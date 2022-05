El Condado de Travis abrió un programa para proporcionar abogados en la cárcel del condado. Duró nueve días.

Read this story in English.

Un programa piloto para proporcionar representación legal a las personas detenidas en la cárcel del condado de Travis tuvo que ser suspendido después de sólo nueve días debido a la escasez de personal.

El programa, financiado con una subvención, formaba parte de un estudio de la Texas A&M para examinar las ventajas de proporcionar asesoramiento jurídico a las personas acusadas de delitos inmediatamente después de su arresto y antes de que se les presenten cargos formales, un proceso denominado registro judicial.

Abogados del Capital Area Private Defender Service (CAPDS) representaron a los clientes en el programa, junto con abogados de la Oficina del Defensor Público del Condado de Travis. La idea era que los especialistas representaran a la mitad de las personas presentadas, mientras que la otra mitad no estaba representada. Los investigadores de A&M compararían entonces los resultados de los casos.

El programa, que comenzó el 8 de abril, requiere cuatro empleados adicionales de la Oficina del Sheriff del Condado de Travis. Pero la escasez de personal ha hecho que eso sea inviable.

El martes, los defensores, los abogados e incluso los fiscales presionaron a la Corte de Comisionados del Condado de Travis para que la iniciativa de medio millón de dólares vuelva a ponerse en marcha.

Sheriff Sally Hernández dijo a los comisionados que "absolutamente" apoyó el programa, pero que su oficina está viendo una "escasez de personal muy grave", especialmente en la reserva central, la unidad de la cárcel del centro que procesa las personas que han sido detenidas.

Durante una reunión sobre los problemas de personal el lunes, dijo, dos empleados renunciaron.

"Hemos ejercido tanta presión sobre nuestro personal que ya no pueden soportarlo", dijo. "Por eso dije... esto no es sostenible. Queremos ser partícipes, queremos ayudar, pero no tenemos las instalaciones y no tenemos el personal."

Hernández dijo a los comisionados que estas carencias de personal podrían significar que la cárcel incumpla las normas estatales.

La estructura del programa está siendo reevaluada. Hernández dijo que la oficina del sheriff podría manejar dos turnos de ocho horas al mes con el personal actual.

El ejecutivo del condado de Travis para la planificación de la justicia, Roger Jefferies, dijo que puede no ser viable para los investigadores, pero que se reunirá con ellos el miércoles.

Bradley Hargis, director ejecutivo de CAPDS, dijo que el programa dio resultados: las personas acusadas de delitos no violentos no fueron arrastradas a la cárcel Del Valle del condado. En un caso, un acusado fue acusado erróneamente de un delito grave. Si un abogado no hubiera estado allí, dijo Hargis, el acusado no habría salido bajo fianza personal.

Hargis dijo que los acusados se alegraron de tener a alguien en su esquina y que ayudó a desmitificar el proceso de justicia penal.

"Incluso para aquellos clientes que no fueron capaces de salir en libertad bajo fianza ... Varios me dieron las gracias personalmente por ayudarles a entender el proceso", dijo. "Se sintieron escuchados. Se sintieron empoderados - incluso si no obtuvieron el resultado que querían en ese momento."

Defensor Público del Condado de Travis Adeola Ogunkeyede dijo que su oficina fue capaz de personal de las audiencias e instó al condado de no retrasar el programa más de lo necesario. Ella dijo a los comisionados que la investigación muestra los beneficios de la representación en el magisterio. (La perspectiva de la representación de 24 horas para los acusados en el magisterio fue un punto de fricción clave en la creación de la oficina de defensores públicos que ahora dirige).

La fiscal del condado Delia Garza y el fiscal de distrito José Garza dijeron que podrían hacer que la dotación de personal funcionara también en el lado de la fiscalía.

El fiscal Garza dijo que se sintió alentado por la colaboración entre la oficina del alguacil, los defensores privados y los defensores públicos para reiniciar el programa en una escala más incremental - una que acomodaría los problemas de personal en la oficina del alguacil.

El personal del condado trabajará con A&M para reestructurar la subvención. Un grupo de trabajo del condado encargado de diseñar el programa se reúne de nuevo el 11 de mayo.

Garza les instó a mantener el pie en el acelerador, o el condado podría perder la financiación de la subvención y el programa probablemente sería archivado.

"Es un retraso que no tiene fin. No necesito decirles a todos ustedes que el tiempo es el enemigo y la muerte del progreso, y si no hay una fecha límite para que este programa se reinicie, morirá", dijo. "Y si este programa muere, con el debido respeto, esto será una marca negra en nuestro gobierno del condado".