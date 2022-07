Distritos escolares de la zona de Austin exigirán mochilas transparentes en otoño

Read this story in English

A raíz del tiroteo masivo en la escuela primaria Robb en Uvalde que dejó 19 estudiantes y dos maestras fallecidas, los distritos escolares de Texas están buscando maneras de hacer sus campus más seguros. Una estrategia que un número creciente de distritos está adoptando es exigir a los estudiantes de secundaria que lleven morrales transparentes o de malla durante el próximo año escolar.

El Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) de Del Valle, en el sureste del condado de Travis, ya exige a los estudiantes de secundaria que lleven morrales transparentes. Ahora la política también se aplicará a los estudiantes de secundaria. El ISD de Manor, otro distrito en el área de Austin, está implementando la política por primera vez el próximo año escolar: los estudiantes de sexto a doceavo grado estarán obligados a usarlas. Los alumnos podrán llevar bolsos pequeños no transparentes, como estuches de lápices y monederos, pero el tamaño máximo será de 6 por 9 pulgadas. Los alumnos de primaria podrán seguir utilizando las mochilas tradicionales.

El ISD de Dallas, uno de los mayores distritos de Texas, también está aplicando una política de morrales transparentes. Este lunes anunció que los estudiantes de secundaria y preparatoria deberán llevar morrales transparentes o de malla. Los estudiantes pueden llevar una bolsa, no mayor de 5.5 pulgadas por 8.5 pulgadas, para artículos personales como teléfonos móviles y productos de higiene.

El director de un grupo estatal de investigación y defensa de la pobreza infantil dijo a KUT que las escuelas están tratando de ver cómo responden a los tiroteos en las escuelas y mostrar a los padres que están tomando medidas.

"En muchos sentidos es como un escaparate, ¿verdad? Porque no estoy seguro de que haya alguna evidencia que demuestre que un morral traslúcido va a detener un tiroteo en la escuela", dijo Bob Sanborn, presidente y CEO de Children of Risk. "Pero me parece bien".

También dijo que es una estrategia menos costosa.

"Esta es una manera de que las escuelas demuestren a los padres que nos importa lo que está sucediendo", dijo. "Estamos tratando de mantener a sus hijos a salvo".

Los estudiantes de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, se mostraron escépticos ante la política de morrales traslúcidos que los funcionarios de la escuela pusieron en marcha tras el tiroteo masivo de 2018 que dejó 17 muertos. March for Our Lives, que se fundó después de ese tiroteo masivo, sigue criticando este requisito.

Alexa Browning, socia de políticas de la organización con sede en Austin, dijo que estas reglas no promueven la seguridad ni abordan las causas fundamentales de la violencia armada.

"De todos modos, no puedes meter un AR-15 en un morral, así que tenemos que abordar el acceso a las armas de asalto con más urgencia que la implementación de políticas de mochilas escolares". Alexa Browning, March for Our Lives.

"Creemos que las escuelas deben ser espacios seguros, alegres y lúdicos y una política de morrales transparentes se inclina más hacia una política restrictiva y policial", dijo. "Sabemos que los estudiantes negros y mestizos se ven desproporcionadamente afectados por estas políticas policiales en las escuelas y por eso pensamos que una política de morrales traslúcidos tendrá a su vez un impacto desproporcionado en los estudiantes negros y mestizos".

Browning añadió que restringir el acceso a las armas es una forma mucho más eficaz de prevenir los tiroteos en las escuelas.

"De todos modos, no se puede meter un AR-15 en un morral, así que tenemos que abordar el acceso a las armas de asalto con más urgencia que la aplicación de políticas sobre mochilas escolares", dijo.

También rechazó el argumento de que los morrales transparentes dificultarían que los estudiantes llevaran armas de fuego a la escuela.

"Obviamente, existe una preocupación real por la violencia con armas de fuego entre los niños, pero, de nuevo, no creemos que los morrales transparentes aborden las causas fundamentales por las que los niños recurren a la violencia con armas de fuego en primer lugar", dijo.

Los grupos que representan a los profesores de Texas dicen que exigir bolsos transparentes es sólo una pieza del rompecabezas para mejorar la seguridad escolar. Clay Robison, de la Asociación de Maestros del Estado de Texas, dijo que el grupo entiende por qué los distritos escolares están adoptando políticas de morrales transparentes.

"Los distritos escolares están haciendo lo mejor que pueden para mantener a sus estudiantes y maestros seguros", dijo.

Pero, según Robison, la clave para abordar la violencia armada es la promulgación de leyes de reforma sobre las armas.

"Seamos realistas: Lo fundamental aquí son las armas y la falta de una verdadera reforma sobre las armas por parte del gobernador [Greg] Abbott y otros líderes estatales", dijo.

Zeph Capo, presidente de la Federación Americana de Maestros de Texas, adopta una postura similar.

"Ciertamente es mejor que no hacer nada, y creo que si los padres son conscientes de ello y los distritos escolares piensan que ayudará con todas las medidas de seguridad, no creo que sea una mala idea", sostuvo.

Pero Capo señaló que los morrales transparentes deben formar parte de estrategias de seguridad escolar más amplias, especialmente porque la política no se aplicará a otras personas que puedan entrar en los campus.

Sanborn dijo que la sociedad no debería estar en un punto en el que los distritos escolares no necesiten siquiera considerar políticas de morrales transparentes, pero "desafortunadamente es donde estamos hoy y no parece que vaya a cambiar en un futuro cercano".