración más permanente de un programa de ingresos básicos.

A principios de 2021, UpTogether llevó a cabo un programa de ingresos básicos con financiación privada en Austin. Según los documentos del consejo, 125 familias recibieron 1.000 dólares al mes durante un año. KUT se puso en contacto con la organización para entender los resultados de ese programa, pero un portavoz dijo en un correo electrónico que no harían comentarios hasta la votación del consejo el jueves.