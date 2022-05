¿Confundido por las propuestas de enmienda en la boleta electoral de Texas? Aquí te las explicamos

Read this story in English.

Los impuestos sobre la propiedad se han convertido en un tema candente en todo el estado de Texas, con tasaciones fiscales recientes que han provocado un shock en los propietarios de viviendas.

"Hemos visto una rápida apreciación de los precios en todos nuestras ciudades grandes, siendo Austin, por supuesto, el área principal", dijo Adam Perdue, un economista de investigación del Centro de Investigación de Bienes Raíces de Texas en la Escuela de Negocios Mays de la Universidad de Texas A&M, en una conversación reciente con Texas Standard. "Pero incluso en todas las grandes metrópolis de Texas en las que podemos hacer un seguimiento de las valoraciones, estamos viendo que aumentan con bastante rapidez".

En un año de elecciones, también se ha convertido en una cuestión política. Los candidatos a gobernador del estado se apresuraron a intercambiar golpes sobre las promesas de alivio del impuesto a la propiedad. Y la Legislatura de Texas ha dicho que planea utilizar $3 mil millones de dólares de fondos federales de ayuda para reducir el impuesto a los propietarios de viviendas.

En este contexto, los votantes tienen ahora la oportunidad de decidir sobre dos enmiendas constitucionales que, según los expertos, podrían ayudar a frenar el aumento de los impuestos sobre la propiedad. La votación anticipada para las elecciones del 7 de mayo ya está en marcha y se extiende hasta el martes 3 de mayo.

"Con las dos enmiendas constitucionales que se someterán a votación, creo que probablemente sea un buen presagio para su destino porque los impuestos están en la mente de todos en este momento", dijo James Quintero, director de políticas de la organización conservadora Texas Public Policy Foundation.

Pero esto no está claro para los votantes. Los legisladores estatales han admitido que las dos propuestas de enmienda - la Proposición 1 y la Proposición 2 - se describen en la papeleta de una manera que la mayoría probablemente encontrará confusa.

Un panel del Senado de Texas se reunió recientemente para abordar el lenguaje complicado, y se comprometió a asegurarse de que las futuras propuestas se escriban de una manera más clara y concisa.

El Texas Newsroom ha estado investigando las dos propuestas, y ha desglosado cada una de ellas.

Proposición 1 de Texas

La primera propuesta estatal se refiere a los impuestos sobre la propiedad que pagan las personas mayores y las personas con discapacidad.

Según la ley actual, los impuestos que se pagan para las escuelas públicas se congelan el año en que se cumplen los 65 años o se adquiere una discapacidad.

Pero en 2019 la Legislatura de Texas aprobó un proyecto de ley que asigna dinero para comprar impuestos a la propiedad escolar. Como resultado, los distritos escolares comenzaron a comprimir sus tasas de impuestos, y la gente comenzó a ver reducciones.

Es decir, excepto las personas de 65 años o más o con discapacidades, cuyas tasas se congelaron.

Quintero dijo que esta enmienda constitucional está diseñada para "curar" esa discrepancia. Si se aprueba, ajustaría los impuestos de esos grupos al mismo porcentaje que los demás.

La propuesta de 77 palabras en la papeleta de votación ha recibido críticas por su longitud y porque está escrita de forma confusa, llena de jerga legal.

De hecho, según Ballotpedia, se tardaría unos 20 segundos en leer toda la propuesta.

"No se puede esperar que nadie entienda lo que haría con sólo sentarse a leerla", dijo Dick Lavine, analista fiscal principal del grupo de reflexión de izquierda Every Texan. "Probablemente merezca la pena pensarlo antes de ir allí [a votar], para no pasar medio día mirando las máquinas electorales".

Lavine no está completamente de acuerdo con lo que haría la Propuesta 1. Dijo a The Texas Newsroom que las exenciones fiscales deberían dirigirse a quienes necesitan más ayuda, explicando que no todas las personas de 65 años la necesitan necesariamente.

Pero, Lavine añadió, cree que es justo permitir que las personas con discapacidades y los ancianos tengan acceso a los tipos impositivos más bajos.

Proposición 2 de Texas

La segunda propuesta estatal aumentaría la exención de impuestos sobre la propiedad escolar de $25,000 a $40.000.

La exención por vivienda reduce el valor imponible de la misma.

Así, por ejemplo, con la exención actual, un propietario con una vivienda valorada en $500,000 dólares estaría pagando impuestos por $475,000 dólares.

Si se aprueba la Propuesta 2, ese hipotético propietario pagaría impuestos sobre la base de una valoración de $460,000 dólares.

Tanto Lavine como Quintero prevén que los propietarios se ahorrarían entre $175 y $180 al año -o unos $15 dólares al mes- si se aprueba la medida.

"Esperemos que eso produzca algún ahorro que la persona promedio pueda utilizar para compensar el nivel de aumento del costo de vida", dijo Quintero.

Lavine también agregó que, desde la perspectiva de Every Texan, esta propuesta fue elaborada de manera equitativa.

"No buscamos especialmente recortar los impuestos a la propiedad - creemos que la primera prioridad debe ser aumentar la financiación de las escuelas", dijo Lavine. "Pero si se quieren recortar los impuestos a la propiedad, esta es la mejor manera de hacerlo porque es más justa".

Lavine dijo que da un mayor beneficio en términos de porcentaje de ingresos a los que más lo necesitan, como los residentes de bajos ingresos.

Para los votantes preocupados por el impacto que estas proposiciones podrían tener en los distritos escolares, Lavine dijo que las escuelas no se verán afectadas.

"Los distritos escolares no pierden nada con esto porque el estado compensará los ingresos fiscales perdidos", dijo Lavine. "Si la cantidad que el distrito escolar ingresa se reduce debido a este aumento de la exención, el estado aumentará la ayuda estatal para que el distrito escolar no esté peor".