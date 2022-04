Residentes de Austin votarán sobre marijuana y las órdenes de registro sin previo aviso en estas elecciones. Esto es lo que necesitas saber.

Read this story in English.

Los votantes de Austin podrán opinar sobre la legalización de la marihuana y tácticas policiales después de que una organización de izquierda consiguiera que se incluyera una iniciativa impulsada por una petición en la votación del 7 de mayo.

Ground Game Texas, que está proponiendo iniciativas similares en todo el estado, espera que los votantes respalden la despenalización de las pequeñas cantidades de marihuana -es decir, menos de 4 onzas- y la prohibición de las llamadas órdenes de no llamar a la puerta por parte de la policía.

La votación anticipada comienza el lunes. ¿Quieres saber lo que vas a votar? Ponte cómodo y sigue leyendo.

¿Qué verás en tu papeleta?

A pesar de que hay dos preguntas, sólo se puede votar una vez; los temas de la marihuana y de la orden judicial están combinados en la Propuesta A. Por lo tanto, o bien estás a favor de la despenalización de la marihuana y de la prohibición de las órdenes de arresto o estás en contra de ambas.

Así es como está redactada la propuesta:

Ciudad de Austin Proposición A: ¿Será aprobada la ordenanza por iniciativa para (1) despenalizar la marijuana en bajo nivel y (2) prohibir las ordenes de “no tocar” por la policía de Austin?

Pero espera. ¿No está la marihuana, en pequeñas cantidades, ya despenalizada en Austin?

Efectivamente, sí. Pero el camino hacia la marihuana despenalizada (pero no legal) es serpenteante.

En 2019, los legisladores de Texas legalizaron el cáñamo (hemp). Al hacerlo, tuvieron que diferenciar la sustancia de la hierba; el estado terminó definiendo la marihuana como algo que contiene más del 0,3% de THC, el ingrediente que hace que alguien se sienta drogado.

Debido a la nueva norma legal, los fiscales de todo el estado dijeron que no podían presentar cargos por marihuana de bajo nivel sin poder analizar el nivel de THC en la sustancia. Muchos dijeron que no tenían el equipo de pruebas adecuado y que no podían permitirse comprarlo. En el condado de Travis, los fiscales acabaron retirando muchos casos de delitos menores relacionados con la marihuana.

El Ayuntamiento de Austin estaba a favor de desestimar estos casos y quería consagrar aún más esta práctica. Votaron para restringir el gasto de la ciudad en pruebas de marihuana y para pedir al jefe de policía que dejara de citar a la gente por tener pequeñas cantidades de la materia.

Algunos funcionarios electos también señalaron que los negros constituían una parte mucho mayor de las personas detenidas por posesión de marihuana que su proporción en la población de la ciudad. Pero, en última instancia, su razonamiento era el siguiente: ¿Por qué hay que multar a la gente para luego desestimar sus casos?

El entonces jefe de policía Brian Manley no estaba de acuerdo. Dijo que continuaría siguiendo la ley estatal, que (todavía) prohíbe explícitamente el uso de la marihuana. Sin embargo, seis meses después, Manley cambió de opinión. Al anunciar que la policía de Austin dejaría de citar a la gente por pequeñas cantidades de hierba, consolidó aún más la marihuana como una sustancia despenalizada en Austin.

Entonces, ¿por qué vamos a votar sobre la hierba?

Ground Game Texas, el grupo que está detrás de la Propuesta A, dice que quiere mantener la marihuana fuera de las manos de los políticos.

Espera, ¿cómo es eso?

Mike Siegel, el director político de Ground Game Texas, dijo que el grupo no quiere dejar la política de Austin sobre la marihuana en manos de un nuevo jefe de policía.

"Sería añadirlo formalmente al código de la ciudad para que posteriormente a esto, una vez que se adopte, no dependa del administrador de la ciudad o del jefe de policía cambiar esa política por capricho", dijo Siegel en una conferencia de prensa a principios de este año.

Dado que la norma de no citar a las personas por posesión de marihuana de bajo nivel forma parte del manual de la policía, puede cambiarse (fácilmente).

OK. Ahora entiendo lo de la marihuana. ¿Qué pasa con las órdenes de detención?

El uso de las órdenes judiciales "no-knock" por parte de la policía saltó a la palestra nacional cuando Breonna Taylor, una mujer negra que vivía en Louisville, Kentucky, fue asesinada por la policía al ejecutar una orden judicial sin previo aviso en 2020. Los agentes con estas órdenes pueden entrar en una residencia sin ninguna advertencia.

La policía de Austin está actualmente autorizada a utilizar este tipo de órdenes, pero con limitaciones. Según el manual de la policía, tienen que ser firmadas tanto por un comandante como por un juez, y sólo pueden ser utilizadas cuando un oficial teme por su seguridad. La policía utilizó tres órdenes de detención sin previo aviso el año pasado, según la APD.

Pero Ground Game Texas quiere prohibirlas por completo.

"Sabemos que las órdenes de allanamiento son una táctica policial extremadamente peligrosa", dijo Siegal. "Queremos proteger la seguridad pública eliminándolas de la mesa".

Ken Casaday, presidente del sindicato de la policía de Austin, dijo que si bien el uso del departamento de órdenes de detención no es raro, es una opción importante para tener. (KUT se puso en contacto con el jefe de policía Joseph Chacon para que comentara, pero no recibió respuesta antes de la fecha límite).

"Es vital tener acceso a ella", dijo Casaday a KUT. "Es para situaciones muy violentas y específicas".

Lo entiendo. Entonces, ¿cuándo y dónde puedo votar?

La votación anticipada comienza el lunes y se extiende hasta el 3 de mayo. El día de las elecciones es el 7 de mayo. Puedes encontrar los lugares de votación anticipada y del día de las elecciones aquí.