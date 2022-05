Austin vota a favor de prohibir las órdenes de detención y despenalizar las pequeñas cantidades de marijuana

Read this story in English.

Por un amplio margen, los votantes de Austin parecen haber aprobado una propuesta para sancionar pequeñas cantidades de marihuana y prohibir el uso de órdenes de detención por parte de la policía.

Aproximadamente el 85% de los votantes estuvo a favor de la Propuesta A, según los resultados de los condados de Travis, Williamson y Hays. (La ciudad abarca partes de los tres condados).

La participación fue baja, lo que es habitual en las elecciones que no se celebran en noviembre; participó alrededor del 11% de las personas registradas para votar en el condado de Travis.

Al aprobar la Propuesta A, los votantes simplemente están codificando la política policial actual sobre la marihuana.

Las personas que son detenidas con pequeñas cantidades - 4 onzas o menos - de marihuana en Austin ya no enfrentan cargos criminales. Debido a una ley estatal de 2019 que legaliza el cáñamo (hemp), los fiscales comenzaron a abandonar los casos de marihuana por delitos menores. Después de algunas idas y venidas en 2020, la policía de Austin acordó dejar de citar a las personas por el delito.

Mike Siegel, cofundador de la organización sin fines de lucro que hizo circular una petición para que la Proposición A estuviera en la boleta electoral - Ground Game Texas - dijo que espera que la acción en Austin repercuta en todo el estado.

"Esto establece un marcador muy claro para el resto de Texas que uno, esto es algo que es posible. Que una ciudad puede decidir poner fin a la aplicación de la marihuana", dijo Siegel. "Y dos, que es extremadamente popular".

Ground Game Texas está trabajando en propuestas de votación similares en otras ciudades del centro de Texas, incluyendo San Marcos y Elgin.

La Proposición A también prohíbe el uso de órdenes de detención sin previo aviso ("No-knock warrants") en Austin, lo cual es nuevo. Según el Departamento de Policía de Austin, la policía ejecutó tres órdenes de allanamiento en 2021.

Las órdenes de allanamiento son cuando la policía entra en un edificio sin anunciar su presencia. El uso y, a veces, los resultados mortales de estos tipos de órdenes de detención ganaron la atención nacional cuando la policía mató a Breonna Taylor en Louisville después de usar una orden de no llamar para entrar en su casa mientras ella estaba durmiendo.

En la actualidad, la policía de Austin está obligada a conseguir que tanto un comandante como un juez firmen una orden de allanamiento. Con la aprobación de la Proposición A, la policía que ejecute órdenes de allanamiento deberá anunciar su presencia y esperar 15 segundos antes de entrar en el edificio.

Pero el domingo por la tarde, el jefe del sindicato de la policía local dijo a KUT que, debido a que la ley estatal dicta el protocolo de las órdenes de registro, no considera que la Proposición A sea legítima.

"Para mí [la aprobación de la Proposición A] realmente no significa nada", dijo Ken Casaday. "Si tenemos que hacer una orden de registro [no-knock] porque tenemos un bombardero de Austin suelto, todavía vamos a hacerlo. No se puede controlar la ley estatal a través de las elecciones locales".

KUT se puso en contacto con el jefe de la policía de Austin y el departamento para entender si la policía tendría instrucciones de no utilizar las órdenes de no tocar, pero no recibió respuesta.