Hoy es el día de las elecciones primarias. Esto es lo que necesitas saber.

Read this story in English

Este martes es el día de las elecciones para la segunda vuelta de las primarias en Texas.

Varias contiendas electorales de las primarias de marzo pasaron a una segunda vuelta, lo que significa que ningún candidato que buscaba la nominación de su partido obtuvo más del 50% de los votos. Así que ahora, los dos candidatos que obtuvieron mejores resultados en esas carreras electorales se enfrentan este mes. Los resultados determinarán quién estará en la papeleta de las elecciones generales de noviembre.

En Texas, sólo se puede votar en las primarias de un partido en un año determinado. Por lo tanto, si has votado en las primarias demócratas en marzo, tienes que votar en la segunda vuelta demócrata. Si no has votado en las primarias de marzo, puedes votar en la segunda vuelta de cualquiera de los partidos.

Esto es lo que debes saber.

Asegúrate de estar registrado

Verifica aquí tu registro en cualquier parte del estado. La fecha límite para registrarse ha pasado.

Centros de votación

Debes votar en un centro de votación en el condado donde vives.

Los centros de votación del condado de Travis están abiertos este martes de 7 a.m. a 7 p.m.

Aquí tienes un mapa :

Verifica los tiempos de espera en los centros de votación del Condado de Travis aquí.

Los centros de votación del Condado de Williamson están abiertos este martes de 7 a.m. a 7 p.m. Encuentra una lista de centros aquí.

Los centros de votación del Condado de Hays están abiertos este martes de 7 a.m. a 7 p.m. Encuentra una lista de ellos aquí.

No olvides tu identificación

Asegúrate de llevar una identificación con foto . La identificación debe estar al día o haber expirado dentro de los cuatro años. Los votantes de 70 años o más pueden llevar un documento de identidad con foto que haya caducado en cualquier momento.

Si tienes problemas para conseguir un documento de identidad y no puedes conseguirlo, aquí tienes algunas alternativas:



documento gubernamental que muestre tu nombre y una dirección, como el certificado de registro de votantes

factura actual de servicios públicos

extracto bancario

cheque del gobierno

cheque de pago

certificado de nacimiento

Si utilizas uno de estos documentos, tendrás que firmar un formulario en el que conste que tienes un impedimento razonable para conseguir un documento de identidad.

¿Quieres votar por correo?

El plazo para solicitar el voto por correo ya ha pasado. Si vas a votar por correo, asegúrate de que la oficina electoral de tu condado reciba tu papeleta el día de las elecciones o antes. Puedes enviar tu papeleta por correo o entregar el sobre cerrado en la oficina electoral de tu condado el mismo día de las elecciones. Tendrás que mostrar una identificación si vas en persona.

La Liga de Mujeres Votantes ha elaborado una guía para votar por correo para los votantes del centro de Texas que puedes ver aquí . Puedes comprobar el estado de tu papeleta de voto por correo en el sitio web del Secretario de Estado de Texas aquí.

¿Qué hay en la papeleta electoral?

Abajo están las contiendas que todos los tejanos verán en sus papeletas. También puedes ver algunas elecciones legislativas y del Congreso que varían según el lugar donde viva. Encuentra una boleta de muestra de su condado: Travis | Williamson | Hays

Papeleta electoral republicana

Fiscal General de Texas



Ken Paxton (titular)

George P. Bush

Comisionado de Tierras



Dawn Buckingham

Tim Westley

Comisionado de Ferrocarriles (regulador de petróleo y gas)



Wayne Christian (titular)

Sarah Stogner

Papeleta demócrata

Fiscal General de Texas

Rochelle Garza

Joe Jaworski

Vicegobernador

Michelle Beckley

Mike Collier

Comisionado de Tierra

Jay Kleberg

Sandragrace Martínez

Interventor