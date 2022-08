Entonces, ¿está "arreglada" la red eléctrica de Texas?

Read this story in English

Ha pasado un año y medio desde el apagón en Texas que dejó cientos de muertos y millones de personas a oscuras y con frío. En ese tiempo, los dirigentes estatales, los reguladores y la industria eléctrica han hablado mucho de cómo evitar otro desastre.

Pero varios llamados a conservar energía este verano han dejado a la gente preguntándose cuánto ha cambiado. ¿Qué se ha arreglado exactamente? ¿Cuánto ha mejorado la red eléctrica de Texas?

Veamos cada punto de fallo en el apagón de 2021 para ver qué ha cambiado.

El cableado

La primera parada de nuestro viaje son los cables que llevan la electricidad a tu casa: la red de distribución local. Si se ha ido la luz en algún momento desde febrero de 2021, lo más probable es que se deba a un problema con los cables o equipos de distribución local.

No es raro que el mal tiempo y las temperaturas extremas dejen fuera de servicio a los cables y equipos a nivel local. En 2021, un informe nacional de la Junta de Servicios Públicos de Ciudadanos de Illinois determinó que Texas ocupaba el puesto 29 en cuanto a la fiabilidad de la red eléctrica, sobre todo por la frecuencia y la duración de los apagones locales.

"Los problemas en la red de distribución en Texas son enormes y apenas se reconocen, y son muchos de los mismos problemas", dijo Doug Lewin, consultor de energía en Austin. "Cuando hace mucho calor [o] mucho frío, los transformadores no funcionan tan bien; empiezan a romperse".

Las empresas de servicios públicos dicen que enterrar millones de millas de líneas eléctricas es prohibitivo. Si no lo hacen, poco se puede hacer para evitar que se derriben en caso de mal tiempo, aunque una poda más eficaz de los árboles podría ayudar.

Las compañías de distribución locales también contribuyeron a la gravedad del apagón por su incapacidad para "rotar".

Cuando ERCOT ordenó a las compañías de distribución local que apagaran partes de su área de servicio para salvar el resto de la red, se suponía que debían rotar esos apagones; es decir, apagar un área y luego cambiar a otra para dar energía a la gente al menos parte del tiempo.

Es útil imaginar la red de distribución local como una pizza.

"Cuanto más pequeña sea la porción de la pizza, más gente podrá alimentarse al menos una parte de la misma", afirma Alison Silverstein, antigua funcionaria de la Comisión de Servicios Públicos de Texas.

El problema durante el apagón fue que las porciones de distribución local eran demasiado grandes. Por eso, grandes áreas con instalaciones críticas -como hospitales o plantas de agua- quedaron encendidas, pero otras zonas se quedaron a oscuras durante días. ¿Y si se pudieran hacer cortes más pequeños? ¿Hacer más secciones a la red local para que un futuro apagón pudiera rotar?

"Puede que sigas sin electricidad hasta el jueves, pero tienes unas cuantas horas de servicio, y vas rotando la electricidad disponible entre circuitos más pequeños para que las casas y las tuberías de la gente no se congelen", dice Silverstein.

¿Han hecho esto las empresas de distribución locales?

No hay pruebas de que lo hayan hecho. En Austin, los funcionarios de la empresa de servicios públicos de la ciudad han dicho que es demasiado caro cortar la red local en circuitos más pequeños. En un comunicado, CenterPoint Energy, la empresa de distribución local de Houston, dijo que ha hecho algún trabajo al respecto, pero no dio detalles. Los reguladores estatales no han debatido públicamente la posibilidad de exigir este tipo de cambios.

¿Está solucionado? No.

Las centrales eléctricas

El mayor culpable del apagón fueron las centrales nucleares, de carbón y de gas natural. La eólica y la solar también produjeron poco durante el clima extremo, pero en menor medida. ¿Por qué fallaron?

En primer lugar, se congelaron. Las temperaturas bajo cero dañaron los equipos y obligaron a las centrales a cerrar. Fue algo similar a lo que le ocurrió a un número menor de plantas en un clima menos severo en febrero de 2011. Después de esa tormenta, los reguladores federales recomendaron normas de preparación para el invierno para las centrales eléctricas de Texas. Pero el estado no hizo obligatorias esas normas.

Ahora, son obligatorias. La Comisión de Servicios Públicos finalizó esas normas el año pasado. El pasado invierno, ERCOT envió inspectores a las centrales eléctricas que habían fallado en 2021 y comprobó que todas, salvo un puñado, cumplían las nuevas normas.

¿Está arreglado? Sí.

Pero: todavía no sabemos cómo les irá a estas centrales en condiciones invernales tan malas -o peores- como la tormenta de invierno de 2021. El invierno pasado fue relativamente suave en comparación. Y el cambio climático podría traer un clima aún más extremo.

Mitch Borden / Marfa Public Radio La pequeña ciudad de Coyanosa, en el oeste de Texas, está rodeada de instalaciones de gas natural que iluminan la noche.

The natural gas system

Thermal power plants need fuel to run. Coal plants need coal. Natural gas plants need natural gas. But some of the same problems that afflicted power plants also slowed down the natural gas system in Texas.

Gas wells in West Texas froze up. Equipment used to move gas from one place to another froze up. And getting gas to power plants to turn it into electricity became a huge problem.

The natural gas system was just not built for such extreme cold. Most infrastructure in Texas is built for the heat, because that's what it has to endure most of the time.

After this failure, lawmakers and regulators decided to implement some standards for winterizing natural gas infrastructure. The Railroad Commission of Texas, the agency that regulates oil and gas production in the state, has proposed rules for requiring weatherization of gas facilities, including fines of up to $1 million a day for noncompliance. But exactly which facilities the requirements will apply to are still up in the air. The oil and gas industry is lobbying the Railroad Commission to limit the number of facilities subject to the new rules.

Is it fixed? No. The rules have not been finalized.

But there was another problem: Many natural gas facilities actually had their power cut during the blackout, meaning they couldn't send gas to power plants and power plants couldn't produce electricity. It created a negative feedback loop that made the blackout worse for everyone.

The problem was many gas facilities had not completed a simple form and sent it to their local distribution company to tell them, "Hey, we're a critical facility; don't turn our power off."

Many of these gas facilities have since sent in this form.

Is it fixed? Probably yes.

El sistema de gas natural

Las centrales térmicas necesitan combustible para funcionar. Las centrales de carbón necesitan carbón. Las centrales de gas natural necesitan gas natural. Pero algunos de los mismos problemas que afectaron a las centrales eléctricas también ralentizaron el sistema de gas natural en Texas.

Los pozos de gas del oeste de Texas se congelaron. El equipo utilizado para transportar el gas de un lugar a otro se congeló. Y llevar el gas a las centrales eléctricas para convertirlo en electricidad se convirtió en un gran problema.

El sistema de gas natural no se construyó para un frío tan extremo. La mayoría de las infraestructuras de Texas se construyen para el calor, porque es lo que tienen que soportar la mayor parte del tiempo.

Después de este fracaso, los legisladores y reguladores decidieron aplicar algunas normas para invernar la infraestructura de gas natural. La Comisión de Ferrocarriles de Texas, la agencia que regula la producción de petróleo y gas en el estado, ha propuesto normas para exigir la climatización de las instalaciones de gas, incluyendo multas de hasta un millón de dólares al día por su incumplimiento. Pero todavía no se sabe exactamente a qué instalaciones se aplicarán estos requisitos. La industria del petróleo y el gas está presionando a la Comisión de Ferrocarriles para que limite el número de instalaciones sujetas a las nuevas normas.

¿Está solucionado? No. Las normas no se han implementado.

Pero hubo otro problema: a muchas instalaciones de gas natural se les cortó la energía durante el apagón, lo que significa que no pudieron enviar gas a las centrales eléctricas y éstas no pudieron producir electricidad. Se creó un bucle de retroalimentación negativa que empeoró el apagón para todos.

El problema era que muchas instalaciones de gas no habían rellenado un sencillo formulario y lo habían enviado a su compañía de distribución local para decirles: "Eh, somos una instalación crítica; no nos corten la luz".

Muchas de estas instalaciones de gas han enviado desde entonces este formulario.

¿Se ha solucionado? Probablemente sí.

El mercado

Hasta ahora sólo hemos hablado de las partes físicas de la red. Pero también hay que mencionar lo que ha cambiado con lo que controla todo eso: el mercado.

Las reglas del mercado son las que dictan gran parte de lo que ocurre en la red, desde qué se construye hasta qué centrales eléctricas se encienden y cuándo. El mercado de Texas se basa en el concepto de escasez. Cuando la energía es abundante, los precios son más bajos. Cuando la energía es escasa, los precios suben. Los precios subieron mucho durante el apagón -hasta el tope de 9,000 dólares por megavatio- porque la electricidad era tan escasa que no había suficiente para todos. Las enormes facturas que se acumularon durante varios días de precios máximos desencadenaron una catástrofe financiera que los tejanos todavía están pagando.

A principios de este año, el límite impuesto por el estado a los precios de la electricidad se redujo a 5,000 dólares por megavatio. Esto podría mitigar algunos de los daños financieros si Texas se encuentra en una situación similar al apagón de 2021. Pero además del límite de precios más bajo, la Comisión de Servicios Públicos está permitiendo que los precios empiecen a subir antes.

Básicamente, la idea es animar a los propietarios de las centrales eléctricas a encenderlas antes de que la red eléctrica se resienta, dándoles la oportunidad de ganar más dinero.

"Las centrales eléctricas que se han puesto en marcha suelen ser las más antiguas y menos eficientes. Es como preguntarle a su Pinto de 1972 si puede conducir a 100 millas por hora todos los días. No, en algún momento algo se va a romper." Beth Garza, antigua supervisora independiente del mercado de ERCOT

"Están impulsando los incentivos para que haya más generación en línea, proporcionando un mayor nivel de reservas", dijo Beth Garza, antigua supervisora independiente del mercado de ERCOT.

Así que, aunque no se trata necesariamente de un factor que contribuyó al apagón, la idea es alejarnos de una crisis fomentando que haya más reservas en línea. Sin embargo, los cambios también han costado a los clientes de electricidad de Texas 1,000 millones de dólares en la primera mitad de 2022.

Hay otro cambio que se ha producido en el último año, más o menos: ERCOT está ordenando a las centrales eléctricas que se conecten más a menudo.

Tal y como ha funcionado históricamente el mercado, los generadores de electricidad optan por vender energía cuando les beneficia económicamente. Pero desde el apagón, ERCOT les quita ese control con más frecuencia. Si el operador de la red ve una situación en la que la demanda podría acercarse demasiado a la oferta, en lugar de esperar a que el mercado anime a las centrales a encenderse, simplemente les ordena hacerlo.

"Creo que se está haciendo de forma prematura y con la intención de mejorar la fiabilidad a corto plazo sin reconocer los riesgos a largo plazo", dijo Garza.

Forzarlas a funcionar también ha añadido otros 1,000 millones de dólares a las facturas de electricidad de los tejanos en lo que va de año, y podría desgastarlas con el tiempo.

"Estas centrales eléctricas que se han puesto en marcha son, por lo general, las más antiguas y menos eficientes", dijo Garza. "Es como preguntarle a tu Pinto de 1972, ¿puedes conducir 100 millas por hora todos los días? No, en algún momento algo se va a romper".

Eso podría significar fallos cuando más necesitamos las centrales.

¿Está arreglado? No. Los cambios introducidos en el mercado de ERCOT son parches.

Pero se está debatiendo sobre cambios más profundos, quizá hasta la revisión de todo el principio de funcionamiento: la escasez. Hay propuestas para pasar a un modelo que utilizan muchas otras redes, en el que se paga a las centrales eléctricas simplemente por estar disponibles, no sólo cuando producen energía, como el sistema actual de Texas.