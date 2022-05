Conoce a los dos demócratas que se presentan a comisionado de tierras de Texas

Read this story in English.

Los demócratas de Texas deciden la semana que viene quién será el candidato de su partido para comisionado estatal de tierras.

El cargo supervisa la Oficina General de Tierras de Texas, que gestiona miles de acres de tierras estatales y se encarga de distribuir la ayuda para las comunidades que se recuperan de los desastres naturales. También proporciona beneficios a los veteranos de Texas y sus familias a través de la Junta de Tierras de los Veteranos de Texas.

Tras unas concurridas primarias en marzo, Jay Kleberg y Sandragrace Martínez fueron los dos demócratas que más votos obtuvieron para comisionado de tierras. Sus plataformas son polos opuestos: uno se centra en la mitigación del cambio climático. La otra espera utilizar la plataforma para abordar los desafíos de la salud mental en el estado.

El que obtenga más votos pasará a las elecciones generales de noviembre. Se enfrentará a uno de los dos republicanos también en una segunda vuelta el 24 de mayo: el historiador del GOP de Texas Tim Westley o Dawn Buckingham, una senadora estatal respaldada por el ex presidente Trump.

El ganador en noviembre sustituirá al republicano George P. Bush, que se presenta como candidato a fiscal general de Texas.

Kleberg

Los candidatos que se presentan a la Oficina General de Tierras de Texas tienden a elegir cómo reorientar el enfoque de la agencia.

Kleberg dijo que, si es elegido, le gustaría abordar el cambio climático.

"Todo lo que amamos de Texas -nuestra calidad de vida, el medio ambiente- está realmente en riesgo debido al cambio climático", dijo Kleberg a The Texas Newsroom. "Lo que estamos haciendo como estado, especialmente los que ocupan altos cargos a nivel estatal, realmente no están abordando algunos de esos desafíos".

Sergio Martínez-Beltrán / KUT Jay Kleberg habla con los votantes demócratas en un acto del Cinco de Mayo en San Antonio organizado por el Partido Demócrata del Condado de Bexar.

Kleberg fue director asociado de la Fundación de Parques y Vida Silvestre de Texas. Dijo que su experiencia le capacita para el puesto.

"[He pasado] 20 años en la gestión de la tierra, el trabajo de conservación de los recursos naturales. Me he ocupado de los fondos para catástrofes naturales que salieron de Deepwater Horizon en dólares de acuerdos penales y civiles que llegaron al estado", dijo Kleberg. "De hecho, he gestionado decenas de miles de acres de tierra".

El principal trabajo de la Oficina General de Tierras es gestionar unos 13 millones de acres de tierras estatales, la mayoría de ellas bajo el mar.

La agencia arrienda las propiedades minerales de Texas para la explotación de petróleo y gas, y esos ingresos van al Fondo Escolar Permanente.

La Oficina General de Tierras también se encarga de la recuperación de desastres. Esto ha provocado fricciones entre ellos y el público.

El año pasado, la agencia anunció que Houston y el condado de Harris no iban a recibir ningún dólar en la primera ronda de fondos federales de ayuda relacionados con los esfuerzos de recuperación después del huracán Harvey. La agencia terminó revocando la decisión.

Kleberg dijo que, si es elegido, cree que la primera prioridad debe ser mejorar la forma en que el estado planifica y distribuye estos recursos.

Kleberg obtuvo el 26% de los votos en las primarias de marzo. Eso le situó en segundo lugar.

Pero su mayor obstáculo podría ser su propia herencia.

Kleberg es el heredero del King Ranch, uno de los mayores ranchos del país, establecido a mediados del siglo XIX en Kingsville, Texas.

Rebecca Flores, una demócrata hispana de San Antonio, dijo a The Texas Newsroom que eso le hace más difícil apoyar a Kleberg.

"¿Cómo lidia con eso - el hecho de que es un Kleberg, que se postula para comisionado de la tierra y esa familia tomó miles y miles de acres de los mexicanos y el sur de Texas", dijo Flores.

"Me pregunto cómo lidia con esa pregunta". le preguntó Flores a Kleberg en un evento del Cinco de Mayo organizado por el Partido Demócrata del Condado de Bexar. "Cuando la gente se acerca a ti y te dice, ¿cómo puedes estar postulando a un cargo, cómo podemos confiar en ti en esta posición y en lo que sea que hagas debido a la historia de tu familia tomando todos estos acres de las manos de los mexicanos que viven allá abajo?"

Kleberg le dijo a Flores que espera que la gente pueda mirar sus antecedentes y experiencia y seguir adelante.

"Yo digo que hay que ver lo que he hecho como individuo y que he sido fiel a mis responsabilidades que siento que benefician a todos los texanos en el trabajo que he hecho", dijo Kleberg. "Si la gente mira la historia del sur de Texas y decide que tiene un problema con eso, entonces no hay nada que pueda hacer al respecto, excepto honrar lo que creo que es el trabajo de asumir la responsabilidad de 13 millones de acres de tierra pública para el beneficio de los niños que van a las escuelas públicas".

Después de su interacción, Flores dijo que no estaba totalmente convencida.

"Creo que está tratando de ignorarlo recurriendo a todo esto que ha hecho, quiere ignorar el elefante en la habitación", dijo Flores. "Por otro lado, permítanme decir esto, su oponente no conoce esta posición".

Sandragrace Martinez camapaign / Sandragrace Martínez habla con los votantes frente a El Álamo en San Antonio.

Martinez

La oponente de Kleberg es Sandragrace Martínez. Ella obtuvo el 32% de los votos en las primarias demócratas, más que Kleberg.

Martínez ha hecho de su historia de vida el centro de su campaña.

"Mis padres llegaron a los Estados Unidos a una edad muy temprana, mi padre tenía 17 años y mi madre 14", dijo Martínez. "No puedo imaginarme tener 14 años y cruzar el puente".

Martínez ha trabajado como oficial de libertad condicional y como consejera profesional licenciada.

Dijo que ve la Oficina General de Tierras como la plataforma ideal para abordar los problemas de salud mental en Texas. Al igual que el uso de la tierra pública para hacer frente a la falta de vivienda entre los veteranos.

"La salud mental es el denominador común en ambos partidos - todavía no he escuchado a un republicano decir que este es un proyecto de ley horrible, que aborda la salud mental", dijo Martínez. "Por lo tanto, tengo que construir sobre eso y ese es mi punto fuerte al final del día".

Las cuestiones de los veteranos han sido un área de enfoque de la Oficina General de Tierras desde 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Junta de Tierras de Veteranos.

La Junta ofrece múltiples servicios, entre ellos préstamos para la mejora de la vivienda, y hogares de atención a largo plazo.

Martínez puede enfrentarse a una batalla difícil: Todos los grandes apoyos han ido a parar a Kleberg. Eso incluye al candidato a gobernador Beto O'Rourke y a Progress Texas.

Pero ella dice que no está preocupada y confía en que los votantes la apoyarán y la harán la primera mujer en dirigir la agencia.

"Se trata de lanzar una llave inglesa en el sistema [con la intención de causar cambios]", dijo Martínez, algo que ella ve como una especie de filosofía de vida.