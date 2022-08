Los funcionarios de Austin deciden cómo serán las facturas de los impuestos sobre la propiedad. Estos son algunos términos que hay que conocer.

Read this story in English

A finales de esta semana, se espera que el Consejo de la Ciudad de Austin adopte su presupuesto para el próximo año fiscal, que incluye cómo se planea gravar a los propietarios. Algunas instituciones que cobran impuestos a la propiedad, como el Distrito Escolar Independiente de Austin, ya han adoptado sus presupuestos.

Si eres dueño de una propiedad, esto afectará a la cantidad que debes en impuestos a principios de año. E incluso si no eres dueño de una casa, esto tendrá un impacto en la factura de tu casero, y ellos podrían trasladar algunos de esos costos a ti aumentando tu renta.

Bienvenido a la temporada de presupuestos (también conocida como "determinación de la factura del impuesto sobre la propiedad").

Mientras los funcionarios electos debaten sobre los tipos impositivos, los tipos impositivos sin ingresos nuevos y demás, aquí tienes una lista de términos que te ayudarán a entender lo que conllevan los impuestos. También puedes consultar este sitio web para ver un desglose de lo que podría ser su nueva factura de impuestos sobre la propiedad.

Valor de cálculo o appraised value, en inglés: a principios de este año, los propietarios recibieron un nuevo valor de cálculo del Distrito Central de Tasación de Travis (TCAD, por sus siglas en inglés). Esta es una estimación de cuánto se hubiera vendido su casa en el mercado si se hubiese vendido el 1 de enero de 2022.

Este año, estos valores aumentaron significativamente. Según el TCAD, el valor medio de tasación de una vivienda residencial subió un 56%. Pero si has sido dueño de tu casa durante un par de años, esta no es la cantidad que vas a pagar impuestos - esa cantidad es probablemente mucho menor.

Exención de vivienda o homestead exemption, en inglés: si vives en una casa de tu propiedad y has presentado lo que se llama una exención de vivienda con el distrito de evaluación local, obtienes una exención de impuestos de varias entidades locales.

Por ejemplo, la ciudad de Austin permite a las personas con exención de vivienda retener el 20% de su valor imponible de los impuestos.

Valor de tasación (o valor neto de tasación) o assessed value (o net appraised value), en inglés: se trata del valor de tasación cuando compraste la vivienda (si todavía vives en ella), más un 10% cada año, un tope establecido por el Estado. Si has vivido en su casa durante un par de años y has solicitado una exención de vivienda, es probable que este valor sea significativamente inferior al valor de tasación.

Valor imponible o taxable value, en inglés: es el valor sobre el que se pagan los impuestos. Entre el valor de tasación y el valor de cálculo, el número más bajo se convierte en el valor imponible.

Esta cifra puede variar en función de la institución que grava, ya que cada una de ellas ofrece determinadas exenciones fiscales.

Tipo impositivo o tax rate, en inglés: es la tasa a la que una entidad tributaria -como las ciudades, los condados y los distritos escolares- recaudará dinero de su valor imponible.

Por ejemplo, la tasa impositiva del Distrito Escolar Independiente de Austin para el próximo año fiscal es de 0.9966 dólares por cada 100 dólares de valoración. Esto significa que por cada 100 dólares de la base imponible, el distrito escolar recauda aproximadamente un dólar. Por lo tanto, si el monto imponible es de $200,000, pagarás alrededor de $1,993 en impuestos a la propiedad durante el próximo año al distrito escolar local.

Tipo impositivo sin ingresos nuevos o no-new-revenue tax rate, en inglés: es el tipo impositivo que una entidad tributaria fijaría para recaudar la misma cantidad de ingresos que obtuvo el año anterior por impuestos sobre la propiedad.

Sin embargo, normalmente las entidades quieren recaudar más que el año anterior para compensar el aumento de los costos de los servicios. El estado de Texas pone un límite a los nuevos ingresos que pueden recaudar antes de tener que celebrar elecciones; las entidades fiscales como la ciudad de Austin tienen que obtener la aprobación de los votantes si quieren aumentar los ingresos que recaudan en más de un 3.5% con respecto al año anterior.

Tipo impositivo propuesto o proposed tax rate, en inglés: esto es bastante sencillo. Esta es la tasa de impuestos que una entidad fiscal propone y puede terminar adoptando cuando los funcionarios voten el presupuesto. Bastante sencillo, ¿verdad?

Los propietarios sabrán con certeza en octubre o noviembre cómo serán sus nuevas facturas de impuestos sobre la propiedad. TCAD espera que las personas que son propietarias y viven en sus casas probablemente verán una disminución en sus facturas en comparación con el año pasado.