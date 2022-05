Consejos de un pediatra para sortear la escasez de leche de fórmula para bebés

Read this story in English at The Texas Standard.

Padres y cuidadores de bebés de todo Estados Unidos están atravesando una crisis en estos momentos.

Hay escasez de leche de fórmula para bebés, impulsada en gran parte por la retirada de Abbott Nutrition, un fabricante de alimentos para bebés. La leche de fórmula es difícil de encontrar en los estantes ya que los minoristas están racionando el suministro que tienen. Y es cara en Internet, a menudo mucho más de lo que se paga en una farmacia o tienda.

Así que si tu bebé necesita leche de fórmula y no puedes conseguirla, ¿qué puedes hacer?

La Dra. LaJuan Chambers, pediatra de UT Health East Texas, habló con Texas Standard y recomienda los siguientes pasos:

1. Consulta con tu médico de cabecera sobre las alternativas disponibles

Una alternativa "puede no ser el tipo [de leche] que tu bebé está tomando actualmente, pero puede ser una alternativa segura disponible para ti, ya sea por prescripción o a través de tu programa local de Mujeres, Bebés y Niños (WIC) en tu comunidad", dijo Chambers. "Así que no te rindas".

2. El cambio de fórmulas no presentará complicaciones para su hijo

"Lo que sabemos es que los fabricantes tienen recetas muy similares", dijo Chambers. "Así que si no puedes encontrar la marca que actualmente le estás dando a tu bebé, podrías sustituir esa fórmula por una genérica o de marca de la tienda que también va a ser segura para tu bebé".

Chambers recomienda una introducción suave de la nueva fórmula, comenzando con una pequeña cantidad cada vez, y luego aumentando el nivel que le das a tu bebé.

3. Conoce lo que debes buscar en las fórmulas

Chambers dice que las fórmulas deben tener un complemento general de vitaminas, minerales y nutrientes esenciales para promover el crecimiento y el desarrollo, incluyendo vitamina D, DHA y una fuente de proteínas y carbohidratos que sean seguros para los bebés.

4. Evita sustituir la fórmula infantil por otras leches

"No recomiendo la leche entera para ningún bebé menor de un año", dijo Chambers. "No recomiendo, tampoco, cosas como la leche de cabra porque no contiene los nutrientes necesarios que un bebé necesita para crecer y desarrollarse normalmente".

Chambers tampoco recomienda darle a tu bebé una mezcla hecha en casa, ya que, en general, no son seguras.