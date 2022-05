Director del DSP: Fue ‘la decisión equivocada’ no atacar al tirador de Uvalde antes

Read this story in English

Mientras los niños atrapados en un salón de clases en Uvalde el martes llamaban al 911 y suplicaban ayuda a las autoridades, un comandante de la policía en la escena tomó la decisión de no entrar al salón y atacar al tirador, que finalmente disparó y asesinó a 19 estudiantes.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, dijo el viernes que el comandante creyó que el tirador se había atrincherado en un salón de clases y que ya no había niños en peligro.

“El comandante en la escena creyó en su momento que el sujeto había pasado de tirador activo a una persona atrincherada”, dijo. “Obviamente, basados en la información que tenemos, aún había niños en el salón de clases que estaban en peligro y fue, de hecho, una situación de tirador activo y no un sujeto atrincherado”.

McCraw dijo que 19 oficiales se encontraban en la escuela en esos momentos, y que las autoridades se encontraban buscando las llaves del salón en lugar de atacar al tirador.

El director dijo más tarde: “Con el beneficio de la retrospectiva, claramente no fue la decisión correcta. Fue la decisión equivocada. No hay excusa para eso”.

El tirador además asesinó a dos maestros en el peor tiroteo escolar desde 2012.

McCraw dijo que el tirador entró a la escuela por una puerta que un profesor no dejó bajo llave.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

