Cómo activistas mexicanas están brindando medicamentos para abortos a las tejanas

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe v. Wade el 24 de junio, un grupo de activistas mexicanas -conocido como Las Libres- que ayuda a las personas a abortar ha visto un aumento de las llamadas de tejanos y otras personas radicadas en EE.UU. Las Libres ayuda principalmente a las personas a obtener abortos con medicamentos seguros.

Dianne Solis, reportera del Dallas Morning News que cubre temas de inmigración y justicia social, se unió al Texas Standard para compartir más sobre cómo el grupo está ayudando a las personas en Texas.

Esta transcripción ha sido editada ligeramente para una mayor claridad:

Texas Standard: Cuéntanos un poco sobre Las Libres en sí.

Dianne Solís: Fue creada en 2001 en la capital de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, por Verónica Cruz y sus aliados, quienes estaban indignados debido a que las mujeres y las niñas que habían sido víctimas de violación o incesto tenían muchas dificultades para abortar. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de México despenalizó el aborto.

Las Libres han pasado de 10 llamadas diarias a unas 100 diarias. Y aparentemente muchas de esas llamadas son de Texas. ¿Quién llama, y puedes contarnos algo más al respecto?

Puedo hablar de ello en términos generales. Son personas que buscan una solución para poner fin a un embarazo, y son de todos los grupos de edad. Muchas de las personas no hablan español, así que no son mujeres inmigrantes latinoamericanas, probablemente. Las Libres no guarda ni obtiene los nombres de las personas, así que no hay una base de datos para saber quiénes son estas personas o cuáles son sus grupos de edad. Esto es sólo en términos generales lo que me dijo el líder del grupo.

Permíteme preguntarle cómo influye eso en que muchas personas busquen lo que se llama abortos con medicamentos, usando misoprostol y mifepristona. ¿Este grupo proporciona esos medicamentos?

Lo hacen. Y lo hacen siguiendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Algunos de los otros grupos con los que hablamos también tienen médicos que trabajan con ellos. Así que, por lo general, es un régimen de cinco píldoras que se tomarán: una de una píldora y cuatro de otra. En el caso de uno de estos medicamentos, se ha utilizado únicamente para abortar, y eso sin tomar los otros medicamentos. Ese medicamento en particular está disponible sin receta en México.

Entonces, ¿hay algún problema, desde el punto de vista legal, con esta organización que suministra esos medicamentos -imagino que por correo-? ¿Piden a la gente que viaje a México para obtenerlos? ¿Cómo hacen la distribución?

Utilizan ambos métodos. Algunas personas vienen a través de la frontera. Y nos han dicho que recurren a algunas de las ONG en México, que tienen reservas de medicamentos en el lado estadounidense, no sé dónde. Pero los mexicanos creen que están más allá de la persecución, que no están haciendo nada ilegal, porque en México se han despenalizado los abortos.

¿Y las autoridades de Texas? ¿Han puesto el foco en esta organización y en lo que está ocurriendo?

Están analizando todo el proceso de las ONG mexicanas que ayudan a las mujeres estadounidenses o tejanas y otros grupos que están trayendo medicamentos de la India y los Países Bajos. Y dijeron que, francamente, es una nueva frontera, legalmente, para los grupos antiabortistas. Quieren perseguirlos de alguna manera por enviar por correo o traer por mensajería estos medicamentos. Quieren que rindan cuentas, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Un cabildero con el que hablé dijo que técnicamente podrían ser extraditados, pero la probabilidad de que eso ocurra en la administración Biden es muy, muy, muy escasa.