Un juez frena la orden de desalojo para los residentes del parque de casas rodantes en el sur de Austin

Alrededor de una docena de familias que viven en un parque de casas rodantes en el sur de Austin que recibieron avisos para desalojar en 60 días podrán permanecer por el momento después de que un juez del Condado de Travis emitió una orden de restricción temporal este lunes.

A los residentes del Congress Mobile Home Park de la avenida South Congress se les dijo este verano que sus contratos de alquiler no serían renovados. Desde entonces, los residentes que pudieron se han reubicado, pero alrededor de una docena de familias permanecen porque no han encontrado otro lugar para vivir o no pueden mover sus casas. A pesar del nombre, muchas de las casas permitidas en los parques de casas rodantes son fabricadas y, de hecho, no son muy móviles.

Patricia Lim / KUT Aunque se trata de un "parque de casas rodantes", muchas de las viviendas del parque son fabricadas y no son precisamente móviles.



Texas RioGrande Legal Aid (Ayuda Legal Texas RioGrande) y el Austin Community Law Center (Centro de Leyes Comunitario de Austin) demandaron al propietario en nombre de los inquilinos que aún viven en el parque.

"Un poco más de tiempo les dará un poco más de techo", dijo Rosie Muñoz, que solía vivir en el parque. En junio, Muñoz recibió la noticia de que, después de vivir en el parque de casas rodantes durante cinco años, tendría que trasladar su caravana.

Muñoz dijo que pudo encontrar otro lugar para ubicarse más al este, pero que ahora está pagando unos 400 dólares más al mes en alquiler y tasas. El viaje a su trabajo en Lowe's ha aumentado en unos 20 minutos.

Muñoz dice que se siente una de las afortunadas. Sus antiguos vecinos que permanecen luchan por saber a dónde irán.

"Algunos de ellos son ancianos; otros tienen hijos. Con las dificultades que hay, no tienen medios para trasladar una casa rodante. No tienen un lugar donde ponerla", dijo Muñoz. "Estarían en la calle".

Los abogados alegan que el dueño de la propiedad, Reza Paydar y su entidad Congress Corner LLC, violaron la ley estatal al no avisar a los residentes con 180 días de antelación que tendrían que irse. (Las solicitudes de comentarios de Paydar Properties no fueron devueltas en el plazo establecido).

Este tiempo adicional es necesario si el propietario planea cambiar el uso del terreno. Aunque una búsqueda en la base de datos de permisos de la ciudad no muestra que el propietario haya solicitado nuevos permisos, el juez señaló en la orden del lunes que el propietario tiene la intención de hacerlo.

La orden del juez es temporal y da a los residentes algo de tiempo hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el caso. La audiencia está prevista para el 12 de septiembre.

Traducido por Maria Arce.